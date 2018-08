Vir je uspio! Od zapuštenog mjesta do otoka u stalnom razvoju i malog diva hrvatskog turizma

Na prelasku u novi milenij Vir je imao povjerenika Vlade Republike Hrvatske, trgovačka društva u bankrotu i raspuštenu općinsku upravu. Još ranije od 1950-ih otok neprekidno bilježi smanjenje broja stanovnika, a brojne generacije virskih obitelji svoju sreću i posao traže u drugim mjestima i gradovima. Otok nije imao vodu, kanalizaciju, asfaltirane putove i ceste, javnu rasvjetu, uređene plaže ili značajnu infrastrukturu. Pitanje njegove sudbine kakvu danas s izrazito negativnim socijalnim, demografskim ili gospodarskim trendovima doživljavaju gotovo svi hrvatski otoci, bilo je i pitanje njegove sadašnjosti i neizvjesne budućnosti. Godinama kasnije ili 25 godina od osnutka Općine Vir, Vir je danas sinonim za uvođenje reda, pojam za razvoj i propulzivnu sredinu u koju se dolazi graditi obiteljski život i budućnost te sinonim socijalnog društva u praksi i demografski rast. Na današnji dan, 29. kolovoza, Općina Vir kao generator razvoja, komunalnog reda, turističkog i općenito gospodarskog progresa, slavi svoj Dan Općine Vir i blagdan Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja.

Vir je danas također sinonimski vezan uz socijalnu politiku i demografski rast bez sličnog primjera u Hrvatskoj. Vir je također poznat kao turistička destinacija i najuspješnija hrvatska destinacija obiteljskog turizma. Poznat je i kao mjesto za fešte, estradni spektakl, rekreaciju i izlete. Vir je nadalje poznat i kao otok koji podiže vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u projektu vrijednom više od milijardu kuna, kojega vodi virsko komunalno poduzeće „Vodovod Vir“ za cijeli otok Vir te susjedna mjesta Nin, Privlaku i Vrsi. Čuven je također po jedinom preuređenom i obnovljenom svjetioniku na Jadranu, još poznatijem kao rezidencijalna „Villa Lanterna“. Najviše od svega ovaj je otok, ne samo činjenično položen i okružen morem, poznat po svojim dodirima – mosta s kopnom i ljudi s ljudima. Vir je danas otok okružen prijateljima, ispunjen je mladim obiteljima te djecom za koju se ponovno gradi novi i veći vrtić. Virski školarci svake godine pri upisu nadmašuju broj učenika iz prethodne generacije, stipendirani virski studenti vraćaju se na otok nakon završetka studija kako bi dobili posao, a njegovi seniori i umirovljenici uživaju u činjenici kako se u svakom trenutku za pomoć mogu obratiti svojoj općini. Ako postoji jedinica lokalne samouprave koja je od uspostave Republike Hrvatske doživjela takvu pozitivnu transformaciju – Vir je praktički od zapuštenog i dislociranog mjesta postao vodeća županijska turistička destinacija i nacionalni rekorder te uzor socijalne i demografske politike u RH – onda je to svakako virska općina. U proteklih 25 godina taj je razvojni put bio postepen i ne bez dramatičnih padova, ali je posljednjih 15 godina eruptirao i Vir zbog uspjeha doveo u središte interesa lokalnih i nacionalnih medija, kao i brojnih obitelji iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Njemačke, Austrije, Mađarske, Češke, Poljske, Slovačke, Belgije, Švicarske, Nizozemske ili Švedske, koji Vir drže svojim domom. Evo kako se to dogodilo.



