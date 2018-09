Herojima počasti, Viru priznanje i podrška

Nikad ovako svečano nije bilo na otoku Viru: general Mladen Markač i brigadir Miodrag Demo iz ruke načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića i predsjednika Općinskog vijeća Općine Vir Rajka Radovića primili su svečanu Povelju i Grb Općine Vir kao počasni građani otoka Vira, dok će zbog unaprijed dogovorenih obaveza odsutni general Ante Gotovina učiniti to prvom sljedećom svečanom prigodom. Sama Svečana sjednica općinskog vijeća povodom Dana Općine Vir i blagdana Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja održana je pred više stotina visokih predstavnika i izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, predstavnika županija, gradova i općina, drugih hrvatskih institucija i ustanova, uvaženih gostiju, uzvanika i u svim slučajevima – prijatelja otoka čija općina slavi 25 godina od utemeljenja. Pokazalo se što je sve Općina Vir u proteklih 25 godina napravila – kako je od zapuštenog i mjesta bez životne perspektive postala sinonim za uvođenje reda, demografski fenomen, općina sa najuspješnijom i dosljednom socijalnom politikom te općina čiji je komunalni sustav sposoban voditi najveće infrastrukturne projekte u RH vrijedne više od milijardu kuna.

Zadar pomaže, Zagreb štiti

- Mi smo ambiciozni i znamo što želimo, ali ništa ne ide preko noći. Za ovo što smo postigli trebalo je 25 godina i trebali su nam prijatelji. Bez njih ne bi bilo uspjeha Vira, niti bi bilo 150 tisuća uglavnom stranih turista iz 77 svjetskih zemalja koji su od početka godine do danas posjetili Vir. Mislim da smo na zadovoljstvo i u korist građana otoka napravili dobar posao - kazao je načelnik Kapović pozdravivši sve uvažene goste, redom zastupnika u Hrvatskom saboru i načelnika Općine Poličnik Davora Lončara, jednog od utemeljitelja Republike Hrvatske Vladimira Šeksa te nekadašnjeg ministra u više mandata i dugogodišnjeg gradonačelnika Zadra Božidara Kalmetu.

- Puno toga na Viru ne bi postojalo i ne bi bilo moguće bez gospodina Kalmete. Na Viru se iako lider HDZ-a pokazao kao nadstranački čovjek - rekao je Kapović za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a. Kalmeta je kao ministar mora, prometa i infrastrukture ostavio neizbrisiv trag na Viru s projektima izgradnje brze ceste Zadar-Vir, rekonstrukcijom Virskog mosta te gradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira. Riječ je velikim infrastrukturnim zahvatima koji su u slučaju Virskog mosta i brze ceste Zadar-Vir iznosili 150 milijuna kuna, dok je gradnja magistralnog cjevovoda Zadar-Vir, Crpne stanice Vir te objekta vodospreme Bandira s projektiranjem i radovima koštala oko 50 milijuna kuna. Zadar pomaže, a Zagreb štiti, pa je zahvala potom išla virskom zaštitniku,

- Vir je pupčanom vrpcom vezan za Zagreb, bez obzira tko bili čelnici. Ta je veza neraskidiva i mi ćemo je dalje njegovati - dodao je načelnik predstavivši čovjeka s kojim surađuje već 15 godina, gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića. Govoreći dalje o potrebama otoka Vira, istaknuta je Zadarska županija i župan Božidar Longin. Kapović je kazao:

- Imamo novog župana od kojega puno očekujemo. Gospodin Longin ima jaku poziciju kao član Upravnog vijeća Hrvatskih voda, a kako naše poduzeće Vodovod Vir vodi najveći infrastrukturni projekt u RH vrijedan milijardu kuna, bez podrške našeg župana projekt je teško ostvariv.

Kako HDZ ima jake ljude na području županije povezane s otokom, tako je podrška uvijek dolazila i od SDP-a, pa je kao prijatelj Vira predstavljen zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Službeno prijateljstvo utemeljeno na suradnji i međusobnoj podršci istaknuto je na primjerima prijateljskih gradova Oslavany, Dombóvár i Garešnica, pa je sljedeća zahvala išla nekadašnjem gradonačelniku Garešnice i državnom tajniku u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimiru Žunecu. Kao dragi gost istaknut je Tomislav Madžar, savjetnik i izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, kao i prorektorica Sveučilišta u Zadru Nedjeljka Balić Nižić koja je došla u ime rektorice Dijane Vican, potom ministrova pomoćnica Ana Mandac u Ministarstvu gospodarstva te ministrov pomoćnik Josip Bilaver u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Posebna zahvala išla je onima koji predstavljaju temelj svakog razvoja i sigurnost funkcioniranja najviših vrijednosti društva.

