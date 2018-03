Petar Zecimir doskakutao je na premijeru u Cineplexx

Uskršnji zec u subotu je glavnu ulogu prepustio Petru Zecimiru, zvijezdi najnovijeg filma za mališane! Uzbudljiva igrano-animirana avantura premijerno je prikazana u Cineplexxu City Center one, a oduševila je sve nazočne.



U prepunom kinu na premijeri nikada ispričane priče o Petru Zecimiru osmijeh nije silazio s lica posjetitelja, bilo onih velikih ili malih. Među prvima koji su uživali u novoj avanturi na velikom platnu našla su se i poznata lica – simpatična glumica Ana Gruica na subotnje je druženje povela svoga sinčića, dok je Ana Čagalj, supruga popularnog Joška Čagalja Jole u filmu uživala u društvu svojih kćerkica. Pjevačica Žanamari Perčić subotu je rezervirala za obiteljsko druženje pa je na premijeru uz kćer Gabrielu povela i supruga.



Animirano-igrani film Petar Zecimir prati mladog zeca čija obitelj preuzima farmu starog gospodina Gregorca te je počne uništavati bacajući voće i povrće na sve strane i praveći nered. Kada na farmu po svoje nasljedstvo dođe mlađi gospodin Tomica Gregorec, on postaje Petrov neprijatelj s kojim se između ostaloga bori za naklonost lokalne slikarice Bibe. Njihovo rivalstvo odvest će ih u veliku avanturu daleko izvan idilične jezerske četvrti ravno u prometnu londonsku podzemnu željeznicu pa sve do opasnih ulica grada i natrag.



Kako na kraju Petar ipak shvaća da mrkva i slava nikada neće biti važni koliko ljubav i obitelj, provjerite od 22. ožujka u Cineplexxu!