Kad su požari poharali naše vinograde, osiguranje nas je spasilo

Od vremenskih nepogoda svake godine strepe oni koji od zemlje žive

Kažu da živjeti u skladu s prirodom čovjeku daje poseban unutarnji mir i smanjuje svakodnevni stres kojem su izloženi ljudi koji dane provode u uredima i za računalima. Živjeti, pak, od prirode je poseban izazov i zahtjeva istinsku posvećenost. Bilo da se bavite poljoprivredom ili stočarstvom poznate ljepotu stvaranja u vašim tvornicama na otvorenome i zahvalnost u svakom danu, no nekada priroda pokaže i drugo lice. Tuče, oluje, mraz ili požari dolaze nenajavljeno i nerijetko unište mukotrpna ulaganja od kojih živimo. Jedino što možete napraviti je razmišljati unaprijed i osigurati se od mogućih rizika kako bi moguće financijske gubitke lakše prebrodili i nastavili sa svojim radom. Danas kada poljoprivrednik od države dobiva 70 posto sredstava za osiguranje, ulaganje u miran san je neizostavno.



U požarima koji su Pelješac zahvatili u srpnju 2015. godine stradalo je nekoliko stotina hektara borove šume, brojni vinogradi, a značajne su štete pretrpjeli i stočari. Što takva situacija može, ali i ne mora učiniti poljoprivrednicima najbolje zna upravitelj poljoprivredne zadruge PZ Pelješki vrhovi Nedo Vitković. Inače, ova zadruga smještena u općini Janjina na središnjem dijelu Pelješca osnovana je davne 1902. godine od kada radi u kontinuitetu te danas broji više od 130 zadrugara. Proizvode neka od najkvalitetnijih i najpoznatijih sorti vina s ovog područja, poput Plavca malog koji dolazi u nekoliko varijanti te kao desertno vino i prošek. Također, atraktivna su turistička lokacija jer se u njihovim podrumima može vidjeti čuvanje vina u barrique bačvama te se nudi mogućnost vođene degustacije i kušanje vina.



"U ljetnim mjesecima 2015. godine vatrena stihija je uništila značajne površine vinograda, kao i vinove loze lokalnih vinogradara među kojima su bili i neki kooperanti PZ Pelješki vrhovi. Naša zadruga, ipak, još od 2008. godine u suradnji s Croatia osiguranjem nudi osiguranje trsova i uroda vinove loze od tuče, požara i udara groma. Iskustva s elementarnom nepogodom tuče smo imali, ali nas je nakon izlaska stručnjaka Croatia osiguranja dočekao profesionalan i stručan odnos te pravična naknada štete", komentirao je Vitković.



Naime, požari od kojih se ponajviše strahuje za vrijeme ljetnih mjeseci mogu imati katastrofalne razmjere po nasade u koje je uloženo toliko vremena i truda. Uz velike materijalne gubitke, u ovom se slučaju pojavila bojazan i kako će Croatia osiguranje postupiti u toj situaciji koja je svima do tada bila i nepoznata. Ipak, sve je prošlo najbolje što je moglo.

"Odmah po smirivanju požara, posjetili su nas zaposlenici poslovnice Dubrovnik te smo s kooperantima obišli opožarene vinograde i napravili prijave šteta. Ono što nas poprilično ugodno iznenadilo je što je lokalna ekipa Croatia osiguranja na Pelješcu boravila i tijekom požara. Bili su upoznati s razvojem cijele situacije, dok je stručno osoblje iz Zagreba zaduženo za procjenu štete stiglo u roku dva dana. S nama su onda nekoliko dana obilazili brda i vinograde, razgovarali s kooperantima te u teškoj situaciji stali uz nas. Nekad vam je u takvoj potreban samo znak pažnje. Ja to zovem istinskim partnerskim odnosom“, dodao je Vitković.



Uz za poljoprivrednike standardne bojazni poput vremenskih nepogoda ili tuče vatra se nametnula kao još jedan od faktora rizika na koje treba misliti. U ovom se sektoru može i dogoditi da se u ekstremnim slučajevima ostane bez sirovina za rad, ali ako se poslu pristupa odgovorno i na vrijeme se osiguranjem zaštiti proizvodnja i omogući njeno normalno odvijanje bez obzira na vanjske uvjete – najveći dio toga uvijek se može sanirati, složio se na kraju sugovornik.