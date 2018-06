Praktičnija i brža naplata putem kartica

U Hrvatskoj je svake godine sve više stranih, ali i domaćih turista koji smještaj u popularnim turističkim odredištima traže na stranicama specijaliziranim za rezerviranje smještaja. Osim toga, gosti sve češće žele plaćati karticama pa i su se i mali iznajmljivači tome morali prilagoditi.



Jedan od privatnih iznajmljivača je i Mladen Perinić, vlasnik Ville Marid u Opatiji u sklopu koje se nalaze tri apartmana. Kako bi se prilagodio svojim gostima Perinić je u svoje poslovanje uveo mobilni POS uređaj Zagrebačke banke koji mu omogućava praktičniju i bržu naplatu putem kartica, bilo kada i bilo gdje.



Većina gostiju nas pronalazi preko booking stranica, a Agent Cash nam omogućuje da naplatimo depozit putem link to pay opcije čim gosti odluče rezervirati smještaj.Vrlo jednostavno. U web sučelju kreiramo posebnu ponudu, upišemo iznos depozita i pošaljemo ponudu gostima kojima zatim stiže link koji vodi na obrazac za plaćanje. U njemu unesu svoje podatke, odaberu način plaćanja i uplate iznos depozita. Ostatak novca mogu uplatiti preko mPOS na licu mjesta. Za to je potrebno tek preko aplikacije u mobitelu unijeti preostali iznos za plaćanje. Gost stavi karticu u mali čitač koji je spojen s aplikacijom te svojim potpisom potvrdi transakciju nakon čega muSMS-om ili e-mailom pošaljemo račun.Osim što je pogodan za našu djelatnost, mPOS nam je i vrlo koristan jer kroz njega lako možemo pratiti sve transakcije putem aplikacije. Također, gosti koji nam dođu ne moraju tražiti bankomate i nositi sa sobom gotovinu što je dobro i za njih i za nas.Iako držimo do tradicije, želimo biti ukorak s vremenom i tehnologijama koje nam omogućuju da unaprijedimo naše usluge.Zato ne propuštamo niti jednu priliku za poboljšanje usluga. Uostalom, zbog toga dobivamo i fenomenalne recenzije gostiju što nas posebno veseli.