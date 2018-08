U subotu, 01. rujna od 10 do 14 sati u CCO dobrovoljno darivanje krvi

City Center one u suradnji s Hrvatskim crvenim križem Gradsko društvo Split u subotu, 01. rujna od 10 do 14 sati, organizira dobrovoljno darivanje krvi.

Pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti da se odazovu ovoj humanoj i plemenitoj akciji, koja će se održati na prvome katu centra, kod trgovine Mango.



DARUJTE KRV I UČINITE DOBRO DJELO!