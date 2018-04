Strava u središnjici YouTubea: u zgradu ušetao naoružani manijak i otvorio paljbu po zaposlenicima, ima ranjenih

Zgrada u kojoj se nalazi centrala YouTubea u kalifornijskom gradu San Brunu u utorak poslijepodne je bila pod blokadom nakon što su se pojavila izvješća o pucnjavi unutar objekta, prenosi Jutarnji list.



Prema prvim informacijama, u zgradu je upala zasad neidentificirana naoružana osoba i otvorila paljbu, pri čemu su najmanje dvije osobe ranjene.



We are seeing @YouTube employees being brought out with hands up! pic.twitter.com/ZlSMY9FIVm