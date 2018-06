Veliki napredak nakon dugog zatišja

Kada podvučete crtu i nakon godinu dana mandata uvidite kako ste naslijeđeni proračunski dug od 20 milijuna kuna prepolovili, spasili komunalno poduzeće Dobrić od stečaja i gradsku imovinu vrijednu više od 60 milijuna kuna da ne ode na bubanj, realizirali nekoliko važnih komunalnih i infrastrukturnih projekata te ćete uskoro proslaviti ostvarenje milenijskih projekata kao što su puštanje u promet novog mosta Čiovo-kopno i pristaništa za trajekte koji će s kopnom povezivati otoke Drvenik Veliki i Mali, onda razloga za zadovoljstvo morate i te kako imati. Upravo to je istaknuo trogirski gradonačelnik dipl. ing. građevine Ante Bilić koji je u fotelju prvog čovjeka Grada zasjeo 9. lipnja prošle godine.

Dočekao nas je s „knjižicom“ u kojoj se nalazi njegov predizborni program s planiranim projektima za koje su točno utvrđeni rokovi, njihova vrijednost i izvori financiranja. Ona i danas stoji na njegovu radnom stolu kao podsjetnik.

Uspjeli smo ostvariti sve što smo za protekli period zacrtali, rekao je gradonačelnik i pobrojao učinjeno.

- Osigurali smo besplatne udžbenike za učenike do četvrtog razreda osnovne škole i predvidjeli za ovu školsku godinu za sve osnovnoškolce. Uredili smo ugibalište za školski autobus ispred OŠ Majstora Radovana i dječje igralište na Balancanama. Postavili smo kamene ploče na stazama na gradskom groblju, nakon 30 godina 'opiturali' gradsku ložu na središnjem trgu, postavili nogostupe u Planom. Bilo je još manjih komunalnih zahvata, ali onih od povijesnog značaja za naš grad.

- S Hrvatskim cestama prošli smo kroz sve nedaće koje su pratile projekt novog mosta vrijedan 30 milijuna eura, posebice kada je izvođač zapao u probleme i tražio se novi. Puno lobiranja je bilo da se posao završi, prisjeća se trogirski poteštat.

I s pristanišnom lukom na Solinama, koja se izgradila u suradnji sa županijom i županijskom Lučkom upravom te Hrvatskim cestama nije išlo sve po planu, pa je konačno za Bilićeva mandata Grad uspio okončati imovinsko pravne odnose i pristupnu cestu koju će 'pratiti' i vodovodna te strujna mreža bez koje luka nije mogla dobiti uporabnu dozvolu.

- Grad je uložio oko 4 milijuna kuna za rješavanje otkupa zemljišta za cestu i projektnu dokumentaciju. Zaista sam ponosan što su Drvenčani konačno dobili svoje mjesto i više se neće morati gnjaviti od Segeta do Trogira. Dva naša bisera, jedan i drugi Drvenik oživjet će te pokazati svu svoju ljepotu gostima, rekao je najavivši svečanost otvorenja pristaništa do 15. lipnja.

Glavni čelnik grada nije zaboravio ni na uređenje istočnog ulaza u grad, investiciju Hrvatskih cesta vrijednu 3,5 milijuna kuna, za koju je Grad osigurao projekte i građevinsku dozvolu, ni na trgovački centar „Marisa“ u koji je vlasnik uložio 15 milijuna eura i koji je skoro otišao u stečaj zbog problema s ishođenjem uporabne dozvole da nije bilo razumijevanja aktualne vlasti.

Trogir zbog bogate kulturno-povijesne baštine ljeti vrvi od turista, ali je završetkom turističke sezone godinama nosio „epitet“ mrtvoga grada. Konačno je organizacija Adventa lani za božićno-novogodišnje blagdane oživjela povijesnu jezgru te privukla mnogobrojne posjetitelje i izvan Trogira, ustvrdio je gradonačelnik Bilić, podsjetivši i na rekordnu prošlogodišnju turističku sezonu te najave o obaranju toga rekorda već ovo ljeto.

Ono što je posebno uznemirilo Trogirane i gradsku vlast koju čini koalicija SDP-HNS-HSU i Laburisti je najava ukidanja Suda u Trogiru. To još uvijek zadaje golemu brigu, pa se ovih dana kako bi uvjerio mjerodavne što bi ta odluka značila za Trogirane i građane iz Segeta, Marine i Okruga te Drvenčane zaputio autobusom od Trogira do suda na Dračevcu.

-Trebalo mi je pet sati i 40 minuta da obavim“ posao“. Znači onima iz spomenutih općina trebalo bi još pola sata više, a Drvenčanima i do dva sata zbog vožnje trajektom. Ma, tko to može sebi priuštiti?! Ideja je suluda i borit ćemo se svim sredstvima da sudska služba ostane u Trogiru, rezolutno će gradonačelnik Bilić.

Njegova „misija“ što se tiče daljnjeg kratkoročnog mandata je: energetska obnova dvaju dječjih vrtića, dovršetak vrtića na području Briga u sklopu novog pastoralnog centra,uređenje još dva dječja igrališta te parka Garagnin-Fanfogna, novog trga ispred gradske ribarnice i na čiovskoj Lučici, zatim obnova kina u multimedijalni centar. Drži da je posao oko priključenja na EKO sustav dobar, ali da bi u skoroj budućnosti priključenost s 40 posto trebala narasti na 90 posto. Također mu je u planu „dovesti“ vodu na Drvenicima, te urediti šetnicu na potezu Brigi-Lokvice koja je u turističko-sportskoj i rekreacijskoj zoni, a koja bi po svojoj ljepoti trebala biti uz bok gradskoj rivi.

- Istočni ulaz u Trogir je uistinu lijep. Ostaje dovršiti još onaj njegov dio do Pantana te poraditi na sigurnosti te prometnice postavljanjem prometne signalizacije koja će utjecati na vozače da smanje brzinu vožnje. Isto tako u našoj knjizi „obećanih planova“ nalazi se rekonstrukcija i zapadnog ulaza u grad. U planu su još neki važni infrastrukturi i komunalni zahvati.

- Sretan sam što je Trogir nakon više desetljeća zatišja doživio infrastrukturni napredak. Naime, zadnji veliki kapitalni objekt je bila izgradnja gradske rive. Novi most donijet će i novi gospodarski razvoj grada. Trogiru se smiješi veliki napredak na zadovoljstvo njegovih građana, a moj cilj dolaskom na funkciju gradonačelnika i jest bio grad učiniti ugodnim za život svih generacija, poručio je gradonačelnik Ante Bilić, koji s radošću obavlja svoj zahtjevan posao.