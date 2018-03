'Evo ti kondomi, najlonke, gaćice i mrš u grmlje!': potresne ispovijesti djevojaka koje su čudom preživjele bijeg u Europu, a tek onda ih je dočekao pravi pakao

Mlade Afrikanke koje su nekim čudom preživjele iznimno opasan put preko Sredozemnog mora tek u Italiju su spoznale što znači pravi životni pakao. Nigerijka pod pseudonimom Precious u razgovoru za AP bez dlake na jeziku opisala je što ju je dočekalo po dolasku u toliko željenu Europu.



- Dočekala me jedna starija žena. Dala mi je kondome, najlonke i gaćice i jasno poručila: 'Marš u grmlje na posao'.



Nažalost, Precious je samo jedna od 30-ak tisuća Nigerijku koje su diljem Italije pale u ralje prostitucije. Malo koja je dragovoljno pristala na takav život, manje-više sve su prisiljene to raditi, piše Jutarnji list.



- Imala sam madrac. Bio je smješten u šumi kraj ceste. Ako muškarac nije htio da se seksamo u njegovom automobilu, obično bi ga vodila u šumu, tj. na moj madrac - rekla je Precious.



Vjerojatno svatko tko je napravio malo više kilometara po talijanskim cestama mogao je vidjeti mlade Afrikanke kako stoje kraj ceste. Naravno, po stilu odijevanja nije teško prepoznati čime se bave. Talijani ni sami ne znaju koliko se Nigerijki u njihovoj zemlji bavi 'najstarijim zanatom na svijetu', ali procjenjuje se da je taj broj između 10.000 i 30.000. Kad se ta brojka uzme u obzir, onda ona od 1172 spašenih djevojaka djeluje poprilično jadno... Od te brojka njih 700 dolazi iz Nigerije, a više od 100 ih je maloljetno.



I već spomenuta Precious je kao maloljetnica došla u Italiju. Preživjela je pakao Sahare i dva potopljena broda u Mediteranu i nekim čudom stigla na talijansko tlo. Nigerijski krijumčari odmah su je smjestili u vlak za Torino gdje ju je dočekala jedna starija žena i odmah objasnila kako će izgledati njezin novi život.



- Draga, nemaš izbora. Ovo je tvoja budućnost, moraš postati prostitutka - objasnila joj je madam.



Razlog zašto nema izbora? Vrlo jednostavan. Precious je nigerijskim krijumčarima koji su je prebacili u Italiju morala platiti 20.000 eura što im je dugovala.



Talijanska vlada itekako je svjesna tog problema. U posljednje dvije godine utrostručili su sredstva za pomaganje djevojkama koje su ubačene u ralje prostitucije, a najviše se troši na 'sigurne kuće' u kojima djevojke borave nakon spašavanja.



Međutim, talijanski stručnjaci tvrde da prava strategija još nije osmišljena. kažu da se zna koja su omiljena mjesta u kojima 'operiraju' svodnici, ali da se po tom pitanju ništa ne poduzima.



- Najgore je u migrantskim prihvatilišta, svodnici nerijetko i vode posao od tamo. Djevojka otiđe na 'posao' ujutro i vrati se navečer. Nitko je ne kontrolira - rekao je David Mancini, pomoćnik tužitelja iz l’Aquile.



Način na koji se djevojke prisiljava na prostituciju iznimno je brutalan, a često se događa da tortura počne još u Nigeriji prije nego što djevojke i krenu na pakleni put. Kod krijumčara pogotov je popularan voodoo ritual pod imenom 'juju' na kojem vrač kaže djevojkama da će na njih pasti kletva ako krijumčarima ne isplate dug. Nažalost, one to prokletstvo shvate vrlo ozbiljno.



Mlada 22-godišnja Queensy bila je u posjeti šamanu prije odlaska u Europu.



- Rekao mi je da će moju obitelj snaći veliko zlo ako ne isplatim dugove. Rekao mi je da u tom slučaju neću moći imati djecu i da ću možda umrijeti.



Međutim, šaman joj je zaboravio reći da će po dolasku u Europu morati prodavati svoje tijelo kako bi vratila dug. Štoviše, rekao joj je da će raditi kao spremačica ili dadilja. Laž koja je mladoj djevojci uništila život.



- Kad sam završila na ulici plakala sam svake večeri. Što ću reći svojim roditeljima? Što ću reći mami?



Madam koja je uzela mladu Nigerijku pod svoje objasnila joj je da će ju odvesti na policiju ako odbije raditi na ulici. U prijevodu to znači deportaciju u Afriku.



Međutim, policija je poprilično nemoćna po tom pitanju. Posao s trgovinom ljudima otišao je tako daleko da je 2017. godine otkriveno kako su nigerijski kriminalci sklopili dogovor s napuljskom mafijom o vođenju poslova na području podno Vezuva. Nigerijci su mafijašima plaćali manji dio, a zauzvrat su dobili protekciju.



Mlada Precious s početka priče je koliko-toliko imala sreće jer ju je policija pokupila s ulice u predgrađu Torina. Kao prostitutka je radila sedam mjeseci, a dnevno je imala deset ili više klijenata. Kaže da je na početku umirala od straha čak i od pomisli na povratak u Nigeriju, ali na kraju je spoznala i da je povratak u Afriku bolji od svakodnevnog prostituiranja.



Na kraju ni od deportacije neće biti ništa, Precious je smještena u jednu sigurnu kuću kraj Rima i radi kao njegovateljica starijih i nemoćnih osoba.



- Tek sada mogu reći da sam slobodna osoba...



Nažalost, ona je jedna od rijetkih sretnih...



Primjerice, Julia je usred polarne anticiklone po brutalnom vremenu bila prisiljena raditi na jednoj cesti blizu Rima. Kaže da joj posao posljednjih dana ide katastrofalno.



- Tri klijenta po danu! To vam je 30 eura dnevno... Nedovoljno - rekla je Julia koja je novinaru AP-a priznala da želi pobjeći od svega, ali ne zna kako.



- Mislila sam da ću postati spremačica ili dadilja. Što da sada radim, kako da promijenim ovakav život? - upitala je jadna Nigerijka novinara dok se smrzavala na plastičnoj stolici nasred autoceste. Nažalost, odgovora na ovo pitanje još uvijek nema...