7,5 milijuna kuna za unaprjeđenje sigurnosti

- Nema razvoja bez sigurnosti, ona je najbitnija. Ako se 150 tisuća ljudi koji dođu na Vir uz 50-ak tisuća ljudi koji su vlasnici objekata na otoku osjećaju sigurnima, onda će se na Vir uvijek vraćati. Općina Vir će zato napraviti sve kako bi svima omogućila sigurnost - naglasio je Kapović, pozdravivši ugledne predstavnike Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture: zamjenika glavnog ravnatelja u Ravnateljstvu policije Željka Pršu, načelnika PU zadarske Antona Dražinu, zamjenika načelnika PU zadarske Niku Šindiju te načelnika I. Policijske postaje Zadar Elvisa Perinčića, potom lučkog kapetana Lučke kapetanije Zadar Alena Rukavinu, ravnatelja Županijske lučke uprave Zadar Davora Škibolu i njihove suradnike. Kako bi sigurnost bila na najvišoj razini, virski načelnik ukazao je na spremnost općine da tijekom tri godine za sigurnosne potrebe izdvoji 7,5 milijuna kuna. U završnoj riječi predsjednik Općinskog vijeća Radović još je jednom pozdravio sve goste, a posebno je naglasio:

- Vir je puno napravio proteklih desetljeća, pa imamo razloga biti ponosni. Danas na otoku imamo velike infrastrukturne projekte i lijepu stvarnost, ali prije svega prijatelje na kojima temeljimo svoju budućnost.

Svečanost su uljepšali brojni prijatelji otoka iz Hrvatske i Europe: bivši saborski zastupnik u više mandata Boro Grubišić, gradonačelnik Grada Garešnice Josip Bilandžija, gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn, gradski tajnik Grada Oslavanyja Miloš Černý, izaslanik Grada Dombóvára Gábor Varga Stadler te prvi put na Viru izaslanstvo Općine Fojnica iz Bosne i Hercegovine s predsjednikom Općinskog vijeća Brankom Stanićem. Virsku večer uveličali su također brojni predstavnici jedinica lokalne samouprave, načelnici i predsjednici vijeća te izaslanici Kolana, Paga, Povljane, Ražanca, Vrsi, Privlake, Nina, Zadra, Obrovca, Benkovca, Bibinja, Sukošana, Stankovaca, Posedarja, Pakoštana, Polače i drugih mjesta, kao i ugledni gospodarstvenici i poslovni partneri iz Zadarske županije i cijele Hrvatske. Blagdan Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja i Dan Općine Vir, Virani su tradicionalno slavili procesijom virskim ulicama, obiteljskim ručkom u društvu brojnih prijatelja iz cijele Hrvatske te na kraju na velikom koncertu Jole i Jelene Rozge i spektakularnim vatrometom u ponoć.

General Gotovina: Ostvarite sve zacrtane projekte

Nagrađeni general Ante Gotovina nije došao na svečanost zbog ranije preuzetih poslovnih obaveza, ali će počasno građanstvo s Poveljom i Grbom Općine Vir primiti naknadno u prvoj sljedećoj svečanoj prilici. Poslao je pismo u kojemu stoji: „Poštovani članovi Općinskog vijeća Općine Vir, poštovani načelniče Općine Vir Kapoviću, dragi prijatelj, čast mi je biti počasni građanin Općine Vir. Ovu Povelju doživljavam kao priznanje jednom vremenu i njegovim ljudima, hrvatskim braniteljima, na čemu vam od srca zahvaljujem. Kako zbog poslovnih obveza nisam u mogućnosti 29. kolovoza 2018. biti s vama, upućujem vam čestitke za 25 godina u statusu općine uz srdačne želje da pod patronatom svojih nebeskih zaštitnika, svetog Ivana Krstitelja i svetog Jurja, ostvarite sve zacrtane projekte i da se pozicionirate na mapi hrvatskog turizma u destinaciju kakvu zaslužuju ljepote vaše općine i predanost vaših žitelja. Uz izraze zahvalnosti nadam se nekoj skoroj drugoj prilici za druženje s vama i žiteljima vaše općine, kada bih preuzeo Povelju koju ste mi dodijelili. Uz pozdrav, Ante Gotovina“.

Brigadir Demo: Počast me dirnula u srce

Prvi od laureata, brigadir Miodrag Demo, bio je vidno ganut preuzimajući Povelju i Grb Općine Vir od načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića i predsjednika Općinskog vijeća Rajka Radovića. Počasti koje je dobio na prijateljskom otoku Viru od Općine Vir s kojom se sastaje i druži punih 15 godina, bile su zaslužena pažnja.

