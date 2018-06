Tele2 kompanija okrenuta korisnicima i održivom rastu

Svijet telekomunikacija stalno se mijenja i napreduje. Smatramo kako digitalna transformacija u fokusu treba imati korisnika, a zdrava tržišna utakmica jedina je garancija za bolje usluge i niže cijene krajnjim korisnicima. S obzirom na to da digitalna ekonomija raste i sedam puta brže od klasične, oni koji su to prepoznali te primijenili u poslovanju, kao što je to učinio Tele2, brže će napredovati. Intenzivnim rastom broja korisnika raste i potreba za razvojem i prelaskom na novu generaciju mobilnih mreža. U konačnici, krajnjem korisniku neće biti bitna tehnologija kojom pristupa internetu, već samo činjenica je li ta usluga kvalitetna te ispunjava li njegova očekivanja.

Viktor Pavlinić, predsjednik uprave Tele2 telekoma, uz kratki strateški rezime posebno naglašava kako je osnovni preduvjet koji država treba osigurati povoljna investicijska klima kao i odgovarajući stabilan i predvidiv regulatorni okvir.

Koji su konkretni koraci koje treba poduzeti Vlada RH?

-U ne tako davnoj prošlosti telekom operateri su prečesto bili viđeni primarno kao izdašan izvor prihoda državnog proračuna. Drago mi je da postojeće strukture vlasti pokazuju više sluha te uzimaju u obzir da telekom industriju treba promatrati kao investitora u primarnu infrastrukturu koja će omogućiti brži rast i razvoj, kako gospodarstva tako i društva u cjelini. Stoga moram pohvaliti poteze nadležnog ministarstva i Vlade vezano za smanjenje nameta specifičnih za telekom industriju. Visina naknada koje plaća industrija i dalje je nerazmjerno visoka te očekujemo od nadležnih tijela daljnje aktivnosti za njihovo smanjenje kako bi se potaknula konkurentnost na tržištu i stvorili kvalitetniji uvjeti za daljnja ulaganja.

Navedeno je iznimno važno kad govorimo o predviđenim investicijama u tehnologije 5G. Da bi 5G ostvario puni potencijal višestrukog povećanja kapaciteta te smanjenje kašnjenja (latencije), bit će potrebno osigurati i veću količinu spektra, kao i broja lokacija. Sve navedeno osigurat će bolju povezanost s online sadržajima i digitalizaciju društva bilo gdje i bilo kada (npr. korištenje e-aplikacija, razvoj novih rješenja baziranih na iznimno rastućim potrebama povezivanja stvari/uređaja – IoT).

Kako se koncipira razvoj 5G mreže?

Sami razvoj 5G mreže se planira u nekoliko pravaca, odnosno faza. Tele2 je u Hrvatskoj prvi krenuo s komercijalnom upotrebom core mrežne infrastrukture (vEPC) iz clouda kao temeljne pretpostavke za budući razvoj radijske pristupne mreže i dodavanje novih frekvencijskih pojaseva kada isti budu spremni za korištenje.

U svakom slučaju, razvoj 5G (brzine pristupa internetu kao i propusnost mreže) najviše ovisi o dostupnosti raspoloživa frekvencijskog opsega u pojedinim frekvencijskim područjima te se nadamo kako će regulator uskoro omogućiti dobivanje dodatnog spektra po uvjetima koji će omogućiti poslovno opravdano ulaganje. Pozdravljamo Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture, koji je donesen na 92. sjednici Vlade, jer je dostupnost optičke infrastrukture ključ razvoja i same 5G infrastrukture.

Očekujete li da će rast podatkovnog prometa i dalje rasti ili će doći vrijeme stagnacije? Što ćete ponuditi tržištu sljedeći očekivane trendove?

-Rast podatkovnog prometa potaknut neutaživom žeđi ljudi za povezanošću kad god i gdje god je trend koji traje već niz godina i neće stati tako brzo. Dapače, predviđam da će se rast još i ubrzati. Slijedeći te trendove, odnosno promatrajući potrebe korisnika nudimo uslugu jedinstvenu na tržištu – Bezbroj GB na mobitelu. Odlične povratne informacije od korisnika daju nam za pravo tvrditi da smo (i opet) pogodili. Meni jedna od dražih izjava jednog od zadovoljnih korisnika je kad kaže da ne vidi potrebu za neograničenim internetom na mobitelu, ali mu apsolutno treba bezbrižnost koju taj proizvod nudi. Ta izjava zapravo sadrži bit cijelog koncepta – a to je istinska sloboda komunikacije, i to neovisno o vremenu, mjestu (Hrvatska ili neka druga država unutar EU-a) ili vrsti komunikacije (pozivi, poruke ili korištenje interneta). Rast prihoda i broja korisnika te općenito zadovoljstvo korisnika proizvodima i uslugama Tele2 su jaki pokazatelji da smo na dobrom putu.

