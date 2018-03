Natjecanje za mlade nade koje će predstavljati Hrvatsku u Cannesu

Young Lions Croatia, natjecanje je za mlade profesionalce, a organizira se u okviru festivala Dani komunikacija. Ove godine uz tri dobro poznate kategorije: Design, Digital i PR uvedene su dvije nove: Media za mlade profesionalce iz medijskih agencija te Print za agencijske kreativce.



I ove godine mlade nade iz komunikacijske industrije, pobjednici natjecanja Young Lions Croatia, imaju mogućnost predstavljati Hrvatsku na međunarodnom festivalu u Cannesu gdje će snage odmjeriti s kolegama iz čitavog svijeta. Natjecanje Young Lions Croatia organizira se u okviru festivala Dani komunikacija, a dodana vrijednost mu je humanitarni karakter. Naime, natjecateljski zadatak je zapravo rješenje za organizaciju civilnog društva kojoj će bez naknade biti ustupljeni pobjednički radovi.

Natjecanje će se održati u Zagrebu, s početkom 6. travnja u 13 sati i trajat će 24 sata, a pobjednici kategorija, te glavni pobjednik, bit će proglašeni na Danima komunikacija u Rovinju. Pobjednički tim dobiva nagradu u vrijednosti od 40.000,00 kuna, odnosno troškove puta, smještaja i kotizacija za festival Cannes Lions 2018. Kako bi pokazali kako zaista cijene radove mladih profesionalca, organizatori festivala odlučili su u službeni program uvrstiti prezentaciju rjDanima komunikacijaDanima komunikacijaešenja finalista natjecanja.

Ponosni sponzor ovogodišnjeg natjecanja je tvrtka Printera koja je odlučila podržati mlade nade industrije, ali i omogućiti jednoj neprofitnoj organizaciji izrazito kvalitetno i kreativno rješenje koje će dati doprinos ostvarenju plemenite misije za dobrobit društva u cijelosti.

„Iznimno nam je drago da ćemo biti dio priče koja ne podupire samo mlade talente već i društveno odgovorno poslovanje. Hvalevrijedne su inicijative poput Young Lionsa koje pružaju potporu organizacijama i institucijama čije je djelovanje najčešće usmjereno prema nezaštićenim skupinama ili ciljevima od općeg značaja. Želimo puno sreće svim mladim profesionalcima i profesionalkama koji će ove godine sudjelovati na natjecanju”, izjavio je Robert Jurica Krajačić, CEO Printere.

Vrijednost natjecanja prepoznala je i tvrtka Shutterstock koja će natjecateljima omogućiti pristup bazi svojih podataka za izradu rješenja.

Young Lions od ove godine ima čak pet kategorija, uz dobro poznate tri: Design, Digital i PR, uvedene su dvije nove: Media i Print. Prva za mlade profesionalce iz medijskih agencija te druga kategorija za agencijske kreativce.

Na natjecanju Young Lions testiraju se vještine i znanja, a prije svega kreativnost mladih timova koji za kreiranje rješenja imaju 24 sata. Natjecateljski tim čine dvije osobe do 30 godina, kako zaposlenici agencija, tako i mladi nezavisni profesionalci. Natjecateljski timovi svih kategorija zajedno pristupaju briefu neposredno prije početka natjecanja, a identitet klijenta, u ovom slučaju neprofitne organizacije, nepoznat je sve do briefa.

Pozivaju se svi zainteresirani mladi profesionalci da se prijave na natjecanje do 26. ožujka 2018. godine putem obrasca dostupnog na http://danikomunikacija.com/hr/.

Natjecatelji se u sklopu Young Lions natjecanja imaju priliku dokazati na nacionalnoj, ali i svjetskoj razini, predstavljajući Hrvatsku na svjetskom Young Lions natjecanju u Cannesu.



O Danima komunikacija:

Tehnologija i kreativnost teme su šestog izdanja nadolazećeg festivala. Iz godine u godinu Dani komunikacija bilježe sve veći porast posjetitelja i rast festivala po raznim pokazateljima. Uz spomenute stručnjake, organizatori su do sada najavili ovogodišnje predavače: Susan Credle, jednu od najmoćnijih žena marketinške industrije, Brada Parscalea, direktora digitalnih medija predsjedničke kampanje Donalda J. Trumpa, Mr. Binga vrhunskog ilustratora, arhitekta kontroverznih projekata, Graham Finka multimedijskog umjetnika i jednog od najnagrađivanijih kreativnih direktora koji „crta očima“, stručnjake za odnose s javnošću: Gabrielu Lungu, direktoricu agencije za konzalting WINGS i Hermesa Holma iz agencije PRIME Weber Shandwick te vrsne stručnjake, predavače koji će govoriti o korištenju umjetne inteligencije, augmented reality tehnologije, podacima i GDPR-u u službi kreativnosti - Christoffera Malmera, Stevea Loka i Sol Rogersa. Uz selekciju vrhunskih predavanja, na Danima komunikacija bit će proglašeni najbolji oglašivači i najbolje agencije u Hrvatskoj u sklopu nacionalnih strukovnih natjecanja – Effie za učinkovitost, IdejaX za kreativnost, Mixx za digital i Young Lions Croatia za mlade talente u industriji.

