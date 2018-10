Izvorska voda nadohvat je ruke u „Bio planetu”

EVA filteri za vodu koji se mogu nabaviti u ovoj trgovini kroz osam faza prirodne filtracije čiste je i mineraliziraju, nenametljivo i bez potrebe za učestalim izmjenama njihovih vitalnih dijelova.

Voda je najvažnija hranjiva tvar ljudskom organizmu, stoga moramo težiti konzumaciji što kvalitetnije vode, naročito oni najosjetljiviji poput djece ili starijih osoba. Ova za život neophodna tekućina ključna je za pravilno funkcioniranje našeg organizma te ima veliku uloguu radu probavnog, mokraćnog i živčanog sustava, s tim da hidratizira kožu i poboljšava cirkulaciju. Voda iz slavine koju svakodnevno konzumiramo potvrđena je kao zdravstveno ispravna kako bi se mogla distribuirati javnim vodovodom, ali ipak njezina kvaliteta varira od mjesta do mjesta. Logično bi bilo alternativu potražiti u prirodi, vađenjem vode iz bunara ili skupljanjem kišnice, ali zbog zagađenja u zraku koji je pun dima, smoga i industrijskog otpada, to više nije moguće. I kuhanje vode je godinama stara metoda pročišćavanja, odnosno dezinfekcije jer njezinim ključanjem ugibaju mikroorganizmi koji se u njoj nalaze. Međutim, prokuhavanjem se povećavaju razine soli i teški metali koji se s vremenom nakupljaju u našem organizmu. Je li onda rješenje u flaširanoj vodi? Nažalost, jeftina plastika može isprati iz boce toksine, naročito ako se boca neko vrijeme nalazila na višoj temperaturi, na primjer u automobilu ili na polici u dućanu, s povremenim izlaganjem suncu. Zato u “Bio planetu” za najbolju kvalitetu vode preporučuju EVA filtere za vodu. Ovi filteri kroz osam faza prirodne filtracije čiste i mineraliziraju vodu, nenametljivo i bez potrebe za učestalim izmjenama njihovih vitalnih dijelova. EVA filtracijska jezgra ima protok od čak 7500 litara vode, što prosječna četveročlana obitelj koristi 12 do 16 mjeseci! Spomenute filtere za vodu, kao i sve ostale proizvode iz bogatog asortimana, može se kupiti u trgovinama bio hrane “Bio planet” u trgovačkim centrima “Joker” i “Mall of Split".

Zdrava navika

Zdrava je navika ujutro natašte popiti čašu vode kako bi nam tijelo izbacilo toksine od prethodne noći. Iznimno je važna i kontinuirana konzumacija vode tijekom dana kako bi se izbjegla dehidracija čiji je jedan od prvih znakova umor. Također, dokazano je da češća konzumacija vode blagotvorno utječe na našu psihu i raspoloženje.