Naša domaća tjestenina oduševit će i najizbirljivije

Vi ste nam na prvom mjestu - slogan je novootvorene prodavaonice tjestenine “Nichi” na popularnom pazariću na Sućidru (Vinkovačka 4) čiji će proizvodi zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

Riječ je o spoju okusa juga Italije i Dalmacije koji su satkani u proizvode kao što su ravioli, tortelini, njoki, lazanje, rigatoni, tagliatele...

Osim što će zadovoljiti nepca, zadovoljit će i vaš novčanik jer su cijene veoma atraktivne. Kako nam je potvrdio vlasnik trgovine Nikola Šarić, za dobar proizvod najvažnija je ljubav prema tome što radite i dobra sirovina.

Da je uistinu riječ o vrsnom zalogaju, potvrđuje informacija da tjesteninu rade od Durum pšenice koju dobavljaju s juga Italije. Uz talijansko brašno, koriste i naše domaće proizvode.

- Osim najkvalitetnijeg brašna koristimo i svježa domaća jaja. Kod punjene tjestenine važno nam je da su kozice iz našeg mora svježe ulovljene i dostavljene taj dan. Isto tako kravlju skutu dobivamo na dnevnoj bazi direktno iz proizvodnje. Kada se to sve spoji: ljubav, dobra sirovina, lokalni ribari, dobije se proizvod jedinstvenog okusa - kazao nam je Nikola.

Izbor je velik, a Nikola vam ga je odlučio olakšati što da odaberete…

- Naši kupci najčešće se odlučuju za njoke jer su tradicionalan dalmatinski proizvod. Povratne informacije su pozitivne: od onih koji kažu da su isti kao što su ih njihove bake radile do onih koji kažu da ni njihova žena ne zna takve napraviti doma. Svi ostali naši proizvodi se jako dobro prodaju jer naše ljubazno osoblje uvijek predloži neki novi proizvod za probu kojim su kupci zadovoljni. U našem dućanu mogu se također kupiti domaće šalše, pasate, koje se dobro ljube s našom tjesteninom. Tako dobijete ukusan i zdrav ručak bez aditiva, konzervansa i bilo kojih E brojeva čime većina nas teži: domaćem i zdravom. To su prepoznali djelatnici dječjih vrtića na području Solina i Splita gdje im dostavljamo dnevno svježe njoke jer ipak se mi brinemo za naše mlade. Za nas nema razlike, svaki je proizvod poseban i u našoj ponudi imamo različite vrste tjestenina koje mogu zadovoljiti i najizbirljivije nepce. Pozivamo sve one koji do sada nisu posjetili našu Butigu o’ manistre da dođu na pazarić Sućidar i da probaju ono što mi radimo s ljubavlju, sigurno neće biti razočarani, riječi su Nikole Šarića.

Cijene variraju od proizvoda do proizvoda, pa ćete domaće njoke moći kupiti po cijeni od 1,95 kn za 100 g, a primjerice raviole s jadranskim kozicama i domaćom kravljom skutom za 9 kn 100 g. Ostale cijene također su pristupačne, a kvaliteta okusa i mirisa definitivno će vas oduševiti. Nas je zanimalo odakle ideja za otvaranjem ove ukusne trgovine.

- Glavna ideja dogodila sa 2004. godine kada smo počeli raditi njoke jer smo uvidjeli da su na policama dućana samo uvozni njoki, pa smo došli na ideju da se i kod nas mogu praviti domaći njoki, a ne samo uvozni. Od tada smo prepoznati među kupcima i evo već 14 godina naši njoki iz Solina nalaze se u svim domovima, dućanima, restoranima i hotelima diljem Hrvatske. Smatramo da je to dokaz kvalitete i motivacija za budući rad i napredak. Zato smo se odlučili otvoriti ovaj dućan i osim njoka, širiti nove, domaće proizvode - zaključio je Nikola.