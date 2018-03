Svečana promocija studenata Visoke škole 'Aspira'

U petak 2. ožujka 2018. godine, u prostorijama hotela "Atrium" u Splitu promovirani su prvostupnici i stručni specijalisti Sportskog menadžmenta i Hotelijerstva Visoke škole "Aspira". Svečanoj promociji prisustvovali su brojni ugledni uzvanici, među kojima je bila doc. dr. sc. Meri Maretić u ime Splitsko-dalmatinske županije, Alijana Vukšić, predsjednica Turističke zajednice grada Splita te predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.

Svečanost je otvorila dekanica Visoke škole "Aspira" Anita Grubišić i poručila studentima da je dobivanje diplome samo korak naprijed, nakon kojeg se ne smiju prestati usavršavati jer će tek onda njihove diplome dobiti pravu vrijednost. Ivan Veštić u svom govoru zahvalio je Visokoj školi "Aspira", koja je prepoznala potrebe tržišta te sustavno radi kako bi mlade ljude pripremila za buduće poslove i spojila ih s poslodavcima. Doc. dr. sc. Meri Maretić također je zahvalila "vizionarima koji su pokrenuli Visoku školu 'Aspira' i godinama rade za dobrobit našeg društva".

Visoka škola "Aspira" od samog osnutka nastoji obrazovati vrhunske menadžere iz područja sportskog menadžmenta, hotelijerstva, a zadnjih godina i gastronomije i računarstva, koji će biti visoko konkurentni na tržištu rada. Među promoviranim studentima bili su i brojni uspješni sportaši, poput jedriličarki Tine Mihelić i Romane Župan, vaterpolista Hrvoja Benića te futsal igrača Josipa Sutona.

Svečana promocija okončana je studentskom himnom "Gaudeamus", nakon koje je uslijedilo zajedničko druženje na prigodnom domjenku.

Čestitamo svim promoviranim studentima, nadamo se da će ostvariti uspješnu karijeru i biti najbolji ambasadori Visoke škole "Aspira".



Dojmovi studenata:

Zvonimir Stamenov, prvostupnik Sportskog menadžmenta

"Studirati na 'Aspiri' bio je pravi užitak. Za razliku od ostalih fakulteta profesori su spremni izići ususret studentima i približiti im teško gradivo. Stekao sam brojne korisne kontakte za budući posao te odradio stručnu praksu u Madridu."



Katarina Mandić, stručna specijalistica Sportskog menadžmenta

"Visoka škola 'Aspira' izgradila me je kao osobu. Pomogla mi je da se za vrijeme studija zaposlim i snađem u muškom sportskom svijetu. Većina zaposlenih u sportskim organizacijama isključivo su diplomirani ekonomisti, no studij Sportskog menadžmenta pružio mi je puno šire znanje. Za vrijeme studija radila sam u košarkaškom klubu Cedevita, a danas sam zaposlena u rukometnom klubu Prvo plinarsko društvo Zagreb."



Marin Marušić, prvostupnik Sportskog menadžmenta

"Već dugi niz godina dio sam organizacije brojnih sportskih događanja u Hrvatskoj, od Snježne kraljice, Davis Cupa, Red Bull Air Racea do Europskog vaterpolskog prvenstva, a diploma 'Aspire' mi je pomogla da se što bolje prezentiram u poslovnom svijetu. Budućim studentima poručio bih da ne odustaju i skupljaju nove kontakte, u čemu će im 'Aspira' najbolje pomoći."