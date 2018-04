1,5 milijuna EU kuna za razvoj socijalnog partnerstva i konkurentnost tržišta rada

Splitsko-dalmatinska županija suočava se s brojnim strukturnim problemima koji su posebice složeni u segmentu tržišta rada. Primjerice, unatoč po apsolutnom broju rekordnim brojkama nezaposlenih, sve veći broj gospodarstvenika u našoj županiji suočava se s manjkom radne snage, a s druge strane sve veći broj radno sposobnih migrira u područja većih ili atraktivnijih mogućnosti rada i zapošljavanja. Ovi trendovi ugrožavaju opstojnost ne samo gospodarstva nego i cijelih zajednica, od čega nisu imuni ni gradovi poput Splita, a kamoli manje urbane i ruralne sredine županije. Velik dio ovih izazova posljedica je nedostatka učinkovite komunikacije, koordinacije i suradnje javnog, civilnog i privatnog sektora u rješavanju nagomilanih razvojnih pitanja društva i gospodarstva.

Prepoznajući važnost sinergijskoga međusektorskog djelovanja u pronalaženju konkretnih rješenja na ove izazove, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije kao nositelj je zajedno s projektnim partnerima Hrvatskom udrugom poslodavaca i Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split prijavila projekt SPARTAK – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost na natječaj Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga faza III“. Projekt je ugovoren 27. ožujka 2018. traje 15 mjeseci, a iznos nepovratnih sredstava dodijeljen ovom projektu je 1.496.021,00 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore. Ciljne skupine projekta su socijalni partneri u javnom, privatnom i civilnom sektoru. U projekt će se tako moći uključiti jedinice lokalne i regionalne samouprave, razvojne agencije, udruge poslodavaca i njihovi članovi s naglaskom na sektore koji su najviše pogođeni ovim strukturnim problemima (građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, IKT, proizvodnja, poljoprivreda, socijalne i zdravstvene usluge), obrazovne i socijalne ustanove u javnom i privatnom sektoru, javne i privatne institucije u sustavu zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju, udruge koje okupljaju ciljane skupine na tržištu rada (npr. nezaposlene, mlade, osobe s invaliditetom i sl.). Svi oni bit će uskoro pozvani na aktivno uključenje u projektne aktivnosti. Projekt je rezultat višegodišnje suradnje na pripremi i provedbi zajedničkih projekata i programa uključujući i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije gdje su JU RERA Splitsko-dalmatinske županije i CEDRA Split nositelji tehničkog tajništva, a HUP – regionalni ured Split, član predsjedništva.

Ovim projektom, kao i drugim komplementarnim nastojanjima projektnih partnera, pokrenut će se dijalog o brojnim „bolnim točkama“ županijskog razvoja, ali ne s idejom da se ostane na dijalogu, već da se on pretoči u skup zajednički dogovorenih konkretnih, provedivih i održivih mjera, politika i rješenja (uključivo i novih razvojnih projekata i programa). Od sudionika projekta, na svim razinama, od lokalne, do nacionalne, očekuje se aktivan doprinos kako bi se osigurala kvalitetnija, bolje plaćena i održiva radna mjesta, a time i ostanak postojeće i privlačenje nove potrebne radne snage što je u dugoročnom interesu sviju.