On čisti, vi odmarate

Kada sam čula da je na hrvatsko tržište stigla nova premium "i" serija iRobota, robotskih usisavača, prva želja mi je bila da ga imam u svom domu jer sam shvatila da sad napokon postoji proizvod koji će nešto od kućanskih poslova obavljati umjesto mene. Zamislite tu radost – ja se šetam po Rivi, a on po mome stanu usisava, i kad se vratim, nema ni traga prašini, koja se stvara više ne znam ni ja kako, ali ima je uvijek.

Kada mi je robotski usisavač dostavljen, napomenuto mi je kako se Roomba ne mora kao njezini prethodnici prvotno napuniti, nego može odmah u akciju. Potrebno je tek postaviti bazu, uključiti Roombu i ona kreće. Iskreno, malo sam bila i u strahu od toga čuda, unatoč tome što su mi rekli da ne može biti jednostavniji nego što jest. I doista se pokazao takvim.

Nakon što je završila hodnik, Roomba se "preselila" u dnevni boravak, blagovaonicu, kuhinju i nastavila prema spavaćoj sobi. Tek kada bi naišla na neku od prepreka, lagano bi se okrenula i otišla u drugom smjeru.



Kada je sve bilo usisano, Roomba je krenula "svojoj kući", prema CleanBaseu, gdje je započela proces punjenja. Prije toga pokrenulo se automatsko pražnjenje spremnika jakim usisom u posebnu papirnatu vrećicu, koje sprema čak 30 spremnika prljavštine, što dodatno olakšava cijeli proces.

Roomba sama odlazi do svoje CleanBase na punjenje gdje prvo automatski prazni perivi spremnik

Ono što me posebno iznenadilo jest i to što, zahvaljujući novoj tehnologiji Smart Mapping, robot pamti raspored doma, bilo da je riječ o kuhinji, dnevnom boravku ili spavaćoj sobi na prvom katu, te se upravo zahvaljujući tome posebno prilagođava svakoj prostoriji. Koliko je pametan, govori i da sam određuje vrijeme čišćenja, ovisno o prostoriji koju je zapamtio, a sve se može kontrolirati, kada se registrirate, i putem aplikacije na pametnom telefonu..

Rezultati čišćenja su me oduševili, a kako živim u turističkom kraju, mogu samo zamisliti koliko će robot oduševiti vlasnike apartmana, čije je vrijeme dragocjeno, a prostori moraju biti savršeno čisti. Kako im uvijek nedostaje vremena, ova ušteda da robot čisti podove a oni mogu raditi neki drugi posao bit će im dragocjena.

Moje iskustvo kaže da iRobot Roombu zaslužuje svaka žena i da treba biti u svakom domu jer su lakoća s kojom osigurava čistoću i ušteđeno vrijeme koje se može provesti zabavnije nego usisavajući, neprocjenjivi.

Saznajte više o iRobot Roombi i7 u priloženom videozapisu.

Zaboravite na usisavanje Dugoiščekivana nova premium i serija iRobot Roombe napokon je stigla na hrvatsko tržište i donijela niz inovacija u robotskoj industriji. Nova premium i serija se sastoji od Roomba i7 i Roomba i7+. Roomba i7 uključuje robotski usisavač, dok Roomba i7+ uključuje dodatno i bazu za automatsko pražnjenje spremnika. Kod Roomba i7+, uz robotski usisavač, inovacija je CleanBase baza za automatsko pražnjenje spremnika. Nakon što odradi posao, Roomba i7 vraća se do svoje baze, gdje ona pomoću svoje moćne usisne funkcije prazni Roombin spremnik. Međutim, ni tu nije kraj – umjesto dosadašnjeg jednog, Roomba i7+ čuva čak 30 spremnika prljavštine. Za Vas to znači 30 puta bezbrižnije iskustvo usisavanja. Zaboravite na usisavanje tjednima. Premium i serija može se pohvaliti i novom Smart Mapping tehnologijom. Naime, ova vrhunska tehnologija omogućuje joj pamćenje rasporeda Vašeg doma i čišćenje po prostoriji ili katu. Bez obzira radi li se o kuhinji, dnevnom boravku ili spavaćoj sobi ili čak prvom, drugom ili trećem katu, omogućuje Vam čišćenje zadane prostorije i određivanje vremena čišćenja.

Temeljito čišćenje s 3 faze Zahvaljujući trofaznom sustavu čišćenja, prljavštinu i prašinu nemoguće je izbjeći, a posebno dizajnirana četka za čišćenje rubova, dvojne četke za čišćenje više površina i snažan usis učinit će da iz vašeg doma nestane i najsitnija čestica, što na sagovima, što na tvrdim površinama. Četka za čišćenje rubova dizajnirana je pod kutem od 27 stupnjeva kako bi lakše pomakla ostatke od rubova i 'prebacila' ih na put kojim će proći da ih usisa. Dvojne četke za čišćenje više površina rade na principu da jedna četka odvaja i pomiče prljavštinu, dok se druga kreće u suprotnome smjeru te je izvlači i uvlači u spremnik. Snažan usis s do 10 puta više snage za izvlačenje tvrdokorne prljavštine, ostataka i dlaka kućnih ljubimaca očistiti će vaš dom neviđenom brzinom, a može, bez punjenja, odraditi do 75 minuta. Kada joj je baterija pri kraju, Roomba sama odlazi do svoje CleanBase gdje počinje proces automatskog punjenja, ali i pražnjenja spremnika, koji je periv, a zahvaljujući tehnologiji uz pomoć Dirt Detecta otkriva prljavštinu. Spajanjem putem Wi-Fija možete njome upravljati putem HOME aplikacije, programirati čišćenje, a kompatibilna je i s Google Assistantom i Alexom. Roomba ima i filtar visoke učinkovitosti, radi izvještaj i mapu očišćenog prostora, kao i izvještaj o čišćenju s prikazom pokrivenosti. Nakon što se napuni, ukoliko nije završila proces čišćenja, nastavlja gdje je stala.