Zloglasni 'Noćni vukovi' stigli u Srbiju, ne odustaju ni od turneje po BiH; Evo kojom rutom će se kretati kontroverzni ruski bikeri

Prethodnica 'Noćnih vukova', članova zloglasne motociklističke skupine sa sjedištem u Moskvi i filijalama u čitavom nizu zemalja europskog Istoka, stigla je u beogradsku zračnu luku 'Nikola Tesla'.



Kako javljaju beogradski mediji, prethodnicu su činila dva pripadnika 'vukova', a u njihovoj pratnji bili su svećenici Ruske pravoslavne crkve. U glavnome gradu Srbije nisu se zadržavali, već su odmah produžili za Novi Sad.



U međuvremenu je objavljena i ruta kojom će se kretati u sklopu turneje 'Ruski Balkan'. Krenut će s Fruške Gore i dalje nastaviti prema BiH, točnije Bijeljini, Brčkom, Banja Luci i Doboju, da bi se ponovno vratili u Srbiju (Valjevo- Čačak- Kruševac- Niš- Bela Palanka- Ćuprija- Jagodina- Kragujevac-Bela Crkva- Beograd). Sve bi trebalo završiti 28. ožujka.



Nakon što su mu BH-vlasti uskratile gostoprimstvo zbog sigurnosnih razloga, s bikerima nije stigao Aleksandar Zaldostanov, šef skupine poznat po nadimku Kirurg. Preko Drine, što je i potvrdio, neće ni Saša Savić, voditelj srpske ekspoziture, kojemu je također zabranjem ulazak u BiH.



- Ja neću ni pokušavati ući, ali zato će ostali čalnovi grupe sudjelovati u turneji – izjavio je Savić.







Iza odluke ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića odmah je stalo američko Veleposlanstvo u Sarajevu, dok je očekivano bikere, inače izravno povezane s Vladimirom Putinom, podržalo ono rusko. Po njima, cijela je manifestacija zamišljena kao 'hodočašće sa stanicama kod manastira, crkava, te kulturno-povijesnih znamenitosti u Srbiji, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu'.



Na dan početka turneje oglasio se i predsjednik RS, Milorad Dodik:



- Za BiH opasnost nisu bikeri iz Moto-kluba "Noćni vukovi", već Islamska država, paradžemati i obuka terorista. Oni se javno pokazuju, izazivaju simpatije u gradovima kroz koje prolaze i nije zabilježen ni jedan slučaj da su počinili neko kazneno djelo kada su prolazili kroz Srpsku – izjavio je Dodik.



Direktor Centra za sigurnosne studije Armin Kržalić drži da je cijelu skupinu, a ne samo dvije osobe trebalo proglasiti opasnošću za nacionalnu sigurnost BiH.



- Da se to uradilo, da je cijela grupa proglašena opasnošću po sigurnost BiH, danas ne bi razmatrali pitanje hoće li će doći ili ne. Korisnije bi bilo da se to uradilo, nego da se prucavamo jesu li opasnost ili ne. Ako postoje indicije, moglo se na razini Ministarstva sigurnosti BiH proglasiti ove osobe opasnošću i staviti sve to u jedan pravni okvir - komentirao je Kržalić i optužio Noćne vukove da siju strah po RS-u, a pogotovo među povratnicima.