Zašto Hrvatska i dalje vodi politiku štednje, kad unatoč njoj zaostaje? Ovu zemlju baš je ignoriranje tog EU naputka izbavilo iz teške krize

Portugal je bio jedna od članica Europske unije koju je snažno uzdrmala ekonomska kriza, najgora u zemlji od 70-tih, pa je redovito spominjana u crnom paketu s Grčkom i Španjolskom.



Sada se Portugal uspješno oporavlja i stopa gospodarskog rasta je 2,7 posto, što je iznad europskog prosjeka, pa mnogi pokušavaju odgonetnuti tajnu tog ekonomskog čuda.



- Ukinuli smo politiku štednje koja je blokirala stopu rasta. Istovremeno smo nastavili raditi na konsolidaciji državnog proračuna i smanjivanju duga, otkrio je portugalski ministar gospodarstva Manuel Caldeira Cabralu u razgovoru za njemački Deutsche Welle.



Ministar je objasnio da se socijalna davanja drže u granicama, ali je dohodak građana veći. Na tom putu oporavka najprije je trebalo osvojiti povjerenje investitora, ali i ljudi. Onda se radilo na stvaranju boljih uvjeta za gospodarstvo, naročito za mala i srednja poduzeća.

Kredit od 78 milijardi eura

U Europi se već godinama štednja ističe kao najbolji put do uspjeha. Ipak, portugalski premijer Antonio Costa zarekao se da će 2015. prekinuti sa štednjom jer je "vratila zemlju tri desetljeća unatrag".



Zbog velike krize Lisabon je 2011. uzeo kredit "težak" 78 milijardi eura. Kreditori su zauzvrat tražili provođenje strogih mjera štednje, što je s entuzijazmom odradila tadašnja portugalska konzervativna vlada. U teškim vremenima rasla je stopa bankrota tvrtki, pa je njih 41 posto stavilo ključ u bravu, a nezaposlenost se 2013. popela na gotovo 18 posto.

Bivša konzervativna vlada podigla je PDV, uvela dodatni porez na prihode, plaće, mirovine, te je povećan broj radnih dana, ali rezultata nije bilo.



Oporavak je došao s promjenom vlasti 2015. godine. Nova socijalistička vlada, koju su podržale radikalnije ljevičarske partije, preuzela je kormilo, a analitičari su mahom najavljivali katastrofu, odnosno novi pokušaj spašavanja koji će voditi u recesiju i još težu štednju.



To se ipak nije dogodilo, naprotiv. Nova vlada obećala je povećati minimalnu plaću, poništiti ranija uvećanja poreza, vratiti plaće i mirovine na razinu prije krize, pa su "bušte" u javnoj administraciji podebljane i do 30 posto, a vraćena su i prethodno otkazana četiri javna praznika.



Socijalna davanja za siromašne su povećana. Do jeseni 2016. godine vlada se mogla pohvaliti održivim ekonomskim rastom i skokom od 13 posto u korporativnim investicijama. Lanjske brojke pokazuju da se deficit smanjio za više nego dvostruko, na 2,1 posto. Portugal je tako uvećao javne investicije, smanjio deficit, "skresao" nezaposlenost i održao ekonomski razvoj.



Times navodi da je uspjeh Portugala najbolje ilustrirati podacima nekih članica EU-a iz četvrtog kvartala koji pokazuju da je Francuska zabilježila rast od 0,6, Španjolska 0,7, Italija, 0,3, a Nizozemska 0,8 posto. Portugal se, ponovimo, može pohvaliti s 2,7 posto.



Portugalci su ponudili moćan odgovor. Ministar gospodarstva Caldeira Cabralu naglašava da je snižavanje plaća uvijek najjednostavnije rješenje, ali to je uvijek i loše rješenje. Time se možda može povećati konkurentnost u kratkom roku, ali to nikada nije prava strategija za srednjoročnu i dugoročnu konkurentnost.



Nova vlada u Lisabonu građanima želi dati više novca kako bi potaknula potrošnju, a time i gospodarski rast.

Prema procjeni ekonomskog stručnjaka prof. dr. Drage Jakovčevića, Portugalci su dobro učinili jer su se riješili koncepcije koja je Hrvatsku koštala deset godina zaostajanja.

Rasteretiti plaće i kapital

- Riječ je o tzv. fiskalnoj konsolidaciji ili prilagodbi koja se svodila na ograničavanje potrošnje, osobne i javne, zbog čega je onda logičan bio i izostanak investicija. Prema tome, kada se povećaju plaće, pristupi poreznom rasterećenju, kada se poveća raspoloživi dohodak, kao i kapital poduzetnika zbog manjeg oporezivanja dobiti, onda je logično da raste potrošnja koja je svugdje između 65 i 80 posto BDP-a.



Zbog toga što je Hrvatska tek rasterećenjem dohodaka i kapitala pokrenula gospodarski rast još nema investicija, jer investitori ne vide mogućnost povrata tih investicija na kratki rok. Investicije u 2017. su za 30 posto niže od vrijednosti investicija krajem 2008., dakle, prije deset godina, kazao je profesor s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta.



Kakvu bi poruku mogli izvući hrvatski političari?



- Treba nastaviti s poreznim rasterećenjem i dohotka i kapitala, treba financijski pogurati industriju poreznim olakšicama i subvencijama, pa i uz podršku monetarne politike koja je do sada bila značajna zapreka za bitnije povećanje izvoza - rekao je dr. Jakovčević.