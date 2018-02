Marko Pažanin: Hrvatska je poželjna investicijska zemlja

Nekretnine poput Vile Castello u skladu su sa životnim navikama naših klijenata i za njih brzo pronađemo kupca.



Hrvatsko tržište spremno je udovoljiti svim zahtjevima inozemnih i domaćih investitora, najavili su iz jedne od vodećih agencija za promet luksuznim nekretninama u Hrvatskoj. Usporedimo li prilike na tržištu u posljednje dvije godine, možemo jasno vidjeti da se situacija znatno popravila. Broj kvalitetnih luksuznih objekata i investicijskih projekata povećao se za gotovo 40 posto. To prati i rast potražnje od inozemnih investitora, koji sve više vide Hrvatsku kao idealnu zemlju za ulaganje – ističe Marko Pažanin, direktor Croatia Sotheby's International Realty.



Pratimo svjetske trendove

Hrvatska je ukorak sa svjetskim trendovima i možemo ponuditi ono što druge zemlje nemaju, a to su resorti ili zemljišta s projektima na posebnim lokacijama u blizini mora te luksuzne vile u centrima gradova pod zaštitom UNESCO-a. Svako tržište ima svoju posebnost, a naš ključ uspjeha je prepoznavanje s kojim projektima pristupiti kojim tržištima. Lokalnim i stranim investitorima Hrvatska predstavlja svojevrsnu nišu koja je izvor budućih poslovnih kontakata i projekata, a tome u prilog ide turistička razvijenost i prepoznatljivost. Naša je prednost što suradnjom s kolegama u mreži Sotheby's International Realty(R) dobivamo jasan uvid u potrebe stranih investitora te im se tako možemo direktno obratiti.



Potrebno je raditi na sigurnosti investicija

Povijesne i geopolitičke prilike još uvijek su razlog pogrešne percepcije Hrvatske kao nesigurne zemlje za investicije, no članstvo u Europskoj uniji veliki je argument u našu korist. Investitori su skeptični i u pogledu tijeka cjelokupnog procesa te sigurnosti u zemljišnoknjižnim okvirima. Otkako smo na svjetskoj investicijskoj mapi, svaka je uspješna i neuspješna investicija dobra i loša reklama za našu zemlju. To je razlog zašto treba kontinuirano raditi na izgradnji imidža Hrvatske kao sigurne zemlje u pravnim i gospodarskim okvirima.