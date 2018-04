Todorić progovorio nakon ročišta: Sagradio sam Hrvatsku, a nisam uzeo ni kune. Nitko mi ništa nije mogao, a počeo sam s pet telefona...

Nakon izlaska sa suda u Londonu, na kojem je u utorak održano ročište o hrvatskom zahtjevu za njegovim izručenjem, nekadašnji čelni čovjek Agrokora Ivica Todorić obratio se novinarima kojima je gotovo pola sata objašnjavao što se po njegovom viđenju događa u Agrokoru i kako je protiv njega na djelu zavjera na čelu s Martinom Dalić i drugim čelnicima vlasti, prenosi Jutarnji list.



- Pred nekoliko mjeseci sam ovdje bio, dobio vrijeme, svoje ostvario..., započeo je obraćanje Todorić.



- Ja se nisam ni branio danas na sudu, mogli ste vidjeti..., rekao je kroz smijeh.



- Kako komentiram optužbe? To je hrvatska sramota. Dobio sam odluku o blokadi imovine i sad kažu ja sam ukrao nešto. Pa što mi nisu to utvrdili, nastavio je Todorić.



- Teško mi je govoriti o nagodbi, znam najbolje o svemu. Šutio sam dugo jer nisam htio štetiti investitorima, javio sam se kad sam vidio da sve ide nizbrdo. To je sramota, toliko neznanje, toliko kršenje ustava i zakona. Nevjerojatno za zemlju koja je članica EU, rekao je.



Novinare je zanimalo ima li dokaza za svoje optužbe koje često iznosi na račun potpredsjednice Vlade Martine Dalić i drugih ljudi iz vrha vlasti, koje je i prijavio za udruživanje u zločinačku organizaciju.



- Martina Dalić najbolje zna, ima sto dokaza, to je žena koja se ne može kontrolirati. Nevjerojatno koliko Božinović za njom mora čistiti, te SMS-ove koje okolo šalje... To mora sve izaći na kraju. Ona je kazala da je bila na čelu svega toga i prijavili smo je da je na čelu zločinačke organizacije i sve ćemo dokazat. Ako naše službe neće odraditi svoje tražit ćemo neke druge zemlje, tamo ćemo je prijaviti, kazao je Todorić.



- Što se tiče izručenja, ja sud ne bih komentirao. No, to je sramota, rekao je Todorić kojega je supruga Vesna nekoliko puta molila da završi razgovor s novinarima te ga je upozoravala da ne smije komentirati ništa o sudskom procesu u Londonu.



- Danas se opet javio Plenković, a zadnji put kad sam ovdje bio, jako se uzrujao. Slao je ambasadora ovdje i tražio da se u moj postupak uključi. Danas proglašavaju nagodbu kao 'spasili smo Hrvatsku'. Nekoliko puta sam napisao: to će biti debakl Hrvatske i krah Agrokora. Za njih je nagodba da se sačuva Knighthead i roll up kredit, šta će biti sa dugovima i vlasnicima njih ne zanima. Zašto? Jer mi dajemo alternativnu nagodbu i tamo nema Knightheada koji je radio kriminalne radnje. Kad njih maknemo, mi ga tužimo za štetu i to će ga još Amerikanci zakonski goniti. Kada dobijemo tužbu koja će vrijediti milijarde, to ostaje u Hrvatskoj, ne meni, pojasnio je Todorić, koji se novinarima koji su mu postavljali pitanja često obraćao s 'ti', 'prijatelju', 'mlad si čovjek' i sl.



- Zašto dati novac izvan Hrvatske? Zašto osiromašiti Agrokor koji je naša najuspješnija kompanija? Plenković i Dalić moraju podržati Knighthead, nemaju izbora. Zašto? Što tu ima? Neka maknu Knighthead..., nastavio je Todorić.



- Uzeli su najskupljeg odvjetnika, sramota. Moj tim je isti, još sam ga i smanjio... Kolika je to želja da se mene uhvati, šta sam ja to napravio? Sagradio sam Hrvatsku. Nisam uzeo ni kune, to znaju i oni. Plenković s Dalić i Božinovićem sve dogovara, ali neće im uspjeti. Ako netko analizira što sam ja rekao, matematičari recimo, sve će se vidjeti...



Mene su htjeli uhapsiti, pa zato nisam ostao u Hrvatskoj. Ovdje mogu sve i borit ću se za istinu, a od nagodbe neće proći ništa. Peruško je drag čovjek, ali molim vas... Sve će se to urušiti jer mora pravna država proraditi. Ne treba meni vlasništvo, ali ako Ustavni sud donese odluku, milijarde ostaju u Hrvatskoj..., kazao je bivši čelnik Agrokora pa u pomalo kaotičnom obraćanju nastavio:



- Vele ruske banke su dale pare i da im se sve mora vratiti. Ali banke imaju 27 posto udjela u dugu, a dobit će 36 posto ili 40 posto vlasništva. Pa kako je to moguće?, upitao se Todorić.



- Nitko mi ništa nije mogao, a počeo sam s pet telefona. Ja sam se zadužio kao osoba i dao Agrokoru za dokapitalizaciju. Svoje sam pare dao Agrokoru, a Knighthead je došao, dao nešto malo para i sada naša Vlada da njima da upravljaju kompanijom i da kontroliraju tko će biti šef holdinga. Njihove papire nitko ne smije vidjeti jer bi moglo biti: 'ajme Bože'.



Definitivno je sve ovo urota i planirano je. Sad će se donijeti neke odluke, a Dalić i Plenković guraju nagodbu za spas Knightheada i roll upa. To je cijela priča. Svaki moj račun je plaćen, pa i banane sam kupovao preko Agrokora. Ja da sam krenuo na njih dok sam bio u Hrvatskoj, odmah bi me uhapsili, rekao je Todorić.



Kazao je i da je bio šest mjeseci u stanu koji mu je iznajmio jedan Albanac, koji ga, kako kaže, zove Mentor, jer mu pomaže u nekim stvarima. Nedavno je od njega zatražio da se iseli pa se preselio na drugu lokaciju.



- I tu mi sad za mjesec dana istječe pa ću možda opet ići na novu lokaciju, otkrio je Todorić svoje stambene muke u glavnom gradu Velike Britanije.



- Meni je tu došla prijava jer sam golubove hranio gdje se ne smije! A u Hrvatskoj su mi uzeli kompaniju, a da nisam niti jedan papir dobio, poentirao je na kraju Todorić i, baš kao i zadnji put kad se novinarima obraćao ispred suda, poručio im: - Ćao!