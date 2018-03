U Split nam stiže jedan od najpoznatijih glumaca u regiji

U Loru Split stiže nam jedan od najpoznatijih glumaca u regiji, Nikola Đuričko. Poznati glumac odlučio se za novi korak u karijeri napravivši svoj stand up show, predstavu pod nazivom ''Sve što ste oduvek hteli da znate o Džoniju, a nikada niste smeli da ga pitate''. Prvo gostovanje popularnog glumca u splitskoj Lori održat će se u srijedu, 14. ožujka u 20 sati. Hrvatska publika Đurička zna najviše po ulozi Švabe u seriji 'Vratiće se rode', ali i po glavnim ulogama u filmskim hitovima kao što su ''Munje'', ''Do koske'', ''Nataša'', ''Mrtav 'ladan'',''Zona Zamfirova'', ''Ivkova slava'', ''U zemlji krvi i meda'', ''Montevideo, bog te video'' i drugi.



Sam Nikola Đuričko je o svom novom projektu rekao da mu je, napunivši 40. godinu života, jedna od rođendanskih odluka bila i napraviti vlastiti stand up show. Nakon početnog straha od nepoznatog i uz podršku prijatelja (za koje se nada da ipak nisu samo ljubazni prema njemu), u 43. godini života, uz mnoštvo materijala za nasmijati publiku, napokon se odvažio i napravio ovaj veliki korak. Splićani će 14. ožujka imati priliku premijerno pogledati predstavu i vidjeti kako se Nikola Đuričko snašao u ulozi stand up komičara.











Ulaznice se u pretprodaji najjeftinije mogu kupiti preko Croatia Tickets sustava



Cijena ulaznice je 70 kuna, a osim na Croatia Ticket sustavu može se kupiti i na prodajnim mjestima Tisak medije, Atlasa, Dancing Beara, Croatia Recordsa i na svim ostalim prodajnim mjestima sustava Ticketshopa. Kupnja je moguća i u Lori na kiosku (od srijede, 7. ožujka) od 15 do 19 sati. Blagajna će također biti otvorena i sat vremena prije početka programa.