Dva tjedna bogatog programa Međunarodnog dječjeg festivala!

Šibenik je spreman za skori početak 58. Međunarodnog dječjeg festivala koji se i ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom Kolinde Grabar – Kitarović, predsjednice Republike Hrvatske! Tijekom dva tjedna, koliko Festival traje, od 16. do 30. lipnja, Krešimirov grad odjenut će najveselije boje i prepustiti djeci, dječjem stvaralaštvu, stvaralaštvu za djecu i umjetnosti da vode kolo života. Festival djeteta na najljepšoj ljetnoj pozornici na Jadranu, onoj između UNESCO-ve katedrale svetog Jakova i Gradske vijećnice, otvorit će predstava 'Jaje' u izvedbi Gradskog kazališta Zorin dom iz Karlovca, a u režiji Sanje Hrnjak. Početak otvorenja je u 21 sat uz izravan prijenos na nacionalnoj televiziji.

I ove godine publika može računati na predstave koje će se održavati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, na Novoj sceni ispred Osnovne škole Fausta Vrančića te na ljetnoj pozornici. Predstave su prilagođene raznim uzrastima pa se u programu mogu pronaći izvedbe za djecu već od tri godine. Brojne zemlje svijeta opravdavaju epitet – međunarodni pa će se i ovog lipnja na pozornicama Festivala djeteta slušati brojni jezici i upijati različite kulture, a sve zahvaljujući gostovanju kazališta iz Južne Koreje, Argentine, Izraela, Njemačke, Bugarske, Španjolske, Italije, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Poljske.

Brojni umjetnici prenosit će djeci svoja znanja u sklopu radioničkog programa. Tako će senegalski umjetnik, Commi Balade, od 18. do 22. lipnja, u šibenskom Kazalištu, održavati radionicu 'Glazba i priča; afrički bubnjevi i pripovijedanje'. Radionice animiranog filma vodit će talijanski i češki filmofili, a neće izostati ni hrvatski predstavnici. Izraelska umjetnica Racheli Marty vodit će likovnu radionicu 'Prekrasan svijet', a i to je tek djelić predivnog radioničkog svijeta unutar 58. Međunarodnog dječjeg festivala, čiji program podržava Hrvatska turistička zajednica, Nacionalni park Krka i Hrvatska elektroprivreda HEP.

Šibenska Gorica još će jednom ugostiti najbolje iz filmskog svijeta! Filmski program posebno je hvaljen ove godine zbog čega će na stepenicama tog dijela grada vladati velika gužva od 21.15 sati. Ferdinand, Coco i velika tajna, Vampirko, Medvjedić Paddington 2, Patuljci uzvraćaju udarac dio je iz naslova koji žele pogledati i roditelji!

Domaći i strani umjetnici, djeca ih Hrvatske i svijeta programima na ulicama i trgovima kroz dva će tjedna Šibenik učiniti najveselijim gradom na svijetu! Tomu će pridonijeti brojne izložbe, a u jednom od izložbenih prostora, onom u Galeriji svetog Krševana, smjestit će se najmanje kazališta na svijetu s najkraćom i najvećom povijesti svijeta u izvedbi Teatra De la Massue iz Nice, Francuska.

Neće izostati ni literarni program kao ni legendarne radionice Nora i Zujalica, a tu je i 12. Sajam dječje knjige koji, smješten u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, sam po sebi donosi pregršt zanimljivosti.

Ni 58. Festival djeteta nije rezerviran samo za kulturu i različite oblike umjetničkog izričaja, jer je tu i sportska dimenzija Festivala koja se njeguje dugi niz godina. Računajte na gimnastičke i teniske radionice, malu školu vaterpola te nezaobilazni teniski turnir za djecu do deset godina na Šubićevcu ili Jedriličarsku regatu klase Optimist i Laser u organizaciji JK Val.

Ulični performeri zaokružit će priču o 14 dana vladavine djece i odraslih koji nisu zaboravili na dijete u sebi, a onda će ga u subotu, 30. lipnja, na točnu godinu dana, tamo gdje je i počeo, na ljetnoj pozornici, zatvoriti Umjetnička organizacija Teatar Naranča iz Pule s predstavom 'Vlak u snijegu'!

Kompletan program nalazi se na poveznici http://mdf-sibenik.com/