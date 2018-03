Vlastelici nagrada za 50 godina vjernosti Croatia osiguranju

"Od dida do unuka" mogao bi biti naslov priče o tri generacije obitelji Vlastelica i njihove dugogodišnje odane veze s Croatia osiguranjem, tvrtkom koja se već 133 godine brine o sigurnosti imovine i života hrvatskih građana. Splićanin Duje Vlastelica, jedan od osnivača legendarne 4. gardijske brigade "Pauci", jučer je primio zaslužene poklone zahvaljujući jubileju od pola stoljeća vjernosti Croatia osiguranju, navici koju je naslijedio od svog oca Ante, a prenio na svog sina.



– Još davne 1968. godine kod njih sam registrirao svoga prvog fiću, nevjerojatno, ali i sad mu pamtim tablicu: ST 182 43. Dosad sam promijenio ukupno sedam automobila, evo upravo nakon Uskrsa idem po novo. I njega ću, naravno, osigurati u Croatiji, jer dok sam živ, tako će biti. Nemam ih razloga mijenjati jer apsolutno sam bez zamjerki, poznajem mnogo ljudi koji tu rade sve ove godine, puno njih sam i ispratio u mirovinu – kazao nam je gospodin Vlastelica, kojem je, uz prigodne darove ove osiguravajuće kuće, pripao i poklon-bon u vrijednosti 3000 kuna, koji može iskoristiti na putovanje.

No tu nije kraj priče o vjernosti, jer nisu automobili njegova jedina imovina o kojoj skrbi Croatia osiguranje.

– Vikendicu koju imam u Turjacima poviše Sinja, na brdu Mojanka, kao i stan, službene automobile i poslovne prostore, sve to bilo je ili je još uvijek osigurano u Croatiji. Tu moja supruga i ja imamo uplaćeno i životno osiguranje, meni i ovo produženo istječe iduće godine, ali sigurno ću ga ponovno uplatiti – nabraja zadovoljni klijent Vlastelica, kojem su čestitali i regionalni direktor Jure Smoljo i Zlatko Tenžera iz splitskog ureda.

– Čast nam je i uistinu smo ponosni što imamo priliku diljem zemlje slaviti jubileje naših vjernih osiguranika. Gospodin Vlastelica i njegova obitelj svoje povjerenje poklanjaju Croatia osiguranju više od 50 godina te smo im zahvalni na tome. Kao lider na tržištu osiguranja u zemlji već 133 godine, čuvamo ono što naši ljudi stvaraju, a to ćemo nastaviti i dalje – poručio je član Uprave Croatia osiguranja Robert Vučković prigodom dodjele poklona gospodinu Vlastelici.