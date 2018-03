Iz Pertha nam se javio heroj Australije, a pronašli smo i njegovog oca na Šolti: 'S ponosom sam davao izjave u majici sa šahovnicom, neka svi vide da se Hrvati ničeg ne boje!'

Preskočio sam pet ograda koje su me dijelile od ulaza u skladište i zgrabio vrtnu cijev i počeo gasiti. Bilo je prilično ludo, osjećao sam toplinu sa svih strana, a neprestano se čulo pucanje stakala i eksplozije

Australski mediji ne prestaju izvještavati o velikom požaru koji je u ponedjeljak navečer izbio u skladištu Bunningsa u Inglewoodu, predgrađu Pertha u Australiji, a u kojem je spasonosnu ulogu za ljudske živote odigrao 36-godišnji Zoran Blagaich, momak hrvatskog podrijetla, sa Šolte.



Dok je s djevojkom jeo palačinke u obližnjoj slastičarnici, Zoran je začuo glasne povike ljudi i vidio gusti dim iz skladišta u kojem se čuva asortiman za dom, vrt i građevinarstvo. Skočio je bez razmišljanja prema vatri.



'Proradio mi je instinkt, nisam razmišljao. Ispred mene je sve gorjelo...': Šoltanin Zoran postao heroj Australije, njegov hrabar potez ostavit će vas bez daha



- Proradio je onaj čisti instinkt, skočio sam čim sam čuo krikove. Skladište je gorjelo, a plamen je dosezao, kažu, do nekih 25 metara u visinu. Preskočio sam pet ograda koje su me dijelile od ulaza u skladište i zgrabio vrtnu cijev s vodom i počeo gasiti. Bilo je prilično ludo, osjećao sam toplinu sa svih strana, a neprestano se čulo pucanje stakala i nekakve eksplozije. Nisam ni razmišljao da to gore kemikalije kojih je puno skladište. Samo mi je bio cilj spriječiti vatru da prijeđe izvan granica skladišta. Okolo su bile stambene zgrade i kuće, pa sam samo mislio na te ljude - rekao je Zoran kojeg tamošnji mediji, kao i svjedoci događaja, ističu kao iznimno hrabrog.



On je pak, sve zasluge pripisao vatrogascima koji su ugasili požar, ističući kako su oni pravi heroji.



- Jako sam počašćen što me australska zajednica, posebice naši Hrvati, nazivaju herojem. S ponosom sam davao izjave medijima odjeven u majicu s hrvatskom šahovnicom kako bih pokazao da se mi Hrvati ničeg ne bojimo. No, po mome mišljenju, junaci su članovi vatrogasne postrojbe koji su se borili s požarom više od 12 sati. Tu je bio još jedan čovjek koji je gasio do dolaska vatrogasaca - prisjeća se Zoran plamene noći.



Koliko je situacija bila opasna, potvrđuje podatak da se Bunnings bavi raznim kemikalijama, bojama, građevinskim materijalom i drugim potencijalno opasnim i toksičnim tekućinama. Neke kante s bojama zbog topline letjele su poput projektila po kvartu.



Do jutra požar je ugašen, no krov skladišta se na koncu urušio, pa ekipa za očevid još nije u mogućnosti ući unutar prostorija i utvrditi uzrok požara. Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a dio najbližih stanovnika Inglewooda je te noći evakuiran iz svojih domova, dok je ostalima upućen savjet da ostanu kod kuće i dobro zatvore prozore. Zbog cijele situacije, u okolici je nestalo struje.



U cijeloj ovoj priči Zoran, kao pravi rodoljub, iznimno je ponosan na činjenicu da se Hrvatska spominje u ovako pozitivnom kontekstu. Kaže nam kako su on i brat Vicko rođeni u Perthu gdje vode građevinsku firmu Blagform, a on je uz to i profesionalni bubnjar.



- Sve što znamo naučili smo od našeg oca Dragana koji je ovdje radio kao vrstan i cijenjen građevinar. Majka nam je nažalost preminula prije deset godina, a otac se vratio na Šoltu kada je stekao uvjete za mirovinu. Često dolazim u Hrvatsku kako bih ga vidio. Iako smo rođeni u Australiji, roditelji su nas odgajali u hrvatskoj kulturi i običajima, pa se u Hrvatskoj više osjećam kod kuće nego u Perthu. Tata je jako puno učinio za zajednicu Hrvata u Australiji. Obožavam Dalmaciju i veliki sam navijač Hajduka. Moj sin 18-godišnji sin Adrijan i ja igramo nogomet za Fremantle Croatia. On je golman, a ja napadač. Moram reći i da je i Australija divna zemlja koja mi je puno dala - kaže nam Zoran koji govori hrvatski iako mu, priznaje, čitanje i pisanje malo zapinje.



Velika mu je čast, kaže, što smo ga kontaktirali, jer će mu otac čitati tekst, a on mu jako nedostaje.



- Nazvao sam ga, naravno da je ponosan na mene. Ja sam još ponosniji zbog njega i svih Hrvata. Ovim putem mu također šaljem veliku ljubav, a pozdravljam i svog prijatelja Vedrana Grubišića u Splitu. Iako se ne smatram nekim herojem, drago mi je da sam dao osjećaj ponosa i Hrvatima i Australcima. Vjerujem da bi i mnogi drugi isto postupili kao ja da su bili na mom mjestu - kaže skromni Zoran.