Kada ovisite o prirodi, rizici su ogromni i bez osiguranja poslovanje ne može preživjeti

Mate Volarević, jedan od najpoznatijih poljoprivrednika s juga Hrvatske, podijelio je s nama zašto se njegova obitelj oduvijek odlučuje za osiguranje



Rasadnik Prud je obiteljski obrt Volarevića koji se dugi niz godina bavi proizvodnjom visokokvalitetnih sadnica maslina, agruma, voća, bilja, loznih cijepova i ukrasnog bilja, te su danas vodeći po količini i kvaliteti sadnog materijala u Hrvatskoj. Svoju proizvodnju su razvili na površini od 8 ha od čega 4000m2 plastenika i staklenika. Obitelj je 2005. godine proširila djelatnost na vinogradarstvo i vinarstvo na području Komarna, koje do tada nikada nije bilo zasađeno vinovom lozom. Novi je projekt ujedno bio i velik izazov, ali pod sloganom Mi stvaramo tradiciju želja za dokazivanjem, uspjehom te pozicioniranjem plavca malog kao nasljeđa budućim generacijama, poticaj je učinila još i većim. „Velika ulaganja i posvećenost poslu neophodni su za uspjeh“, kaže Mate Volarević, koji vodi obiteljsko poslovanje. Jedan je od četiri sina koji su uz oca u poljoprivrednoj djelatnosti cijeli život.



„Kada proizvodite pod otvorenim nebom, nikada ne možete u potpunosti kontrolirati proces. Iako se nekada ulaganja u osiguranje čine velika, rizici su puno veći, jer štete koje mogu nastati znaju tolike da vam unište kompletne godišnje prinose.“, ističe Volarević, pa nastavlja „Danas je puno drugačije nego prije, jer od države poljoprivrednik dobiva 70 posto sredstava za osiguranje. Svatko se mora osigurati, posebno manji poljoprivrednik, ako želi preživjeti eventualnu štetu. Nama su se štete događale i u rasadniku i u vinogradu. Na svom smo poslovanju naučili da je važno biti osiguran i imati ugovorene sve rizike koji se mogu dogoditi. Nekada vam je jeftinije skuplje. Pamtimo jedan snijeg koji je neretvansko polje 2012. zabijelio i uništio urode. Šteta je bila silna. Od tada su na našim policama i ti rizici, iako smo na samom jugu zemlje.“

Na pitanje kako bira osiguratelja i što mu je važno, Volarević odgovara: „Od početka našeg poslovanja povjerenje poklanjamo Croatia osiguranju. Dugoročna suradnja nas je uvjerila da su nam partner i podrška, od savjetovanja o pokrićima u našim policama pa sve do brzih i dobrih isplata, bez kojih, naglašavam, mi ne bismo poslovno preživjeli štete od vremenskih nepogoda koje su nas pogodile.“



Raznovrsna pokrića za poljoprivrednike Croatia osiguranju mogu se ugovoriti samostalno ili kroz paket, a uz osnove rizike od tuče, požara i udara groma, klijent sam bira prema potrebama dodatne rizike od oluje, poplave, pozebe, ili rizik proljetnog mraza. Poljoprivrednici mogu osigurati i voćke i trsove vinograda od primjerice rizika posolice, ali i usjeve, zrna, sjemenke, voće, stolno grožđe, povrće i kulturno bilje.



Duga tradicija zaštite poljoprivrednika, njihovog rada i plodova o kojima ovisi njihova egzistencija te kontinuirani rad na razvoju atraktivnih rješenja namijenjenih poljoprivrednicima Croatia osiguranje i u ovom segmentu pozicioniraju kao lidera na tržištu, a njihovi stručnjaci za osiguranja imovine, usjeva, nasada i životinja prate kretanja u poljoprivredi te stalno prilagođavaju uvjete novim asortimanima i novim načinima proizvodnje.



Naši klijenti ističu da miran san nema cijenu te da je to moguće samo znate da vaš urod neće ispaštati zbog nepredvidivih situacija i da ste brigu za njih prepustili nekom drugom. Vi se posvetite vašem uzgoju i proizvodnji, a u slučaju neželjenih situacija za vas je tu Croatia osiguranje s najširom lepezom pokrića na tržištu.