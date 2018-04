Šešelju ukinuta oslobađajuća presuda! Osuđen je na 10 godina, ali neće u zatvor

15:30 - Govori Vojislava Šešelja tijekom rata na području bivše Jugoslavije bili su huškački i cilj im je bio progon nesrpskog stanovništva, a između njegova govora kojim je pozvao na progon vojvođanskih Hrvata i samoga zločina postoji jasna veza, zaključilo je u srijedu u Haagu žalbeno vijeće nasljednika Haškog suda tzv. Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) izričući pravomoćnu presudu čelniku srpskih radikala kojega su osudili na deset godina zatvora.

Petorica sudaca na čelu s Amerikancem Theodorom Meronom zaključila su kako je govorom u vojvođanskom mjestu Hrtkovci 6. svibnja 1992. kojim je pozvao na progon Hrvata počinio zločin protiv čovječnosti potičući i znatno pridonijevši progonu i deportacijama Hrvata koji su uslijedili.

"Žalbeno vijeće smatra da je, u svjetlu Šešeljeva utjecaja na masu i zapanjujuće paralele između njegovih huškačkih riječi i djela koja su nakon toga počinjena od strane, među ostalim, njegove publike, Šešelj znatno pridonio zločinima počinitelja potičući na zločin progona, deportacije i druga nečovječna djela kao zločine protiv čovječnosti", kazao je sudac Meron.

Suci su i za njegove govore u Malom Zvorniku u BiH i u srbijanskom parlamentu u kojima je prijetio rijekama krvi, ocijenili da su pridonijeli strahu kod nesrpskog stanovništva kao i poticali na etničko čišćenje no zbog protoka vremena između govora i samih zločina nisu zaključili da postoji neupitna veza.

Što se tiče Šešeljevih govora na području Vukovara za koje je prvostupanjsko vijeće zaključilo da njihov sadržaj nije neupitno dokazan, žalbeno vijeće zaključilo je da prvostupanjsko vijeće tu nije počinilo pogrešku.

Žalbeno vijeće proglasilo je Šešelja krivim za tri od devet točaka optužnice.

Raspravno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za područje bivše Jugoslavije (ICTY) većinom glasova oslobodilo je 31. ožujka 2016. Šešelja po svim točkama optužnice, zaključivši nije bilo sustavnog i raširenog napada na nesrpsko stanovništvo u Hrvatskoj i BiH, da nije bilo udruženog zločinačkog pothvata kao ni Šešeljeve odgovornosti za progon, ubojstva i druge ratne zločine u Hrvatskoj i BiH i protiv vojvođanskih Hrvata. Vijeće je tada zaključilo da je plan stvaranja Velike Srbije bio politički projekt, a ne kazneno djelo. Vijeće je također tada zaključilo da nema dokaza o kaznenoj odgovornosti Šešelja za slanje dobrovoljaca jer nije dokazano da je to činjeno u zločinačke svrhe nego je moguće da je slanje dobrovoljaca bilo namijenjeno zaštiti Srba. Vijeće je također zaključilo da "propaganda nacionalističke ideologije" nije sama po sebi zločin. Za Šešeljeve huškačke govore Vijeće je ocijenilo da su služili za podizanje morala vojnicima na terenu a oni koji jesu bili huškački - nisu rezultirali progonom. Raspravno vijeće je većinom glasova zaključilo i da nije bilo udruženog zločinačkog pothvata na čelu s Miloševićem jer je cilj dogovora srpskih dužnosnika bio obrana Srba i očuvanje Jugoslavije, a ne počinjenje zločina.

Haško je tužiteljstvo u žalbi zatražilo poništenje oslobađajuće presude zbog krupnih propusta prvostupanjskog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju koje je, prema žalbi tužitelja, unatoč obilju dokaza u presudi donijelo "zapanjujući zaključak" da nije bilo sustavnog i raširenog napada na nesrpsko stanovništvo u Hrvatskoj i BiH, da nije bilo udruženog zločinačkog pothvata kao ni Šešeljeve odgovornosti za progon, ubojstva i druge ratne zločine u Hrvatskoj i BiH i protiv vojvođanskih Hrvata. Tužiteljstvo smatra dokazanim da je Šešelj zločinačkom pothvatu, prevođenom srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, značajno pridonio huškačkim govorima i slanjem dobrovoljaca te je tako poticao na zločine te stoga traži da se Šešelja osudi na 28 godina zatvora ili da se naloži ponavljanje suđenja.

