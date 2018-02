Dr. Dujmović: Crijevna flora je ključna u borbi s alergijama

Prema izjavi Europske akademije za alergije i kliničku imunologiju, alergije su najučestalije kronično oboljenje u Europi. Pritom, čak 20% oboljelih od nekog oblika alergije na dnevnoj se bazi suočava sa strahom od mogućeg napada astme, anafilaktičkog šoka, pa čak i smrti uslijed alergijske reakcije.



Alergija je često podcijenjena kao „usputno“ stanje i „bolest koja nije ozbiljna“, no zapravo značajno utječe na kvalitetu života. Simptomi koji prate alergiju ozbiljno narušavaju svakodnevno funkcioniranje, oslabljuju, utječu na ukupno psihofizičko stanje, pa i na obiteljski i društveni život.



No, ne mora biti tako. Relativno lako, uz odlučnost da se na cjeloviti način posvetimo svojem zdravlju, vitalnosti i imunitetu, promjenom životnih navika, možemo značajno doprinijeti poboljšanju svojeg stanja pa i trajno riješiti alergije.



Povodom ove teme razgovarali smo s dr. Katarinom Dujmović, voditeljicom centra za prirodnu medicnu Wings u Podstrani, koja će uskoro u Splitu voditi i radionicu o prirodnom pristupu alergijama.



Gotovo da nema osobe koja bar u nekom periodu života ne iskusi određeni oblik alergije. Koji je razlog tolike učestalosti raznih alergija u populaciji?



Alergija nije posljedica samo jednog „uzročnika“. Porast učestalosti alergija posljedica je sve stresnijeg načina života, nekvalitetnih promjena u prehrani i sastavu hrane, porasta zagađenja okoliša kojih smo i mu u Splitu itekako u posljednje vrijeme svjesniji, ali i globalnih klimatskih promjena.



Simptomi alergija se pojavljuju kad je dosegnuto alergijsko opterećenje - kad ukupno toksično opterećenje kemikalijama, alergenima iz hrane, onečišćenjima iz zraka nadilazi mogućnost tijela da to kompenzira. Tijelo različitim kompenzacijskim mehanizmima dugo vremena održava ravnotežu ali kad stres postane prevelik tijelo se iscrpljuje i pojavljuju se simptomi alergije.



Otkriti uzrok alergije



Suvremene spoznaje govore o važnosti održavanja imuniteta kao ključnog čimbenika u suzbijanju alergija. Kakvo je Vaše iskustvo?



Kao liječnica, ne mogu umanjiti vrijednost konvencionalnalnog pristupa zdravlju i konvencionalnih oblika terapije, ali moram istaknuti činjenicu kako lijekovi za alergiju poput antihistaminika samo uklanjaju neugodne simptome, no nipošto neće izliječiti nekoga i uz njih često idu i neugodne nuspojave.



Moje iskustvo je da su alergije podmukle i češće nego što se misli. Bilo koji simptom ili stanje tijela, bilo gdje u organizmu može biti alergijske prirode. Svaka osoba ima jedinstvenu biokemijsku individualnost, a alergija nije posljedica samo jednog uzroka. Ključ za rješenje alergije leži u važnosti da se kod svakog pacijenata ponaosob otkrije njegova „puzzzla“ tj. faktori kod su njega gurnuli tijelo preko ruba i doveli do pojave alergije. Dakle treba prvo utvrditi uzroke, a potom po individualnom receptu nadoknaditi ono što baš tom organizmu nedostaje ili treba za oporavak.



Naravno postoji cijeli niz generalno preporučenih postupaka: od unaprjeđenja kvalitete prehrane, uvođenja specifičnih suplemenata, smanjenja toksičnog opterećenja iz okoliša čijim provođenjem možemo osnažiti svoj imunitet i potaknuti tijelo na ozdravljenje. Iskustvo s mojim pacijentima pokazalo je da ako i malo „uložimo“ u tijelo ono nam za tu skrb višestruko vraća.



Sada se bližimo razdoblju godine koje je najizazovnije za ljude s tzv. proljetnim alergijama, koje su često praćene i astmom i drugim dišnim tegobama. Što je dobra prevencija peludnih alergija?



Dvije osobe koje imaju naoko iste simptome i istu bolest, dva su potpuno različita organizma s posve drugačijim sposobnostima da npr. metaboliziraju toksine, pelude, hranu ili kemikalije. Drugačija im je crijevna flora ili imunološki status i iako oboje imaju dijagnosticiranu alergiju, pristup kod njih će se razlikovati.



