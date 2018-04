'Zbog vas će ovo postati mrtvi otok!': ugostitelji praznili septičke jame u more, predsjednik TZ-a najavio zatvaranje svih plaža i ukidanje trajektnih linija

Boracay, mali otok u Filipinima, već je godinama jedna od najboljih svjetskih destinacija za opuštanje. Zbog koraljnih grebena, velikih riba i čiste morske vode, područje je omiljeno kod ronilaca, a turisti uživaju i u kitesurfingu, golfu, jedrenju...

Velik broj barova, restorana i diskoteka dodatna su atrakcija omiljene turističke destinacije, ili je barem tako bilo do prije nekog vremena...

Filipinski predsjednik i samoprozvani 'egzekutor' Rodrigo Duterte odlučio je zatvoriti Boracay i njegove plaže jer su zagađene otpadom iz kanalizacije, piše Jutarnji list.

- To je obična septička jama - nazvao je Duterte najpoznatije odmaralište u zemlji čije su kristalno čisto more i pješčane plaže uništene otpadom iz kanalizacije te najavio da će Boracay biti zatvoren najmanje pola godine.





Screenshot YouTube

Njegov je glasnogovornik potvrdio da zatvaranje kreće od 26. travnja, no još uvijek nije poznato kako će se Boracay očistiti i što će sve to čišćenje uključivati.

Samo u prošloj godini otok je posjetilo preko dva milijuna turista, a oko 12 tisuća ljudi koji žive na Boracayu isključivo ovise o turizmu te doprinose ekonomiji ove siromašne zemlje s milijardu dolara zarade.

Upravo zbog ovih činjenica ideja kontroverznog predsjednika nije naišla na odobravanje poduzetnika koji apeliraju na vladu da malo sporije krene u akciju čišćenja otoka.

- Situacija u našoj industriji je trenutno dosta depresivna - požalio se Sky Newsu Jose Clemente, predsjednik turističke zajednice Filipina.





foto: Romeo Ranoco / REUTERS



- Zbilja mi je žao ljudi na Boracayu. Moraju se nekako zaposliti, ili barem držati glavu iznad vode narednih šest mjeseci, kazao je Clemente.

Neki od lokalnih poduzetnika već su izrazili brigu da neće biti u mogućnosti preživjeti bez ikakvog dohotka narednih pola godine.

No, to ne brine kontroverznog predsjednika koji je još u veljači optužio petstotinjak vlasnika restorana i hotela da puštaju kanalizaciju u more.

- Jeste li se nedavno okupali? Naravno da smrdi, ali na što? Smrdi na govna - kazao je Duterte.

Vlasti su upozorile sve na otoku kako je praksa puštanja otpada u more dovela do toga da će Boracay, ako se nastavi s tom praksom, postati 'mrtvi otok', i to za manje od deset godina.

Ministarstvo okoliša tvrdi kako oko 200 ugostiteljskih objekata i oko 4 tisuće stanovnika uopće nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu.

- Prisiljeni smo ukinuti trajektne linije, a policija će biti na otoku samo ako to bude neophodno, kazao je Jonas Leones, zamjenik ministra okoliša.

- Potrebna je čvrsta ruka, ako mislimo vratiti Boracay u prethodno stanje. Ovo je samo privremeno, naglasio je Leones.

Turističke agencije već su reagirale, pa su neke zrakoplovne tvrtke već odustale od letova na Boracay.

Nimalo utješne vijesti za lokalno stanovništvo koje će teško preživjeti bez turizma.

U videu pogledajte kako je sve do nedavno izgledao ovaj turistički raj.





A ovako izgleda danas...