Petnaestica – ne propustite četvrtak u Jokeru!

Priprema, pozor, proljeće! Jesu li vaši ormari spremni za toplije dane?

Ako nisu, vrijeme je za Jokerovu Petnaesticu, centralni shopping događaj za sve istinske ljubitelj(ic)e mode – u četvrtak, 15. ožujka! Sve popuste pronađite na linku jokerova petnaestica.

Uz popuste na kupovinu svih najpoželjnijih brandova tek pristigle proljetne sezone, pravi je trenutak da se upoznate i s ponudom novouređenih i „friško“ otvorenih trgovina: multibrand store Fashion&Friends 12. ožujka otvorio je vrata velike trgovine u prizemlju Jokera te na više od 200 četvornih metara nudi fantastičan izbor kolekcija prestižnih brandova – Guess, Tommy Hilfiger, Diesel, Superdry, Manila Grace, Premiata, Gaudi…

Oni koji se još nisu upoznali s novom Karlom – i dalje u prizemlju centra Joker, ali na povećanoj kvadraturi – uživat će u proljetnoj kolekciji fashion obuće i accessoriesa Marc Jacobs, See by Chloe, Cocinelle, Furla, Hunter, Pura Lopez, Tory Burch, Fabi…

Nike Store, nezaobilazna adresa za sve koji vole vječni sportski stil, također je osvježen i na staroj lokaciji na 1. katu Jokera nudi vrhunski izbor sportskog branda broj 1 u svijetu.

Brojni novi prostori do vrha popunjeni vedrim proljetnim kolekcijama i kupnja uz akcijske cijene, razlozi su zbog kojih ovoga četvrtka ne smijete propustiti Petnaesticu.