Žalbeno vijeće uvažilo je dio žalbe tužiteljstva i zaključilo da je prvostupanjsko vijeće pogriješilo kad je, na temelju iznesenih dokaza, donijelo zaključak o nepostojanju sustavnih i raširenih zločina nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH.

Meron je kazao kako je žalbeno vijeće zaključilo da je prvostupanjsko vijeće ili "ignoriralo znatni dio vrlo relevantnih dokaza" ili je pogriješilo kad je zaključilo da tužitelji nisu dokazali sustavne i raširene zločine u Hrvatskoj i BiH. U pogledu Vojvodine, prema žalbenome vijeću, prvostupanjsko je vijeće pogriješilo u zaključku da je progon Hrvata nepovezan s oružanim sukobom u Hrvatskoj i BiH.

Petorica žalbenih sudaca utvrdila su na nema osnova za zaključak o postojanju udruženog zločinačkog pothvata kao ni o namjeri Šešelja za sudjelovanjem u udruženom zločinačkom pothvatu te su taj dio žalbe tužitelja odbacili.

Šešelj je od puštanja na slobodu ignorirao žalbeni postupak poručujući da "ima pametnijeg posla", nije nazočio žalbenoj raspravi, a na izricanju pravomoćne presude također nije bio.

Šešelj je u pritvoru Haškog suda bio od veljače 2003. godine kada je dobrovoljno otišao u Haag, pa do studenog 2014. kada je pušten da se brani sa slobode zbog narušenog zdravlja, odnosno nešto više od 11 godina koje mu se priznaju u odsluženje kazne.

On nije nazočio ni izricanju prvostupanjske presude 31. ožujka 2016. a u međuvremenu se beogradskim medijima pohvalio da je potpuno izliječen od raka.

14:33 - Iz dolje navedenih razloga žalbeno vijeće djelomično prihvaća i ukida oslobađajuću presudu za progon deportaciju, prisilno premještanje, nehumano postupanje, činjenje progona i kršenje prava na sigurnost kao zločina protiv čovječnosti. Sudac je proglasio Šešelja krivim i izrekao osuđujuću presudu od 10 godina zatvora.

Šešeljeva kazna je odslužena jer je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Odbija se žalba optužbe u svim drugim aspektima. Žalbeni postupak je završen, javlja Jutarnji list..





<!--cke_bookmark_140S--><!--cke_bookmark_140E-->

14:12 - Počelo je izricanje presude Vojislavu Šešelju. Sudac Theodore Meron prepričava dosadašnju oslobađajuću presudu kao i žalbeni postupak tužiteljstva. Sam Šešelj nije prisutan na izricanju presude, javlja Jutarnji list.



Žalbeno vijeće je zaključilo da se nije molgo zaključiti da nije bilo rasprostranjenog napada na hrvatsko i muslimansko stanovništvo.



- Pretresno vijeće pogriješilo je kada je zaključilo da nije postojao udruženi zločinački pothvat - kazao je sudac Meron.



- Pretresno vijeće pogriješilo je i kada nije proglasilo Šešelja odgovornim za krivična djela na osnovi njegovog govora u Hrtkovcima 6. svibnja 1992..



NAJAVA PRESUDE



Što se tog klanja tiče, usavršili smo nove metode. Sada koljemo kašikom za cipele. I to zarđalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla: posledicama klanja ili tetanusu...



Tako je negdje u srpnju 1991., u vrijeme kada se velikosrpska vojna i politička mašinerija zahuktavala za rat u Jugoslaviji, a on gostovao u popularnom talk showu Milovana Ilića Minimaksa, zborio Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, četnički vojvoda i nesuđeni haaški uznik kojemu danas (srijeda) Mehanizam za međunarodne kaznene sudove, koji je naslijedio haaško sudište, treba izreći pravomoćnu presudu.



