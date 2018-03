AdBlock na advertising festivalu

Organizatori festivala Dani komunikacija do sada su predstavili zvučna imena, ali čini se da su pokoji AS do zadnjeg časa čuvali u rukavu – na predstavljanju cjelokupnog programa najavljen je dolazak AdBlocka.



Predstavljen je cjelokupni program festivala. Organizatori su otkrili još jednog intrigantnog predavača, a na advertising festival dolazi ni manje ni više nego AdBlock. U ime AdBlock sustava čija je primarna namjena blokirati oglase govorit će Laura Sophie Dornheim, voditeljica odjela za komunikacije softverske tvrtke eyeo čiji su proizvodi AdBlock Plus, AdBlock Browser i Flattr.



Povodom predstavljanja programa predsjednik Uprave HURA-e Davor Bruketa naglasio je: „Festival Dani komunikacija mjesto je gdje se predstavljaju aktualne svjetske prakse iz komunikacijske industrije. Svakako, dovodimo predavače koji govore o najboljim globalnim praksama, ali ujedno posjetiteljima omogućujemo diskutirati s pojedincima čiji način rada dovodimo u pitanje, ali ne možemo zanemariti činjenicu koliko taj rad utječe na smjer razvoja industrije i njezinu percepciju u očima šire javnosti.“



Direktorica Dana komunikacija i direktorica programa festivala, Dunja Ivana Ballon nadovezala se: „Ove godine dovodimo velika imena ipomičemo granice. Na Danima komunikacija govorit će voditelj kampanje za američkog predsjednika, globalni kreativni direktor jedne od vodećih društvenih mreža – Twittera te predstavnica tvrtke koja se bavi blokiranjem oglasa, a ujedno promiče i tzv. AcceptableAds inicijativu. Sudionike festivala očekuju sadržaji interaktivnog karaktera, a uvodimo i novi format debate, na kojima ćemo nastaviti postavljati pitanja i otvarati diskusiju. O kvaliteti ukupnog programa i pohvalama dosadašnjih sudionika govori i činjenica da smo s brojem prijavljenih već odavno premašili ukupan broj prošlogodišnjih sudionika.“



Uz predstavnicu AdBlock-a, najavljen je dolazak Kodija Fostera, potpredsjednika za podatkovnu strategiju u šestom najvećem medijskom konglomeratu na svijetu – Viacomu. Viacom zapošljava gotovo deset tisuća ljudi, a posjeduje produkcijsku kuću Paramount Pictures (Titanic, Iron Man i ForrestGump i dr.) te popularne kanale poput MTV-a i Comedy Central-a. Kodi se bavi sintetiziranjem Viacomovih podataka te njihovim pretakanjem u sadržaj i integrirano marketinško komuniciranje, o čemu će govoriti na Danima komunikacija.



Dani komunikacija održat će se od 12. do 15. travnja u Rovinju. U tri dana trajanja, program će se paralelno održavati u tri dvorane.Uz 16 vrhunskihpredavača koji će nastupati u glavnoj dvorani, sudionici će moći čuti i druge sadržaje, među njima prezentacije finaliste Effie natjecanja koji slavi učinkovitost kampanja, kao i finaliste natjecanja za mlade nade Young Lions Croatia. Dobre prakse i diskusije u kojima mogu sudjelovati svi posjetitelji festivala poput PPP-a, Piva poslije programa, nastavljaju se i ove godine, ali su pojačane novim formatom – debatom.



Predavači koji su najavljivani posljednjih mjeseci, a koje ćemo slušati u glavnoj dvorani su:JayantaJenkins, globalni kreativni direktor Twittera, Brad Parscale, direktor kampanje Donalda J. Trumpa, SusanCredle, jedna od najmoćnijih žena marketinške industrije, Mr. Bingo vrhunski ilustrator, arhitekt kontroverznih projekata, Graham Finkjedan od najnagrađivanijih kreativnih direktora na svijetu i multimedijski umjetnik koji „crta pogledom“, stručnjaci koji tehnologiju koriste u službi brand komunikacije: Steve Lok, Oliver Kibblewhitei ChristofferMalmer, nagrađivani stručnjaci za odnose s javnošću Gabriela Lungu i Hermes Holm, Laura Sophie Dornheimi iz AdBlocka, Kodi Foster iz Viacoma, AlemsahOzturkChiefHappinessOfficer agencije 4129Grey, James Kirkham, komentator na temu digitalnih medija i šest godina za redom predavač na festivalu Cannes Lionsi drugi.



Uz selekciju vrhunskih predavanja, na Danima komunikacija bit će proglašeni najbolji oglašivači i najbolje agencije u Hrvatskoj u sklopu nacionalnih strukovnih natjecanja – Effie za učinkovitost, IdejaX za kreativnost, Mixx za digital i Young Lions Croatia za mlade talente u industriji.