- Govorili smo onda kada je trebalo, a govorit ćemo opet ako nas domovina bude trebala. Zahvaljujem Općini Vir i hvala svim žiteljima otoka Vira na ovom lijepom priznanju. Dirne čovjeka u srce. Lijepo je sve to, jer znači da nismo uzalud ginuli i davali živote. Zaista sam počašćen. Znate, Viranke i Virani biraju i imaju dobrog čovjeka koji odlično vodi općinu. Ne znam nikoga komu je loše na Viru, odnosno loše je samo onima koji ne žele raditi - kazao je brigadir. Na kraju je i otkrio gdje će držati Grb Općine Vir: - U svom uredu. Tamo gdje se radi.

Dobio je Povelju i Grb Općine Vir, a potom je general Mladen Markač vojnički održao čvrsti govor, ali ne bez emocija i nadahnuća: - Izražavam veliko zadovoljstvo što sam dobio Povelju počasnog građanina virske općine. Imamo jednu od najljepših i najbogatijih zemalja na svijetu, ali je druga stvar zna li naše vodstvo iskoristiti te pogodnosti. Hrvatsku moraju voditi pošteni i dobri ljudi, a ja sam Povelju primio iz ruku sposobnog i časnog načelnika Općine Vir. Ta čast proizlazi iz njegovih djela, pa načelnik Kapović može biti samo primjer ostalim općinama kako se bori i radi za svoju zajednicu. Želim da Općina Vir stvara još bolje uvjete života i realizira sve projekte koji su zacrtani, ali i da otvorenog srca prima sve one koji žele doći i vidjeti ljepotu na otoku. Ja nastavljam raditi za opće dobro koliko god mogu, uz obavezu da se svakom prigodom odazovem onima koji na Viru žive.

- Uspješne općine, uspješni gradovi i slobodni ljudi, to je bio moto kada se pristupilo oživotvorenju hrvatskoga Ustava. Cilj je bio da lokalna samouprava dobije jednu od ključnih uloga, što se na primjeru Vira pokazao dalekosežnim. Taj projekt najbolje pokazuje kako je hrvatska državna politika i u tom segmentu ostvarila pun pogodak. Danas je Općina Vir perjanica hrvatskih općina koje su postigle streloviti uspon u demografskom razvitku i svakom drugom pogledu. Ona je općina za primjer i krunski dokaz kako je hrvatski ustavotvorac i zakonodavac napravio puni pogodak. Osjećam se ponosan - istaknuo je Vladimir Šeks, nekadašnji potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatskog sabora.

- Već deset godina dolazim na Vir i zaista svjedočim svim ovim uspjesima. Općina i otok Vir se neprekidno mijenjaju, a to znamo svi mi koji dolazimo na Vir. Čestitam na svim uspjesima i postignućima, uređenim plažama, objektima, uspješno provedenoj legalizaciji te bajkovitom zabavnom životu koji se na Viru događa tijekom cijele godine. Veselim se novim uspjesima prijateljske općine te ostvarenju najvećeg projekta, gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira, a ja ću kao nekadašnji gradonačelnik grada prijatelja Garešnice i sada kao državni tajnik, učiniti sve što je u mojoj moći da vam u tomu pomognem - obećao je Velimir Žunec, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

- Vir je nekad bio sinonim za divlju gradnju, a danas za turizam. Rekao bih kako je Vir i sinonim za useljavanje, a to je ono na čemu mi radimo i što kao županija želimo biti – simbol useljavanja, a ne iseljavanja. Turizam je ono što pokreće Vir i našu županiju; imamo ukupno 1,5 milijuna dolazaka turista i 11 milijuna noćenja, pri čemu je Vir naša perjanica. Nije jednostavno ostvariti pet posto povećanja turističkog prometa, što je rezultat na nivou cijele županije, a kamoli ostvariti daleko veće brojke kakve ima Vir. Zato ćemo poput Općine Vir dokazati ne samo da smo najperspektivniji u Hrvatskoj, već i najbolji - poručio je Božidar Longin, župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Bernardić: Virski uspjeh plod je pažljivog planiranja, rada i ideje



- Čak i ove godine u kojoj Hrvatska bilježi nešto slabije povećanje turističkih dolazaka i noćenja, Vir mjeri rekordnu sezonu. To pokazuje kako uspjeh nije slučajan već plod pažljivog planiranja, brige i ideje kako doći do onoga što je potrebno napraviti u turizmu. Kao što je Vir uspio kroz svoju turističku strategiju, takva ista strategija nam treba na razini cijele Hrvatske. Sve su to na Viru stvorile vrijedne ruke, predanost, rad, angažman, topla srca i gostoljubivost virskih ljudi. Neka taj uspjeh bude model svim općinama kako ići naprijed, pogotovo općinama na predivnom Jadranskom moru - istaknuo je Davor Bernardić, predsjednik SDP-a i saborski zastupnik u ime zastupnika Hrvatskog sabora.