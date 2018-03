GAST - promotor dalmatinskog turizma

Otvaranje 23. sajma GAST jučer u Spaladium Areni možda je od svih uzvanika najteže palo Ani Mandac, pomoćnici ministrice gospodarstva Martine Dalić.

Ne zbog zanimljivoga govora koji je održala, nego zbog činjenice da se u korizmi odrekla slatkoga, kako smo usput načuli da je spomenula prigodom obilaska štandova nakon što joj je netko od kavalira ljubazno ponudio da kuša malo sladoleda. Srećom, na sajmu nema samo sladoleda i slastica, nego spize i pića svake "vele" – od suhomesnatih proizvoda, preko sireva, pa do slavonskog čobanca, uz razne vrste vina, piva, sokova...

Upravo su brojne degustacije i prezentacije od samih početaka bile zaštitni znak međunarodne manifestacije, koja je ove godine okupila 704 izlagača i brenda iz šest zemalja.

Sanja Vuković Veić, direktorica organizacijske tvrtke "Sajam Split", istaknula je kako sajam ove godine bilježi rast od 20 posto te predstavlja promotora turizma i turističke ponude Dalmacije. Za predstojeća četiri dana najavila je brojne stručne skupove, gastronomske prezentacije, vinske radionice, konferencije te dvije humanitarne akcije – jednu za korisnike programa udruge "MoSt" i drugu za Korneliju Livaju, novinarku Radio Dalmacije.

Vesna Friedl, direktorica Županijske gospodarske komore, istaknula je važnost mogućnosti zajedničke prezentacije domaćih proizvođača iz cijele Hrvatske te dodala kako je upravo GAST pravo mjesto za njih i za plasman njihovih proizvoda.

Alijana Vukšić i Joško Stella, direktori splitske i županijske Turističke zajednice, naglasili su kako su i Split i Splitsko-dalmatinska županija šampioni turizma koji bilježe rekordne rezultate, dok je dogradonačelnik Nino Vela izrazio sreću što je i Grad Split kao domaćin pridonio turističkoj sezoni.

– Sajam GAST je ustrajan, žilav i stabilan, a te osobine krase i svakog poduzetnika – kazala je pomoćnica ministrica Mandac, a kolega joj Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva turizma, u svojstvu izaslanika premijera Andreja Plenkovića, upozorio je na činjenicu da se turizam mijenja te da se sukladno tome i sajam prilagođavao.

Župan Blaženko Boban otvorio je 23. GAST kao izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, naglasivši kako naša županija turiste najviše privlači svojim prirodnim ljepotama, znamenitostima i gastronomijom, na čijoj se promidžbi, smatra, malo radi izvan granica Hrvatske.

Nakon službenog dijela programa otvaranja, uslijedio je tradicionalni obilazak štandova gdje su se gosti mogli počastiti sladoledom, pojesti hamburger, probati nove vrste vina...



OTVORENA VRATA

Svratite do Arene i guštajte u ponudi

GAST 2018. održava se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike, ministarstava turizma, poljoprivrede i gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Županije, županijske Turističke zajednice i Grada Splita. Vrata sajamskih prostora u Areni bit će otvorena sve do subote, 3. ožujka, od 9.30 do 19 sati, a cijena ulaznice je 30 kuna.