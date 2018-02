Privatni iznajmljivači štite svoju imovinu za svega 15 kuna mjesečno

Iz godine u godinu privatni iznajmljivači ulažu dodatan trud, vrijeme i resurse kako bi se pripremili za novu turističku sezonu i dolaske gostiju, te se nadaju ostvariti čak i bolje rezultate nego protekle godine. Oni koji su poslovali uspješno razmišljaju o ulaganjima koja će im osigurati veću zaradu i učiniti novu sezonu još uspješnijom. Ulaganja su različita i svaki vlasnik odlučuje u što će i koliko uložiti zaradu od prošle sezone. Neki proširuju prostore, grade nove prostorije, ulažu u dodatne sadržaje, primjerice izgradnju bazena, preuređuju postojeće apartmane ili samo osvježavaju prostor novim detaljima i dekoracijama.

Na rezultate i uspjeh sezone utječu i neugodni događaja koji mogu ugroziti investicije iznajmljivača, kao i zadovoljstvo gosta. Uvijek se nadamo da nesreća, kvarovi ili lomovi, provala, poplava ili požar neće zadesiti baš nas, svakako je, uz nadu, dobro imati i osiguranje na koje se može osloniti.

Prošle godine smo svjedočili da ljetni period u Hrvatskoj ne znači uvijek sunce i plavo nebo. Primjerice, požari u Dalmaciji i poplave koje su pogodile okolicu Istru, Zadar i okolicu, nažalost su sve učestalije u našoj zemlji i rezultiraju neplaniranim dodatnim troškovima.

Obiteljsku kuću na Čiovu je klijent Croatia osiguranja Nikola D. (39) pretvorio u četiri manja apartmana i tijekom sezone ih iznajmljuje najviše inozemnim gostima. Zadovoljan je s popunjenošću svojih smještajnih jedinica, ali nam je rekao kako je turizam posao koji zahtjeva stalna ulaganja i da mu je baš zbog toga važno da ne dođe do neplaniranih troškova: „Zadovoljan gost i puni apartmani su moj cilj svake godine. Na preporuku susjede koja isto ima apartmane ja sam se osigurao i prošle godine mi je dobro došlo kad su jedna vrata sa staklom pukla od propuha. A i gostima kad to kaže, drago im je da su i njihove stvari sigurne. Iskreno, ne pada mi napamet prekinuti osiguranje jer samo kad se onih požara sjetim, odmah me strah, ne daj Bože, zamislite da Čiovo plane.“

Kao što Nikola navodi, nisu samo prirodne katastrofe uzrok šteta na imovini. Uslijed velikih vrućina i nepažljivog rukovanja roštiljem gosti mogu izazvati požar te oštetiti dio apartmana, ako ne i cijelu kuću.