Unatoč nizu ratnohuškačkih nastupa, od zaziva da "nijedan ustaša ne smije živ otići iz Vukovara", traženja od JNA da baci napalm na hrvatske gradove, do apela zvorničkim Srbima da Bosnu očiste od “balija”, Šešelj je u prvostupanjskom pravorijeku – oslobođen.



- Za Šešelja su u Haagu zaključili da je bio čovjek koji je lupetao, no da nije postojala uzročno-posljedična veza između onoga što je govorio i zločina koji su počinjeni. Velika je šteta što međunarodna pravda nije prepoznala odgovornost onih koji su bili huškači, intelektualni promotori zločina, nego kažnjava samo vojnike – kaže nam odvjetnik Anto Nobilo, koji za Slobodnu Dalmaciju procjenjuje da će u srijedu sve osim potvrde oslobađajuće presude biti veliko iznenađenje.



Nobilo, koji je u žalbenom postupku uspio 2004. pobiti presudu Tihomiru Blaškiću, ističe da mehanizam koji je naslijedio Haaški tribunal može presudu i preinačiti, no za to trebaju novi, čvrsti dokazi. A njih, u Šešeljevu slučaju, još uvijek nema.



Nepravomoćna presuda, naime, utvrdila je da tužiteljstvo nije dokazalo vezu između Šešeljevih govora i zločina, da su “Beli orlovi”, iako regrutirani, pa i naoružavani od strane Šešeljevih radikala, bili u zapovjednom lancu JNA, da je njihov cilj bio obrana Srba i očuvanje Jugoslavije, a ne počinjenje ratnih zločina, da je ideja velike Srbije politička, a ne zločinačka... Te da “nije bilo udruženog zločinačkog pothvata na čelu s bivšim srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem”.



Ova konstatacija izravno se kosi s nekoliko dosadašnjih pravomoćnih haaških presuda, među ostalim i one Milanu Martiću, u kojoj je nedvojbeno utvrđen i do detalja raščlanjen udruženi zločinački pothvat na čelu s Miloševićem.



- Oslobađajuća presuda Šešelju jedna je najvećih mrlja i sramota za Haaški sud. Bio sam među onima koji su od početka inzistirali da Hrvatska surađuje s Haagom, no osloboditi Šešelja doista je sramota – bez puno kalkuliranja tvrdi aktivist za ljudska prava Zoran Pusić.



On povlači paralelu sa slučajem Julijusa Streichlera, urednika antisemitskog tjednika "Der Struermer", u čijem je zaglavlju stajala poruka “Židovi su naša nesreća”. Streichler je u Nürnbergu osuđen na smrt vješanjem.



- Streichler nije imao apsolutno nikakvu zapovjednu ulogu, nije imao odrede, nije imao “štrajhlerovce”. No, u svojem je tjedniku poticao snažni antisemitizam, koji je na koncu završio s konclogorima, i zbog toga je osuđen. Sa Šešeljem je stvar vidljivo različita. Šešelj je imao svoje jedinice, bio je poznat po tome što je “objašnjavao” kako treba “naoštriti rđavu kašiku” kojom treba klati protivnike, a u zločinima u Hrvatskoj i BiH ulogu su često imali ljudi koji su sebe nazivali “šešeljevcima” - zaključuje Pusić.



Što bi trebalo, prema njegovu mišljenju, biti i više nego dovoljno za - osuđujuću presudu.



Malo je poznato da je Šešelj zbog ratnohučkačkoga govora u Jagodnjaku u Baranji – istog onog na kojemu je u travnju 1991. Milan Paroški poručio da Srbi imaju pravo ubiti “kao kera pored tarabe” svakog onog tko im kaže da to nije srpska zemlja – u Hrvatskoj osuđen na četiri godine i 6 mjeseci zatvora. Tadašnji načelnik osječke policije Josip Reihl-Kir protiv Šešelja,



Paroškog i Jovana Ostojića podigao je kaznenu prijavu zbog „izazivanja vjerske i nacionalne mržnje te pozivanja na razbijanje teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske“.



Na temelju nje ih je Vojni sud u Osijeku 21. srpnja 1992. godine proglasio krivima. Ta je kazna temeljem Zakona o aboliciji ukinuta 30. lipnja 1998. godine.