Nemili skandal trese Njemačku: poznate autokompanije testirale ispušne plinove iz automobila na ljudima?! Merkel zgrožena, traži hitnu istragu

Njemačke dnevne novine Sueddeutsche Zeitung i Stuttgarter Nachrichten objavili su da su koncerni BMW, Volkswagen, Daimler preko jedne udruge naručili opsežnu studiju, a koja bi išla u prilog tome da dušikov oksid iz ispušnih plinova u automobilima i nije toliko štetan.



Tamošnji mediji pišu da nije problem u studiji, nego u načinu njenje provedbe. Naime, izgleda da su u pokusima korištene životinje, napose majmuni, a navodno je učinak plinova testiran i na ljudima?! Istraživanja su se, po pisanju njemačkih medija, vršila na Sveučilišnoj klinici u Aachenu.



Skandal je poprilično uzdrmao Njemačku, pogotovo zbog toga što su nacisti testirali lijekove i izdržljivost ljudskog tijela na živim ljudima u vrijeme nacističke Njemačke, pa su najnoviji pokusi podsjetili na to sramotno razdoblje njemačke povijesti.



Ragirala je i inače suzdržana kancelarka Angela Merkel, osudila je pokuse, a vlasti su zatražile temeljitu istragu.



Pokusi su inače vršeni prije nekoliko godina, a protelih dana Daimler, BMW i Volkswagen su se distancirali od istraživanja.



- Mi smo šokirani opsegom i primjenom studije... Osuđujemo eksperimente - naveo je proizvođač auta Daimler, navodeći da su istraživači prekršili etičke kodekse tvrtke. Volkswagen pak spominje "pogrešne procjene" ljudi koji su vršili testiranja.



Što se i kako testiralo?



Majmuni su prisiljeni udisati satima pare ispušnih plinova iz vozila Volkswagenove 'Bube', a sve kako bi se dokazalo da udisanje plinova ne čini štetu i utvrdilo da Buba vozila ne zagađuju okoliš, navodi Washington post, podsjećajući da je o eksperimentima najprije pisao New York Times.



Pojedini mediji tvrde da je plan bio i tako testirati ljude, ali se od toga na kraju odustalo. No, ljudi su ipak navodno na neki način bili uključeni. Sueddeutsche Zeitung i Stuttgarter Zeitung pišu u najnovijem članku da su zdravi pojedinci udisali dušikov oksid (NO2), plin koji se primarno ispušta u prometu.



Svako, pa i kratko udisanje tog plina, može imati ozbilje posljedice na zdravlje, navodi američka Agencija za zaštitu okoliša.



- Udisanje zraka sa visokom koncentracijom NO2 može iritirati respiratorni sustav. Kratko izlaganje može pogorštai bolesti dišnog suatavam napse astme, te dovesti do kašlja, teškog disanja i na posljetku zaprimanja u u bolnicu ili stanice hitne pomoći - navodi Agencija.



Pokusi na ljudima su navodno vršeni između 2012. i 2015. i nema zapisa o mogućim ozljedama. Istraživač iz studije je pak naveo da su njemački proizvođači bili upoznati da se pokusi vrše i na ljudima.



Zbog čega su ovi pokusi pokrenuti? Dušikov oksid je u srži prevare pojedinih njemačkih automobilskih kuća. Naime, zbog lažnog deklariranja količine ispuštenog NO2 u atmosferu reagirali su Amerikanci i debelo kaznili Volkswagen.



Istraživanje američkog sveučilišta West Virginia naišlo jevelike nepodudarnosti vezane uz eko-normative, tj. u deklaracijama automobila je navedeno manje ispuštanje plinova od onog koje se stvarno događa. Zatim dolazi do lančane reakcije:



Agencija za zaštitu okoliša izdaje priopćenje da je količina zagađenja pojedinih automobila veća i do čak četrdeset puta od vrijednosti deklariranih od strane proizvođača. Agencija potom izdaje naredbu da se zbog toga povlače pojedini njemački automobili iz SAD-a, potom pada vrijednost Volkswagena, a šteta zbog prijevare se mjeri u milijardama dolara.



I onda su Nijemci očito s kojekakvim bolesnim pokusima pokušali dokazati da NO2 i nije tako štetan. Sada im opet prijeti kazna...