Općina Vir kao generator razvoja

- Uspjeli smo! Vir je uspio - tako je jednom prilikom načelnik Općine Vir Kristijan Kapović u društvu uglednika, gospodarstvenika te brojnih prijatelja otoka Vira nazdravljao rekordnim turističkim brojkama. Nazdravilo se i za projekte komunalne infrastrukture koji u slučaju gradnje virske vodovodne i kanalizacijske mreže premašuju iznos od milijardu kuna uključujući PDV, ili činjenici kako je otok predodređen za neuspjeh postao hit turistička destinacija s dva milijuna ostvarenih noćenja već u kolovozu te mjesto velikih i brojnih manjih komunalnih projekata, a sama općinska uprava, stabilna s načelnikom Kapovićem od 2003. godine, nacionalni primjer lokalne vlasti koja dosljedno provodi zdrave socijalnu i demografsku politiku. Suočen s pitanjem opstanka i činjenicom kako je početkom 1990-ih imao jedva 900 stanovnika, a danas oko četiri i pol tisuće, kao i kasnije izrazito negativne percepcije otoka kao prenaseljenog, arhitektonski neurednog ili turistički neprivlačnog, Vir se tijekom posljednjih 15 godina ne samo uspješno othrvao jednoj takvoj negativnoj pozadini – već je priču okrenuo u svoju korist.

- Vir je u svojoj prošlosti imao dva povjerenika Vlade RH, ozbiljne krize i žestoke političke rasprave u prvom razdoblju postojanja, ali nakon toga Općina Vir postaje stabilna, razvojna i najvažniji generator buđenja i procvata cijelog otoka - ilustrirao je načelnik Kapović početak vlastite političke misije i razvojne etape pred kojom je bio otok. Ciljevi postavljeni tada 2003. godine i 2005. godine kada je Kapović dobio prvi samostalni mandat na izborima, sadržani su u svemu što se potom ostvarilo ili je u procesu ostvarenja: općinski sustav s uspješnim vlastitim poduzećima i ustanovama, gradnja vodovodne i kanalizacijske mreže te asfaltiranih cestovnih prometnica s pratećom infrastrukturom po cijelom otoku, snažno povezivanje s regionalnim centrom Zadrom, razvijanje socijalnog programa s potporama usmjerenima prema cjelokupnoj populaciji otoka, uređenje i održavanje plaža i šetnica, realizacija turističkih projekata i stvaranje virske turističke destinacije, gradnja moderne zgrade dječjeg vrtića i ambulante, sportskih igrališta te, među ostalim, realizacija programa poticanja turističke i poljoprivredne djelatnosti. Rezultati su uskoro bili više nego očiti: od 2003. do 2009. godine osnovana su komunalna poduzeća „Vodovod Vir“, „Čisti otok“, „Vir održavanje“ i destinacijska menadžment kompanija „Vir turizam“ uz osnutak Dječjeg vrtića „Smješko“ i revitalizaciju Turističke zajednice Općine Vir. Stabilizirana je elektroopskrba i elektro mreža na otoku te predana HEP-u na upravljanje s više od 50 milijuna općinskih kuna ulaganja u elektro mrežu. Spašena je i imovina nekadašnje poljoprivredne zadruge uz otkup zemljišta na atraktivnim lokacijama za potrebe gradnje novog vrtića i ambulante, izgradnju osnovne škole, proširenje groblja i gradnju mrtvačnice te za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra na Prauljama. Asfaltirane su brojne ulice, izglasan je Prostorni plan uređenja Općine Vir, prvi nakon 1989. godine, uz početak izgradnje milenijskog projekta vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira. Uređen je okoliš Župe Vir, župna dvorana, crkveni trg i vanjsko oltarište, a samo održavanje svih površina radi se bez vanjskih suradnika.

