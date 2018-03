Muškarac koji tvrdi da pripada Islamskoj državi drži taoce u supermarketu blizu Montpelliera na jugu Francuske, prenose u francuski mediji.

Pravosudni izvori potvrdili su da je u tijeku talačka kriza u supermarketu u Trebesu kod grada Carcassonnea i da otmičar tvrdi da je borac IS-a.

Bliski izvori prenose da je u pucnjavi ranjen jedan policajac.

Shooting, #hostage-taking at #supermarket in south #France, policeman hurt. Islamic State group claims French hostage-taking: AFP #Trèbes #Carcassonne Shootout against policemen pic.twitter.com/QCHwVlQRz9