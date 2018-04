6. međunarodna znanstvena konferencija o korporativnom upravljanju, menadžmentu i poduzetništvu

Na jednoj od vodećih regionalnih znanstvenih konferencija sudjeluje više od 200 znanstvenika i stručnjaka iz 26 država svijeta



Već šestu godinu zaredom, međunarodna znanstvena konferencija OFEL bit će središte znanstvene misli iz područja ekonomije, menadžmenta i poduzetništva. Ovogodišnje izdanje konferencije okupit će više od 200 istaknutih znanstvenika i stručnjaka iz čak 26 država svijeta. OFEL 2018 na temu „New Business Models and Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change“ održava se u Dubrovniku 13. i 14. travnja, a domaćini konferencije su CIRU – Centar za istraživanje i razvoj upravljanja te Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.



OFEL 2018, Međunarodna znanstvena konferencija o korporativnom upravljanju, menadžmentu i poduzetništvu, po šesti će se put održati u Dubrovniku 13. i 14. travnja. Na ovogodišnjoj se konferenciji očekuje više od 200 sudionika iz čak 26 zemalja svijeta koji će sudjelovati u predstavljaju i raspravama o najnovijim uvidima i spoznajama iz navedenih disciplina.

Konferencija će se održati pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja Vlade Republike Hrvatske. Organizatori konferencije su Centar za istraživanje i razvoj upravljanja – CIRU te Sveučilište u Dubrovniku, uz partnerstvo Akademske mreže za korporativno upravljanje u Jugoistočnoj Europi SEE CGAN (South East Europe Corporate Governance Academic Network).



Ovogodišnja OFEL konferencija sa sloganom „New Business Models and Institutional Entrepreneurs: Leading Disruptive Change”, ugostit će eminentne predavače: profesora Kamala Munira (Cambridge University), čiji je znanstveni interes usmjeren na proučavanje socijalnih promjena, tehnoloških inovacija i konkurentnost zemalja; profesora Darka Tipurića (Sveučilište u Zagrebu), vodećega stručnjaka za strategiju i korporativno upravljanje u Jugoistočnoj Europi; profesora Martina Kenneyja (University of California), koji se bavi proučavanjem interakcija između akademskih institucija, tehnologije, financija i konkurencije u kapitalističkim ekonomijama te utjecajem takvih interakcija na pojedince te profesora Mehmeta Huseyina Bilgina (Istanbul Medeniyet University) kojeg međunarodna znanstvena zajednica poznaje po brojim radovima iz područja ekonomije rada i međunarodnih financija.



Dvodnevni program konferencije čine nizovi paralelnih sesija na kojima će biti predstavljeni pomno odabrani radovi koji zadovoljavaju zahtjeve međunarodnih standarda objavljivanja. Izdvajamo kako će na konferenciji sudjelovati i profesori Bob Barrett, Dejan Kružić, Frank Bezzina, Lilian Wanderley, Nebojša Stojčić, Barbara Josef, Marina Dabić, Merzenna Anna Weresa, Aziz Šunje, Franceska Baco, Patrick Gregory, Želimir Dulčić i Sergey Smirnov kao i brojni drugi ugledni znanstvenici čime se potvrđuje međunarodna znanstvena izvrsnost OFEL konferencije.

U sklopu konferencije održat će se i akademska radionica prestižne Academy of Management – AOM koja za cilj ima omogućiti polaznicima stjecanje i unaprjeđenje znanja potrebnih za objavljivanje radova u svjetski poznatim znanstvenim časopisima, a koju će voditi iznimno cijenjeni profesori s Cass Business School iz Londona Davide Ravasi i Ileana Stigliani.



Više o OFEL 2018 konferenciji pronađite na www.ciru.hr.