- Na taj način novac vezan za ulaganje i održavanje infrastrukture više ne ide izvan Vira kao ranije, već ostaje na otoku, a to omogućava zapošljavanje mladih i nezaposlenih osoba - objasnio je načelnik Kapović razloge zbog kojih je Općina Vir osnivala vlastita poduzeća. U tom se razdoblju saniraju brojne mjesne lučice i uređuju plaže, a značajan dio budžeta daje se građanstvu kao socijalna, demografska, obrazovna i potpora obiteljima u vidu materijalnih pomoći za novorođenče (od 12.000 kuna za prvo dijete do 192.000 kuna za peto!), subvencije za osnovnoškolce i srednjoškolce (2.500 kuna), studentske stipendije (1.500 kuna uz dodatnih 500 kuna za odličan uspjeh), novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenim i osobama starijima od 65 godina te socijalnim slučajevima (500 kuna dva puta godišnje). U periodu od 2009. do 2013. godine nastavljeno je utabanim putem: svečano su otvorene novoizgrađene zgrade Dječjeg vrtića i ambulante te mrtvačnice i kapelice na virskom mjesnom groblju; asfaltirano je mnoštvo pristupnih ulica uz početak radova na II. i III. fazi vodoopskrbnog sustava i odvodnje, rekonstruirana je cesta D-306, a destinacijska kompanija „Vir turizam“ strateški i promotivno pokreće projekt brendiranja i percepcije otoka Vira u poželjnu destinaciju. Napokon, u 2012. godini probijena je brojka od milijun turističkih noćenja, obnovljen je virski svjetionik u rezidencijalnu „Villu Lanterna“, a druga općinska poduzeća neprekidno povećavaju opseg rada i djelovanja uz nabavku novih vozila i opreme. Daju se potpore građanima za sadnju maslina i raznih voćaka, pa je do 2013. godine podijeljeno više od 20 tisuća raznih sadnica uz davanje poticaja za razvoj turizma, poduzetništva i obrtništva. Osnivaju se nova dva općinska poduzeća: „Virsko komunalno gospodarstvo“ i „Vir zaštita“, a radi se i novi preustroj općinske uprave – s ciljem kvalitetnijeg društvenog i komunalnog standarda.



Vir je turistički rekorder

Period od 2013. do 2017. godine pamtit će se po punoj afirmaciji otoka Vira kao turističke destinacije koja je ostvarila rekordnih dva milijuna noćenja turista, a ove je godine već u kolovozu u svim segmentima dosegnula rekordne cjelogodišnje brojke iz 2017., čime se potvrdila kao jedna od deset najboljih destinacija u Hrvatskoj koja cilja još više: biti među pet najboljih. Za ovaj period značajna je i sve čvršća suradnja sa Sveučilištem u Zadru koja je rezultirala velikim znanstvenim skupom na otoku i izradom znanstvene monografije „Otok Vir“, kao i izradom Strategije razvoja otoka Vira do 2030. No, prije svega, ovaj je period bio zlatno razdoblje za gradnju virske vodovodne i kanalizacijske mreže s više od 2.000 realiziranih priključaka, dobivanjem lokacijske dozvole za cijeli otok Vir i očekivane prijave projekta za EU sredstva. Kako je poduzeće „Vodovod Vir“ kao investitor već dobilo približno 400 milijuna kuna od EU za vodovodni i kanalizacijski projekt na području susjednog Nina, Vrsi i Privlake, u daljnjem postupku očekuje se dobivanje građevinske dozvole i aplikacija cjelokupnog virskog projekta za EU sredstva, čija je procijenjena vrijednost oko milijardu kuna. Uz susjednu aglomeraciju Nin-Vrsi-Privlaka te dosadašnja ulaganja u virsku vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u ukupnom iznosu od oko 225 milijuna kuna vlastitih sredstava, iznos ovih milenijskih projekta veći je od 1,6 milijardi kuna.

Ovo je razdoblje značajno i po drugim komunalnim zahvatima i radovima na virskoj infrastrukturi – više od 70 milijuna kuna uloženo je u asfaltiranje virskih ulica i putova, postavljanje javne rasvjete, gradnju elektro infrastrukture te uređenje obale i plaža. Ono što su spomenuta poduzeća ostvarila na polju komunalnog reda i infrastrukture, u području turizma uspio je „Vir turizam“ kao destinacijska kompanija sa svojom Turističkom agencijom „Vir turizam“. Zahvaljujući organizaciji međunarodnih atletskih maratona, Kupa Hrvatske u olimpijskom triatlonu, finalnim utrkama atraktivnog međunarodnog „Alpe Adria Jet Ski Toura“, međunarodnih cestovnih biciklističkih utrka za mlađe dobne kategorije, sezonskim biciklijadama Zadar-Vir, glamuroznom „Virskom ljetu“ koje okuplja najbolje estradne izvođače u Hrvatskoj i regiji ili „Virskim maškarama“ s najdužom tradicijom u Zadarskoj županiji – Vir se u proteklo desetljeće i pol od relativno nepoznatog mjesta bez velikih događaja prometnuo u jedno od najjačih imena hrvatskog turizma i destinacijskog upravljanja te s planom da uskoro dođe i do samog vrha.

