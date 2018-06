Aspirini studenti računarstva i turizma ne moraju iseljavati

Nedostaje nam kvalificiranih radnika - jedna je od najučestalijih rečenica kojima smo bombardirani u medijima posljednjih godina. To nas ne bi trebalo posebno čuditi, budući da još uvijek propuštamo poduzeti konkretne korake u reformi cjelokupnog sustava obrazovanja. Mladi također ne bi trebali napuštati zemlju jer posla itekako ima, kao i poslodavaca koji traže kvalitetne i osposobljene radnike koji se prvi put sa strukom ne susreću tek kada završe studij. Da se o tome konačno počelo promišljati, kretati prema nužnim specijalizacijama u zanimanjima, posebno u turizmu kao našoj najvažnijoj gospodarskoj grani, dokazuje Visoka škola Aspira. Sa svojim stručnim studijem međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu pokrili su glavna područja u toj branši kroz tri studijska usmjerenja - hotelski menadžment, menadžment destinacijskih organizacija i kompanija, te gastronomija, gdje se studenti mogu usmjeriti prema svojim afinitetima, a ponuda je sve veća s obzirom na ogromne investicije u hotelijerstvu u Splitu i Dalmaciji. No, sve bi to bilo uzaludno da se naglasak ne stavlja na studentskoj praksi koja se provodi već od prve godine studija u najboljim domaćim i inozemnim hotelima, turističkim agencijama i restoranima. Prilično je to logično u takvim zanimanjima gdje je ključno da se mlade što prije uvede u posao, prezentira poslodavcima, koji prilično logično na kraju i zapošljavaju studente koji se dokažu.

Prakse, primjerice, odrađuju u hotelskim lancima kao što su Hilton, Radisson Blu, Kempinski, Le Meriden Lav, ACI marinama ili restoranima Pelegrini, Nautika i Zinfandel.

- Od prvog dana studija uvodimo ih u taj svijet, počevši od dress codea i načina ponašanja koji moraju poštivati. Praksa je njihova ulaznica na tržište rada, mogu birati gdje će je odrađivati, a imamo dogovorenu suradnju s više od 70 poslodavaca diljem zemlje, u domaćim i inozemnim hotelima, turističkim agencijama i restoranima. Iskustvo je pokazalo da ponude za posao dolaze sasvim prirodno u tom procesu - kaže nam Alen Jerkunica, predsjednik Upravnog vijeća Aspire, koji prati sadašnje i bivše studente koji su svoj karijerni put započeli već na fakultetu upoznavajući se iz prve ruke sa specifičnostima poslova za koje se školuju. Mnogi se, priča nam, redovni studenti prebace na izvanredni studij jer se zaposle baš putem takvih praksi, no to im ne predstavlja nikakav problem u daljnjem školovanju jer primjerice nastavu mogu pratiti putem video prijenosa te koristiti sustav učenja na daljinu, što omogućuje i interakciju s profesorima. Sve je više mladih koji su tek izašli iz srednjoškolskih klupa i upisuju se na te studije, no ulagati u sebe žele i stariji, koji to uspješno kombiniraju sa stalnim zaposlenjem. Poticaj su svakako i predavanja stručnjaka kao što je ono američke znanstvenice Sharlene Steele-Prohaska s New York Tisch Centra, ali i ostalih hrvatskih i inozemnih stručnjaka iz područja turizma, hotelijerstva ili menadžmenta i marketinga, ili korištenje povlastica Aspirine suradnje s uglednom Swiss Education Group. Vodeći se tim uspjesima, ali i osluškujući potrebe tržišta rada i poslodavaca, u Aspiri su prošle godine otvorili studij računarstva, smjer programsko inženjerstvo. IT tvrtke kakvih na području naše županije ima više od 200 te zapošljavaju oko 1500 stručnjaka, takav potez su jedva dočekale jer otvoreno priznaju kako im nedostaje IT stručnjaka, a tu je i rastući trend dolazaka stranih tvrtki s jednakim zahtjevima. Kao potencijalni budući poslodavci, pomogli su i kreirati kurikulum tog studija, a Aspira je s mnogima potpisala sporazume o suradnji kroz nastavu i stručne prakse.

- Fleksibilni smo u prilagodbi potrebama i studenata i poslodavaca. Ako vidimo da se trendovi u toj branši mijenjaju, i mi ćemo se tome prilagoditi. To će generirati zapošljavanje kadrova kakve poslodavci traže. Drago mi je što su među našim studentima primjerice i jedna profesorica biologije i kemije koja je zaposlena u školi ili mladić koji već radi u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki - priča nam Jerkunica o studiju koji jamči sigurno zaposlenje. Razredbeni postupak za sve njihove studije u Splitu će se održati 4. srpnja, dok je to za one koji žele studirati u Zagrebu na rasporedu 12. srpnja.



