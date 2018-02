I Titu prijeti deložacija: čelnik srpske razvlaštene buržoazije želi vilu svog pradjeda, bez grobova

Josipu Brozu i njegovoj supruzi Jovanki u Srbiji iznova prijete deložacijom posmrtnih ostataka iz "Kuće cveća".

Srbijanska Agencija za restituciju, odnosno povrat nacionalizirane imovine, do kraja godine mora odlučiti hoće li udovoljiti zahtjevu nasljednika Miloša Savčića, industrijalca i jednog od najbogatijih Srba svog vremena, za povratom više desetaka nekretnina, među kojima je i golemo imanje s vilom u Užičkoj 15, površine 10 tisuća kvadrata, svojedobni rezidencijalni kompleks bivšeg jugoslavenskog maršala.



Pravo na nekadašnje vlasništvo svojega pradjeda polaže Savčićev praunuk Vladimir Lešić, koji je ujedno i predsjednik udruge "Srpska liga", što okuplja razvlaštenu srbijansku buržoaziju. Lešić inzistira na naturalnom povratu Užičke 15, i to bez grobova, što bi ispunilo i davnu želju Vojislava Šešelja koji je svojedobno Memorijalni centar pokojnog jugomaršala neuspješno pohodio mašući glogovim kolcem.



Takav finale ne bi bio mrzak ni Šešeljevu nekadašnjem posilnomAleksandru Vučiću, koji jamačno zavidi hrvatskoj predsjednici na izbacivanju Brozove biste s Pantovčaka, dočim je on mošti zloglasnog crvenog Hrvata prisiljen godinama trpjeti usred srpskog Panteona na Dedinju.

Tjeranje

Miloš Savčić je davne 1933., brzopotezno se bogateći zahvaljujući monopolističkim poslovima i vezama s karađorđevićevskom kraljevskom nomenklaturom, kupio plac među vinogradima na Dedinju i na njemu sazidao dvije vile: jednu za sebe, a drugu za kćer Jelicu koja se udala za arhitekta Aleksandra Acovića. Uživanje u stečenome prekinuo je rat, a moderna vila na broju 15, premda građena za privatne potrebe, već je od početka travnja 1941. počela neodoljivo privlačiti pripadnike političke moći.



Vlada generala Dušana Simovića sklonila se u njezino sklonište prilikom njemačkog bombardiranja 6. travnja, da bi se samo koji tjedan kasnije u nju uselio generalAleksander Löhr, Hitlerov zapovjednik čitavog europskog jugoistoka. Time su s imanja trajno istjerane obitelji Savčić i Acović i nikad više nisu ušle u taj posjed.



Tito se u Užičku 15 uselio u listopadu 1944., dok su još trajale borbe za oslobođenje Beograda. Urbana legenda kaže da je na objekt bacio oko još prije rata, dok je navraćao u susjedstvo kod obitelji Ribnikar, ali to nije dokazano. Izvjesnije je da se tu uselio privremeno, dok je čekao da se karađorđevićevski Beli dvor uredi i očisti od mina, a onda mu se svidjelo pa je ostao. Kompleks je naknadno temeljito rekonstruiran; mnogi objekti su srušeni a mnogi novi sagrađeni. Kuća cvijeća je niknula na mjestu nekadašnje toplane, te je kasnije odabrana za posljednje počivalište predsjednika SFRJ. Prije pet godina u istom je objektu, no u odvojenom grobu, pokopana i Jovanka Broz.



U nekadašnju Titovu predsjedničku vilu "Mir" 1997. se bio uselio tadašnji predsjednik SRJ Slobodan Milošević sa svojom "Jovankom", odnosno suprugom Mirom Marković. Dvije godine kasnije, ovo zdanje je ozbiljno oštećeno u NATO-ovu bombardiranju, ali je naknadno obnovljeno. U raskošnom perivoju i danas rastu hrastovi nikli iz žirova mira koje je Brozu svojedobno poklonio John Lennon, no političkog mira u svojoj vječnoj kući nekadašnji prvi YU-supružnici baš odviše i nemaju.