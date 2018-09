Hotel Termag Jahorina postao najsigurniji hotel

U subotu 01.09.2018. u Termag hotelu održana je press konferencija povodom predstavljanja automatskog eksternog defibrilatora (AED).

Automatski eksterni defibrillator (AED) je pokretna jedinica koja je sposobna dijagnosticirati smetnje u radu srca koje su opasne po život i kroz tretman defibrilacije uspostaviti pravilan rad srčanog mišića, te na taj način pomaže u pružanju prve pomoći i spašavanju ljudskih života.

Termag Hotel je prvi hotel te prva javna ustanova na području Bosne i Hercegovine koja je od sada opremljena sa AED defibrilatorom.

Ono što je u zemljama zapadne Europe i razvijenog svijeta već ustaljena praksa, Hotel Termag, kao novi standard u hotelijerstvu, prvi u povijesti na teritoriji BiH uvodi u opremanje javnog prostora.

Nabavkom AED defibrilatora, Termag Hotel postaje najsigurniji hotel u BiH, ali i šire, te tako svoju uslugu diže na jedan novi nivo i dokazuje da je u Hotelu Termag gost uvijek na prvom mjestu.

Koliko je ova investicija važna, ne samo za Termag Hotel i Jahorinu, već za turizam uopće, govori činjenica da je obuku osoblja i predstavljanje AED uređaj izvršio svjetski priznat kardiolog i osnivač Udruženja kardiologa RS prof. dr Aleksandar Lazarević i profesor i šef katedre, odjeljenja kardiovaskularne medicine Nippon medicinskog univerziteta, u Tokiju, Japan, prof. dr. Wataru Shimizu.

U svom izlaganju prof. dr Lazarević je objasnio da je korištenje AED uređaja vrlo jednostavno te da je upotreba ovog uređaja prilagođena svima, uz prethodnu obuku. AED uređaj je poželjno imati u svim javnim ustanovama jer je to u razvijenom svijetu ustaljena praksa. AED uređaj je namjenjen prvoj pomoći u slučaju pojave po život opasnih aritmija (ventrikulske fibrilacije i ventrikulske tahikardije), potpuno je automatiziran te sam provodi tretman defibrilacije. Svojim glasovnim uputstvima uređaj pruža instrukcije na koji način tretirati pacijenta te je na taj način veoma učinkovit.

Vodeći svjetski stručnjak iz područja kardiologije prof. dr Wataru Shimizu koji je između ostalog Director, Japanese Circulation Society, Director Japanese College of Cardiology, Director, Chair of General AffairsComittee, Japanese Heart Rhytm Society, Director –Asian-Pacific Heart Rhytm Society, Profesor and Chairman Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School, Tokyo, govoreći o važnosti opremanja prostora sa AED defibrilatorom istakao je da je najveća stopa smrtnosti u svijetu uzrokovana srčanim smetnjama te da AED uređaj u velikoj mjeri pomaže u sprječavanju takvih slučaja. On je naveo da u Japanu ima velik broj ovakvih uređaj i da u hotelima i to čak na svakom katu postoji po jedan uređaj. Takođe je rekao da je veoma bitno educirati ljude o samim srčanim bolestima ali i načinu korištenja ovakvih uređaj, u cilju prevencije te da mu je drago što je Termag Hotel prvi u BiH uveo novi standard u opremanju javnog prostora sa AED uređaj.