Također, Tele2 je pokrenuo natječaj Beskonačno lijepa, vođen mišlju kad već imate neograničenu slobodu komunikacije i u većini slučajeva moćan pametni telefon te u kombinaciji s odličnom 4G mrežom zašto ne ići i korak dalje i podijeliti trenutke uživanja u ljepotama krajolika, gradova i skrivenih mjesta diljem Hrvatske javno. Stoga smo pozvali građane da postanu promotori Lijepe naše, snime video te ga podijele sa svima nama na stranici www.beskonacnolijepa.hr. Iznimno nas veseli što smo u dva tjedna animirali građane i napravili kolekciju od nekoliko stotina autorskih videa iz svih dijelova Hrvatske.

Kako namjeravate olakšati život malim poduzetnicima?

-Tele2 je svjestan kako su mikro i mali poduzetnici važni stupovi hrvatskoga gospodarstva. Mnoga istraživanja pokazuju da smo nacija sklona pokretanju svoga posla. Prema posljednjem istraživanju Global Entrepreneurship Monitora čak 22 posto ispitanika potvrdilo je kako ima poduzetničke namjere. Ta je brojka znatno veća od europskog prosjeka, koji iznosi 14 posto. Ipak, poduzetnici u Hrvatskoj nerijetko odustaju ili posustaju zbog brojnih poteškoća s kojima se susreću. Kako im namjeravamo olakšati? Nekada je bilo dovoljno kvalitetno raditi i temeljem toga širiti dobru riječ o sebi. No, danas se trebate neprekidno obrazovati i prilagođavati tržištu, a prisutnost na internet platformama te korištenje i praćenje trendova koje diktiraju društvene mreže više nije izbor nego nužnost. Uz kvalitetan i predan rad, trebate biti prisutni i u klasičnim, ali i novim medijima. Najbolji način da u tome uspijete je obrazovanje, poput naše Biznis akademije, platforme za izobrazbu obrtnika i poduzetnika, koja omogućuje usvajanje znanja o raspolaganju financijama, online oglašavanju, brendiranju vlastita proizvoda ili tvrtke koristeći snagu i moć digitalnih alata i društvenih mreža.

Činjenica je kako nas formalno obrazovanje nedovoljno kvalitetno priprema za moderne zahtjeve tržišta, odnosno ne uči nas vještinama potrebnim za uspješno vođenje vlastita posla. Upravo Biznis akademijom želimo pomoći obrtnicima i malim poduzetnicima (postojećim i onima koji imaju namjeru to postati) da što lakše prebrode nedostatke obrazovnog sustava te usvoje nova znanja i vještine koji će im pomoći u daljnjem poslovanju.

Pokrenuli ste i hvalevrijednu i iznimno korisnu DRONaciju vatrogascima u cilju osiguranja mirnijeg ljeta od onog prošle godine. O čemu se konkretno radi?

-Promatrajući godinu iza nas, složili smo se kako su je obilježili mnogi lijepi događaji. Ipak, kako se bliži ljeto i vrućine ne možemo a da se ne sjetimo stravične sezone požara. Od 1. lipnja do 31. kolovoza 2017. godine, u priobalju je buknulo više od 1300 požara! Zahvatili su površinu od gotovo 60.000 hektara, i to pogotovo u Dalmaciji, te je na njihovu gašenju bilo angažirano više od 18.000 vatrogasaca. Budući da oni brinu o sigurnosti naših života i naše imovine, osjetili smo potrebu da im olakšamo posao. Uvidjeli smo da specijalizirani, profesionalni dronovi mogu biti odličan alat i pomoć, kako u ranijem otkrivanju i prevenciji požara, tako i u fazi nadzora opožarenih područja u svrhu prevencije i ponovna razvoj požara. Tako smo krajem prošle godine umjesto kupovine božićnih darova partnerima odlučili taj novac usmjeriti na pomoć vatrogasnim društvima, donirajući bespilotne letjelice, dronove. Donacija je osim same opreme uključivala i stručno obrazovanje za pripadnike svih pet društava korisnika donacije, i to: Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Grad Faros Hvar, Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke, Vatrogasna zajednica grada Omiša, Javna vatrogasna postrojba grada Zadra, Dobrovoljno vatrogasno društvo Selca na Braču. Uvjeren sam kako će ova tehnologija pomoći vatrogascima da se lakše i efikasnije bore s požarima kako bi što bolje očuvali prirodne ljepote naše domovine, a svima nama pružili još bolji osjećaj sigurnosti.

Ljeto nisu samo požari. Hoće li Tele2 poduprijeti i neke važne kulturne manifestacije?

-Ljjetna sezona donosi i manifestacije, poput Dubrovačkih ljetnih igara. Ova najstarija kulturna manifestacija u Hrvatskoj ujedno povezuje tradiciju i moderno. Čast nam je i zadovoljstvo i ove godine biti partner Dubrovačkih ljetnih igara, jer ulaganjem u kulturu ulažemo i u razvijanje identiteta naše zemlje. Ujedno, ovo sponzorstvo je svojevrsna zahvala Dubrovčanima i Dalmaciji na vjernosti koju iskazuju prema Tele2. Društveno odgovorno poslovanje, odnosno pomaganje zajednici u kojoj djelujemo, u samoj je srži strategije Tele2 i pokazatelj svakodnevna djelovanja cijele organizacije.