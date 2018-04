Najkontroverznija komedija "Porn star" stiže u Loru

RI Teatar se ovog puta odlučio za vrlo provokativnu komediju, kombinaciju seksa, neimaštine, ljubavi i romantike pod nazivom “Porn star".



Iako je vrijeme radnje smješteno u 80-te godine prošlog stoljeća, priča počinje aktualnom hrvatskom zbiljom. Neimaština, gubitak posla i kockanje su početna tema predstave, ali kasnije “Porn star” skreće u potpuno drugom smjeru.

Kako pobjeći od dosadne stvarnosti u kojem ne vidimo svjetlo u tunelu? Kako zaraditi novce za osnovne životne potrebe?



Sve to se pitaju likovi iz ove priče, četiri glumice i glumac. Jedini izlaz iz svih tih problema im se ukaže kada dođu na ideju snimiti porno film. Na njihovu žalost (ili sreću) snimanje ne ide kako su očekivali. Prolaze trnoviti put u kojem čine stvari koje inače ne bi činili ali na iznenađenje (najviše njihovo) sve ih to skupa zbližava te se u nevjerojatnom obratu dogodi i ono najnevjerojatnije, ljubav.



Predstava „PORN STAR“ je prije svega komedija o ljudima među nama, o njihovoj surovoj stvarnosti, pa tek onda „pornić“ sa porno glumcima i to onaj sirovi. Tekst je jasan, režija britka i brza, a publika koja će pogledati predstavu upustiti će se u nešto što do sada nikad nisu vidjeli.



Moramo naznačiti da više od godinu dana traju pregovori dolaska u Split, uglavnom zbog zauzetosti glumaca.

Napomena - Predstava je zbog eksplicitnih scena zabranjena za mlađe od 16 godina.



Predstava igra 21.4. u 21:00 h u dvorani Lora. Ulaznice po cijeni od 70 kn su u prodaji od ponedjeljka 16.4. svaki dan od 16 - 20 h na blagajni Lore.



Ulaznice najbrže i najpovoljnije možete kupiti u sustavu Croatia Tickets - bez ikakvih dodatnih provizija, klikom na Widget u nastavku. Platite li ulaznice Mastercard karticom uštedjet ćete i dodatnih 10%.







Informacije i rezervacije na 091 528 43 04 ili na Facebook stranici Amadeus events.