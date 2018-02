Polleo Sport Fit kutak na Petrol benzinskim postajama!

Od 25. siječnja, u sklopu akcije „Natoči, uštedi & napuni se energijom!“, na Petrol benzinskim postajama možete potražiti Polleo Sport Fit kutak. Za točenje goriva na Petrolu iznad 100 kuna ostvarite popuste do 45% na proizvode iz asortimana sportske prehrane, fitness opreme, sportskih torbi i motivacijskih majica. Na benzinskim postajama Petrola čekaju vas promotivni letci u kojima možete pronaći cjelokupnu ponudu proizvoda koji će oplemeniti svaki trening.



Polleo Sport Fit kutak nije namijenjen samo zaljubljenicima u fitness, nego i ljudima kojima treba zamjenski obrok ili dnevna doza energije. U Polleo Sport Fit kutku možete pronaći podizače energije poput Amino Energyja koji služi kao idealna zamjena za kavu i koji će vam dati energiju potrebnu za savjesnu vožnju, ali i brojne druge rekvizite za vježbanje. Akcija traje do 1. travnja 2018. godine ili do isteka zaliha, zbog čega je idealno vrijeme da započnete uživati u fitness putovanju, kako kroz život, tako i do sljedeće destinacije.