Kao što sam rekla, najbolja priprema, a ujedno i doživotna prevencija tj.izlječenje je otkriti uzrok ili uzroke koji su doveli do nastanka alergije. Nasljeđe i genetska predispoicija se možda neće moći promjeniti, no detoksikacija, spomenuto individualno unaprjeđenje prehrane, uvođenje određenih biljaka i njihovih ekstrakata mogu donijeti nevjerojatne rezultate u smanjenju simptoma. Naravno poželjna je konzultacija s liječnikom, stručnom osobom koja će nadzirati, podržavati i voditi na putu ka cjelovitom ozdravljenju.​



Dobar probiotik - prvi izbor kod alergija



A, ukoliko se nismo na vrijeme dobro pripremili za ovo razdoblje, kako možemo ublažiti simptome koji su već nastali?



Cilj naše radionice je upravo da se to ne dogodi. Svakako kontakt s poznatim alergenima treba svesti na najmanju moguću mjeru. Unos svježeg voća i povrća i namirnica bogatih nutrijentima treba povećati, a rafiniranu, nutritivno siromašnu hranu i alkohol koji su veliki stres za tijelo treba izbjegavati. Vrlo je važno povećati unos tekućine u organizam.



Treba biti svjestan važnosti crijevne flore i njenog utjecaja na imunitet i ako bih morala izdvojiti samo jedan suplement odlučila bih se uvijek za dobar probiotik.



O čemu ćete govoriti na radionici Osnaži imunitet – riješi alergije?



Na radionici Osnaži imunitet - riješi alergije upoznat ćemo se s funkcijom ljudskog imunološkog sustava (kako bismo ga razumjeli), s važnostima crijevnog mikrobioma i stanjima koja se zanemaruju, a praksa je pokazala da najčešće uzrokuju alergiju poput gljivica, plijesni i parazita.



Bolesti uključujući alergiju rezultat su dugogodišnjih destruktivnih navika. Preuzimanje odgovornosti za svoje tijelo znači da sami pravodobno učimo otkrivati signale koje nam tijelo šalje i što je to što našem tijelu treba. Radionica će ponuditi te nove informacije, pristupe i ideje za primjenu u svakodnevnom životu u svrhu očuvanja zdravlja i borbe protiv alergija.



Doktorici Katarini Dujmović, na radionici će se pridružiti i Makronovina stručnjakinja Tamara Dabić Kempf koja će govoriti o važnosti cjelovite i raznolike prehrane u osnaživanju imuniteta, te o tome kakvu nam dodatnu podršku mogu pružiti i dodaci prehrani.



Radionica Osnaži imunitet – riješi alergije održava se u petak 2.3. od 17 do 20 sati, u prostoru udruge Zdravi grad. Informacije i prijave [email protected], 01/48 47 119 ili u vama najbližoj bio&bio trgovini.









Inovacija: kulture „dobrih bakterija“ iz peludi visibabe



Znanstveni inovatori otkrili su novu generaciju korisnih kultura mikroorganizama temeljenih na soju GLB44 Lactobacillus bulgaricusa, ekstrahiranog iz peludi visibabe te fermentiranog u čistom soku mrkve.



Znanstveno potvrđena djelotvornost

Djelotvornost ovog revolucionarnog otkrića na području mikroorganizama korisnih za vitalnost mikrobioma, potvrdio je znanstveni tim liječnika predvođen, dr. Andrew B. Onderdonkom s medicinskog sveučilišta Harvard, koji su kliničkim istraživanjima dokazali iznimnu učinkovitost „dobrih bakterija“ iz peludi visibaba u inhibiciji E. coli, bakterije listerije i salmonele iz sirove hrane.



Dokazali su i učinkovitost u iskorjenjivanju bakterije Heliobacter pylori iz organizma inficiranih pacijenata, te u stabilizaciji vaginalnih infekcija.



Dr. Andrew Onderdonk, zaključio sljedeće: "Korisne kulture mikroorganizama GLB44 su mnogo više od dodatka prehrani. Imaju značajan potencijal, ne samo u svrhu poboljšavanja crijevne flore i zdravlja mikrobioma, već i zbog fascinantne sposobnosti da uništava patogene bakterije.“



Istraživački tim nove generacije korisnih bakterija iz peludi visibabe, nastavlja svoj rad na proučavanju mikroorganizama probavnog sustava, surađujući s dr. Barry Marshallom dobitnikom Nobelove nagrade za medicinu.



Novu generaciju veganskih i eko certificiranih kultura korisnih bakterija iz peludi visibabe pronađite u bolje opskrbljenim ljekarnama, u svim bio&bio trgovinama