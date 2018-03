Jezični šovinizam u Banjoj Luci: pišeš 'osobna iskaznica' umjesto 'lična karta', e, ne možeš biti javni bilježnik!

Na ispitu za javnog bilježnika u Banjoj Luci kandidat iz Federacije BiH pao je jer se na pismenom ispitu služio hrvatskim jezikom!



Da to nije vic, sam kandidat potvrdio je portalu poslovni-global.ba (identitet poznat redakciji) koji je, nakon što su mu priopćili rezultate pismenoga dijela ispita, izvršio uvid u ocjene i obrazloženje notara iz RS-a koji su ih pregledavali i ocjenjivali. Naime, u obrazloženju javnog bilježnika koji je kandidatu dao ocjenu 5 (nedovoljan), točnije, u prvim rečenicama obrazloženja, među ostalim, stoji:



– Kandidat konstantno upotrebljava riječi "osobna iskaznica" (umjesto lična karta)

– Kandidat u više navrata koristi riječ "izvornik" (umjesto original)….



Nadalje, kandidat, s obzirom na to da je za isti rad od drugoga javnog bilježnika dobio zadovoljavajuću ocjenu, nije napravio niti jednu pogrešku zbog koje javnobilježnička isprava ne bi bila provediva u javnim registrima, odnosno nije mu nedostajao niti jedan ključni element koji treba sadržavati valjana javnobilježnička isprava.



Kako je kandidat kazao portalu poslovni-global.ba, i ako se dotični javni bilježnik uvrijedio zbog hrvatskog jezika, prema pravilima javnobilježničke struke i štiteći ugled službe kao javne, trebao je to zadržati za sebe.



Kandidat je napomenuo da su, osim njega, na isti termin ispita izišla još četiri kandidata, tri iz Federacije BiH (ukupno četiri Hrvati i Bošnjaci) i jedan kandidat iz RS-a (srpske nacionalnosti) i položio je samo "domaći" kandidat. S obzirom na to da su kandidati iz FBiH došli iz uglednih javnobilježničkih ureda, nemoguće je da baš nijedan javni bilježnik iz FBiH ne zna raditi svoj posao, a time i njegovi zaposlenici.



Istina, kandidat iz ove priče kaže da nije imao uvid u razloge zbog kojih su drugi kandidati pali. Ali, kada je riječ o kandidatu Hrvatu, poslovni-global.ba navodi da se radi o diplomiranom pravniku koji je uvijek postizao izvrsne rezultate i dobivao najviše ocjene za svoj rad, čak i od predsjednika jednog Županijskog suda.



Na upit hoće li se žaliti kazao je:



– Bila bi to zasigurno "borba s vjetrenjačama". Ali, Bogu hvala, imam hrvatsku putovnicu, i uvijek otvoren put u EU. Ne mora to biti Njemačka – kaže ogorčeno.



Sličan jezični šovinizam je i u drugom dijelu BiH, Federaciji BiH, zabilježen s bs. Wikipedije. Na spomenutu wikipediju nekoliko puta iz HKD "Napredak" pokušali su staviti članak o Hrvatskom kulturnom društvu "Napredak", kao i o sadašnjem predsjedniku društva mons. Franji Topiću. Oba spomenuta članka uvijek bi bila obrisana, uz obrazloženje da sadrže previše kroatizama. I da se radi o stranom jeziku.



- Administrator na bs Wikipediji ima svoju logiku. Uvaženi urednik, više je nego očigledno, ima problem s hrvatskim jezikom, službenim jezikom u BiH. Sve što miriše na kroatiku, on obriše svojom uređivačkom gumicom, uz objašnjenje da se radi o "stranom jeziku". Da, vrijedi još jednom ponoviti ovo kreativno objašnjenje – hrvatski je strani jezik. Spomenuti "jezikoslovac" nema svoje ime i prezime, ali ima administratorsko ime iza kojeg se stidljivo krije. C3r4, pod tim imenom administrira uvaženi urednik. Možda je njegovu samovolju i jezični šovinizam odobrio neki viši administrator u hijerarhiji Wikipedije. Tim gore. Možda su ovaj kratki prosvjed i razuman apel uzaludni. Ali to ne znači da ne treba pisati o ovakvim pojavama, bespotrebnim i štetnim - ogorčeni su u reagiranju HKD "Napredak" uz opasku kako bi bilo dobro da je ovdje, u opisanom slučaju, riječ samo o nekompetenciji administratora.



- No, bojimo se da je u ovom konkretnom slučaju nekompetencija samo jedan dio problema, i to onaj manji - navodi se u priopćenju HKD "Napredak".