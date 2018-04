Zlatan Zuhrić Zuhra stiže u Sinj!

Nakon rasprodane dvorane u Splitu i Zadru, predstava stiže u Sinj i Metković



Što žene misle, što muškarci žele, kako riješiti bračne probleme i pritom se odlično zabaviti vidjet ćete u 70 minuta komedije „MetODA ZA BRAK“ u kojoj nas gospodin i gospođa Mikić uz pomoć bračne savjetnice na duhovit i originalan način vode kroz sve korake dosad nepoznate metode za brak.



Predstava je bila dio službenog programa Festivala glumca u RH i ruši rekorde brojem izvedbi i punim dvoranama.Uvijek zanimljiva tema muško ženskih odnosa uspješno je izbjegla klišeje u ovoj predstavi i ponudila publici onaj jednostavan i iskren pravi humor.



– Predstavu smo pisali Zuhra, Petra i ja. Dok smo pisali, povremeno bi se pojavio crv sumnje. Pojavila su se pitanja: “Što ako ovo nije uopće smiješno, što ako ljudi ne shvate što smo htjeli reći, što ako, što ako….“ No nakon prve izvedbe pao nam je kamen sa srca. U ovom projektu najviše me veseli što smo uspjeli u kazalište privući mlađu publiku. Kad netko od 20 godina umjesto pive kupi ulaznicu za našu predstavu, ja sam ponosna – otkrila je Matea Elezović, osnivačica, umjetnička voditeljica, glumica i producentica Hit teatra.



Komedija Hit teatra ‘Metoda za brak‘ u subotu 07.04 gostuje u Sinju u kino dvorani.



