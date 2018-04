Kako uštedjeti na novim gumama?

Kupac RH: Koliko mogu uštedjeti ako kupim gume u BiH, a ne u Hrvatskoj?

Vulkanizer BiH: Minimalne uštede su veće od 20%, a pojedine dimenzije guma su povoljnije i preko 30%.



Kupac RH: Gdje mogu kupiti gume u BiH i je li kvaliteta guma u BiH jednaka kao u Hrvatskoj?

Vulkanizer BiH: U BiH možete kupiti gume kod vulkanizera u više od 20 graničnih gradova kao što su Trebinje, Ljubuški, Grude, Široki Brijeg, Cazin, V.Kladuša, Kostajnica, Gradiška, Bijeljina itd. Sve gume za Europsko tržište su jednake kvalitete, gume u BiH su jednake kao i u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji itd. Na gume u BiH pri kupovini dobijete garanciju 3 (tri) godine na tvorničke greške.



Vulkanizer BiH: Prvo pošaljete upit naili nai u kratkom roku dobijete odgovor sa cijenom guma i adresom gdje možete montirati gume u BiH - ukoliko Vam ponuda odgovara.Vulkanizer BiH: Trenutno će te utraženu gumu platiti 440,00 kuna.Sve gume su novi datum proizvodnje. To je ta cijena bez dodatnih i skrivenih troškova.Vulkanizer BiH: Ovisno od trgovca do trgovca u prosjeku iste gume u Hrvatskoj koštaju od 520,00 do 580,00 kuna plus montaža i balansiranje koji su dodatnih 50,00 do 70,00 kuna po gumi. Razlika u cijeni je od 180,00 do 200,00 kuna po komadu gume, aVulkanizer BiH: Npr.su u Vibar d.o.o. sa montažom 600,00 kuna po komadu (plaćate odmah bez PDV-a u Vibar d.o.o.). Te 4 (četiri) gume prelaze vrijednost od 300,00 euro što znači da bi prilikom takve kupovine trebala biti dva člana obitelji u vozilu, na taj način jedan član obitelji kupuje 2 (dva) komada, a drugi član obitelji 2 (dva) komada te ste opet izbjegli troškove.Vulkanizer BiH: Da, možete platiti jednokratno karticom ili eurima, po tečaju HNBa na dan kupovine.Vulkanizer BiH: Vibar d.o.o. u Bosni i Hercegovini ima mrežu sa više od 100 prodajnih mjesta unutar BiH na kojima su dostupne gume u više od 1.500 različitih dimenzija, od 4 cola do 38 cola za traktore, strojeve, motore, kamione itd.tako da možemo ponuditi gume za sve vrste vozila.