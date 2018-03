Tjelohranitelj saudijske princeze pretukao obrtnika u Parizu, ona ga natjerala da klekne i ljubi joj cipele

U Francuskoj je izdan uhidbeni nalog za sestru saudijskog princa nasljednika Mohammeda bin Salmana, koja je naložila svom čuvaru da udari jednog obrtnika u Parizu, doznaje se nekoliko tjedan prije prinčevog predviđenog dolaska u Pariz.



Uhidbeni nalaog za Hassu bint Salman, prinčevu sestru je izdao krajem prosinca pariški istražni sudac, precizirao je izvor blizak tom predmetu i potvrdio informaciju tjednika Le Point.



Princ nasljednik Mohammed bin Salman bi trebao posjetiti Francusku još nedefiniranog datuma, navodno tijekom travnja.

Princ je pobornik umjerenog islama, tolerantnog i otvorenog. On dvije godine provodi politiku drastičnih reformi na gospodarskom i socijalnom planu koje su potresle običaje ultrakonzervativnog saudijskog kraljevstva.



Princ je izjavi objavljenoj u četvrtak naveo da će Saudijska Arabija nabaviti nuklearno oružje ako ga nabavi njihov iranski protivnik.



U studenom 2017. je tijekom susreta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i princa Salmana omogućeno rješenje političke krize u Libanonu, kada je libanonski premijer Rafic Hariri najavio iz Ryada ostavku i otputovao u Francusku i povukao se.



Hassa bint Salman je osumnjičena da je u rujnu 2016. naredila svom tjelesnom čuvaru da udari obrtnika koji je došao obaviti radove u njihov stan u Avenue Foch. On je fotografirao prostoriju u kojoj je trebao obaviti radove, a princeza ga je optužila da želio medijima prodati fotografije.



- Ubij to pseto, ne zaslužuje živjeti, navodno je rekla tjelohranitelju, koji je zatim tresnuo obrtnika, a ona ga je ozlijeđenog na kraju natjerala da joj ljubi cipele.