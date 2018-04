SPLIT, DOM HV LORA, SRIJEDA, 11. TRAVNJA 2018. U 20 SATI



Maestralno smiješan stand up Neshe Bridgesa pod nazivom ''Život'' napokon dolazi i u Split i to 11. travnja 2018. u 20 sati u Domu HV Lora. Nesha Bridges je poznat kao jedan od najboljih stand up komičara na ovim prostorima, a ljudi poslije njegovog nastupa izlaze sa bolovima u trbuhu i vilici, sve zbog velike količine smijeha. Nastup je to kojeg ne smijete propustiti.



Nesha Bridges (Neša Bridžis) je stand up komičar čiji je glavni moto „Stand up je život, a život je stand up“! Održao je preko 1500 nastupa u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, kao i u Švicarskoj, Australiji, Njemačkoj, a između ostalih nastupa izdvajaju se oni na festivalima kao što su koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu, Dom sindikata i Dom omladine u Beogradu.



Nikada ne zapisuje svoje tekstove jer smatra da se tako gubi spontanost, što je i glavna karakteristika njegovih nastupa. Izvođač je i autor nekoliko šaljivih glazbenih spotova, od kojih je najpoznatija ''Riki Martine...'' koja je bila veliki hit na You tubeu.



Nikako ne propustite ovaj show i dođite na veliku porciju smijeha uz maestralnog Neshu Bridgesa.



Pogledajte kako se snalazi u jednom od tv gostovanja.





Ulaznice najbrže i najpovoljnije možete kupiti u sustavu Croatia Tickets - bez ikakvih dodatnih provizija. Platite li ulaznice Mastercard karticom uštedjet ćete i dodatnih 10%.