Zadržimo nesavršen svijet

U rujnu prošle godine Diesel je upoznao svijet s “Go with the flaw”, mantrom kojom želi inspirirati ljude da ne samo da prihvate svoje mane, nego da ih nose s ponosom i pretvore u pozitivnu osobinu. Društvo neprekidno nastoji postići savršenstvo… ali savršeno je dosadno.



U prvom filmu vidjeli smo savršeno nesavršen rezultat mladog direktora u njegovom pokušaju snimanja prvog filma. U novoj epizodi, s ironijom i dozom nemarnosti pokazujemo vam što se događa kada… ne prihvaćate svoje mane?



Diesel predstavlja prekrasnu Go with the Flaw romansu.

Ovo je priča o mladiću i djevojci koji se susretnu i zaljube nakon što su oboje odlučili riješiti se svojih očitih mana. U kratkom filmu i ovoga puta u režiji Francoios Rousselet-a s muzičkom podlogom “What’s matter baby” Small Faces, otkrili smo da će na kraju naše mane uvijek biti jače od svih naših pokušaja da ih sakrijemo. Pa zašto ih ne prihvatiti, uživati u njima i zadržati svijet kao što bi i trebao biti: prekrasan sa svojim manama?







Novo poglavlje označava i početak nove Dieselovog dizajna, prikazanog s kolekcijom proljeće/ljeto 2018, glorificirajući Dieselove prepoznatljive elemente s autentičnom atmosferom 90-ih. Kolekcija izražava samoizražavanje, potiče sudaranje kontrasta kako bi se dobio jedinstveni stil.



Film također skriva tragove koji vode do drugih dijelova integriranih u kampanju s ciljem kako bi popularizirali i zadržali stvaran svijet. U pojedinim ključnim scenama može se otkriti simbol Instagram profila koji glorificira nesparene čarape (@wantedsocks), ili web stranica fiktivnog restorana Bluffet (bluffet.com) gdje u kolaboraciji s Buzzfeed’s kanalom Tasty su osmišljena tri recepta koja potiču nesavršeno ponašanje. Sljedeći trag (layover.it) šalje ljude na web stranicu agencije za putovanja, gdje svatko može tražiti i rezervirati let s najviše mogućih presjedanja. Ljepota loše planiranog putovanja je u tome da se sastoji od mnogo manjih putovanja.

Fotografije kampanje potpisuju Florence & Nicholas, dok je koncept kampanje razvijen zajedno s kreativnom agencijom Publicis.



CREDITS:



Diesel-ov umjetnički director kampanje: NICOLA FORMICHETTI

VIDEO KAMPANJA

Redatelj: FRANÇOIS ROUSSELET

VIZUALNA KAMPANJA

Fotograf: FLORENCE & NICHOLAS

Agencija PUBLICIS ITALY