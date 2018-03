'Počinjemo s Amerikancima...': Putin objavio protumjere nakon protjerivanja svojih diplomata, hoće li i Hrvatska osjetiti bijes Kremlja?

Rusija će protjerati 60 američkih diplomata i zatvoriti konzulat Sjedinjenih Država u Sankt Petersburgu kao odgovor na mjere SAD-a u slučaju Skripal, izjavio je u četvrtak u Moskvi ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.



"U ovom trenutku američki veleposlanik u Ruskoj Federaciji nalazi se u našem ministarstvu gdje mu moj zamjenik Sergej Rjabkov izlaže sadržaj protumjera", kazao je Lavrov a prenose ruski mediji.



"One uključuju protjerivanje istog broja diplomata i našu odluku o zatvaranju generalnog konzulata u Sankt Petersburgu".

Kako javlja agencija Interfax, riječ je o 58 američkih diplomata u Moskvi i dva u konzulatu u Sankt Petersburgu.

Agencija RIA navodi da oni moraju napustiti Rusiju do 5. travnja.



Lavrov je najavio da će Moskva odgovoriti i na protjerivanje ruskih diplomata iz niza drugih zemalja.

"Što se tiče ostalih zemalja, također će sve biti recipročno kada se radi o broju ljudi u diplomatskim misijama koji će napustiti Rusku Federaciju", rekao je on.



Više od stotinu ruskih diplomata protjerano je iz zemalja koje su se solidarizirale s Velikom Britanijom nakon što je London optužio Rusiju za napad kemijskim oružjem na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala u Engleskoj.