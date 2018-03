Nema šale s Europom: povjerenica EU-a za pravosuđe poziva Zuckerberga na raport, mora se očitovati je li nezakonito prikupljao informacije

Povjerenica EU-a za pravosuđe Vera Jourova poziva Facebook da razjasni jesu li osobni podaci Europljana, bez njihova znanja, nekontrolirano prikupljani putem te društvene mreže, objavio je njemački list Bild am Sonntag.



Prema tom listu, Jourova će poslati pisani zahtjev glavnoj operativnoj direktorici Sheryl Sandberg u ponedjeljak.



Tvrtka za analizu podataka Cambridge Analytica našla se pod povećalom nakon što je zviždač koji je pomogao osnovati tvrtku rekao listu Guardian da su podaci oko 50 milijuna korisnika uzeti bez njihova znanja i iskorišteni u radu tvrtke za kampanju američkog predsjednika Donalda Trumpa 2016. godine.



Tvrtka je optužena za nezakonito prikupljanje informacija o korisnicima Facebooka nakon obmanjujućeg pristupa pod krinkom aplikacije.



U komentaru listu Bild am Sonntag Jourova je to nazvala "zloupotrebom" podataka korisnika Facebooka i naglasila da je ona "totalno neprihvatljiva".



Ona je kazala da je taj "skandal" upozorenje korisnicima da razmotre što se događa s njihovim podacima.