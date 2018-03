Njemačka policija potvrdila uhićenje bivšeg katalonskog čelnika Puigdemonta

Njemačka policija u nedjelju je potvrdila da je uhitila bivšeg katalonskog čelnika Carlesa Puigdemonta u sjevernoj saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdala Španjolska.



Puigdemont je uhićen na autocesti A7 koja prolazi tom pokrajinom, počevši s gradom Flensburgom u blizini granice s Danskom, objavila je policija u izjavi.



Njegov odvjetnik je preko Twittera poručio da se njegov klijent nalazi u pritvoru u policijskoj stanici te da je njegov pravni tim već aktiviran.



"Postupanje je prošlo korektno u svakom trenutku", priopćio je glasnogovornik odbjeglog katalonskog vođe Joan Maria Pique.



"On je sada u policijskoj postaji i njegova pravna obrana već je pokrenuta", dodao je Pique.



Bivši lider Katalonije, pokrajine na obali Sredozemnog mora, vraćao se iz Finske gdje je prošli tjedan boravio na poziv finskog zastupnika. Prema riječima tog zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Belgije na "neutvrđeni način". Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna gdje se on nalazi.



U petak je španjolski istražni sudac odobrio suđenje za 25 katalonskih dužnosnika optuženih za pobunu protiv Španjolske, među kojima je i Puigdemont.



Europski uhidbeni nalog može se izdati u nekoj članici EU-a i tada vrijedi za sve zemlje članice Unije. No, države i dalje mogu odbiti zahtjev za izručenjem ukoliko, primjerice, optužni akt ne predstavlja kazneno djelo u obje zemlje.



U Kataloniji su u petak i subotu tisuće prosvjednika izašle na ulice s transparentima "Sloboda političkim zatvorenicima". Španjolski ministar unutarnjih poslova Juan Ignacio Zoido rekao je da se nikoga ne progoni zbog političkih ideja već zbog kršenja zakona.



Nakon što je 27. listopada u katalonskom parlamentu izglasana uspostava nezavisne republike Katalonije, španjolska vlada je preuzela direktno upravljanje nad pokrajinom sa 7,5 milijuna stanovnika.



Puigdemont je zatim otišao u Belgiju gdje živi i odakle vodi međunarodonu kampanju. Od tada je boravio u Danskoj, Švicarskoj i Finskoj. Španjolska je za njim raspisala europski uhidbeni nalog.