- Napravili smo puno, ali niti izdaleka dovoljno. S ostvarenjem novih ciljeva upustit ćemo se s Dubrovnikom, Porečom i Rovinjem u borbu za destinacijski broj jedan u Hrvatskoj, a cijeli ćemo otok komunalno i infrastrukturno dovesti na najvišu razinu - zaključio je virski načelnik.









Vir u brojkama i projektima

10.000 objekata trenutno postoji na Viru, a na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu priključeno je blizu tisuću objekata uz 600 dodatnih u narednom periodu.

225 milijuna kuna vlastitih sredstava iz budžeta Općine Vir dosad je uloženo u realizaciju gradnje vodovodne i kanalizacijske mreže otoka Vira. Napravljeni su magistralni vod vodovoda Zadar-Petrčane-Nin-Vir, kapitalni objekti Crpna stanica Vir i vodosprema Bandira, te I. i II. faza lokalne mreže na Viru (Centar, Radovanjica, Luka, Miljkovica). III. faza je u izgradnji (Prezida).

40 milijuna kuna vrijednim projektom izvest će se 16 kilometara vodovodne i 16 kilometara kanalizacijske mreže te oko 1.600 vodovodnih i kanalizacijskih priključaka na južnom dijelu otoka (III. faza). Nakon završetka ove faze gradnje, 35 posto otoka dobit će vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

30.000 metara kabela i 1.000 rasvjetnih tijela na području otoka postavljeno je u posljednjih deset godina.

1.000.000 kvadrata cesta na otoku asfaltirano je u istom periodu, odnosno preko 200 kilometara prometnica, a samo u 2017. godini troškovnik za asfaltiranje iznosio je više od 10,7 milijuna kuna.

10,5 milijuna kuna iznos je s kojim je zaključena javna nabava za novi, osvježeni i nadopunjeni vozni park općinskog poduzeća „Čisti otok“. Novu razvojnu etapu predstavlja realizacija velikog projekta izgradnje reciklažnog dvorišta i servisnog centra na otoku Viru.

250 stalnih radnih mjesta uz još dodatnih 200 sezonskih otvoreno je novim ustrojem javnog komunalnog sustava tijekom posljednjih 15 godina, i to u javnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama Općine Vir.

192.000 kuna dobit će virska obitelj s petoro djece kroz jednokratne materijalne potpore za novorođenu djecu. Osnovni iznos od 12.000 kuna dobiva se za prvorođeno dijete, a za svako sljedeće potpora se povećava isti iznos, pa ona za peto dijete iznosi 92.000 kuna, odnosno generirano – 192.000 kuna.

50 milijuna kuna ukupni je iznos koji je Općina Vir kroz razne programe potpora izdvojila iz budžeta u posljednjih 15 godina – za socijalu, obrazovanje i demografsku obnovu.

30.000 kuna godišnje uštede roditelji čija djeca koriste usluge Dječjeg vrtića „Smješko“. Općina Vir u potpunosti financira njegovo djelovanje, a djeci je osiguran boravak u vrtiću uz tri obroka dnevno. U pripremi su i dodatni besplatni sadržaji za najmlađe: učenje stranih jezika te tjelesni i glazbeni odgoj, kao i osiguranje smještaja za djecu jasličke dobi. Uskoro se gradi novi i veći vrtić.

4.500 stanovnika ima otok Vir – procjena je temeljena na analizi PU zadarske, a to je rezultat kontinuiranog ulaganja na području Općine Vir, zdravog socijalnog programa potpora i razvijenog gospodarstva. Evo brojki: 1991. godine Vir ima 860 stanovnika, 2001. ima 1.608, a 2011. godine broji 3.032 stanovnika.