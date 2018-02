Hrvatica pomoću trika za mršavljenje postala blogerska zvijezda

Toliko, koliko na svijetu postoji različitih (neuspješnih) tretmana za mršavljenje, toliko postoji i blogera. A postoji još jedna sličnost - samo rijetki zaslužuju da ih spomenemo u medijima. Jedna od tih osoba je hrvatska blogerica Iva koja je preko noći postala zvijezda, tako da je otkrila svoj tretman za mršavljenje, koji joj je nakon poroda brzo i učinkovito pomogao do ponovo čvrstog trbuha.



Bok Iva, dakle najprije klasično novinarsko pitanje - kako se osjećate kao nova blogerska zvijezda?

Ajme, haha, to se dogodilo sasvim neočekivano. Zapravo su me prijatelji nakon poroda nagovorili da o svom iskustvu napišem kratak blog, kojim ću možda pomoći i ostalim ljudima, ali nisam niti najmanje očekivala da će se tako brzo raširiti među svima. Ako bi morala opisati svoje osjećaje jednom riječju, rekla bi »iznenađena«.



Da, internet je u zadnje vrijeme preko noći »rodio« nekoliko novih zvijezda, recite nam, što je razlog da se je to dogodilo i vama?

Zapravo i ne znam, jer osnivanje mog bloga nije imalo nekog pravog cilja, radilo se više o zabavi, dok sam se istodobno nadala da će moje iskustvo ohrabriti još nekoga te mu pomoći pri brzom i zdravom mršavljenju.





Mislim da se razlog možda nalazi u tome, što su ljudi pokušali već stotine različitih preparata i tretmana, ali nisu s nijednim bili zapravo zadovoljni. Problem je u tome da proizvođači tih preparata više novca ulažu u marketing nego u sam proizvod, zato na kraju kupimo proizvod koji nije učinkovit, a uz to je i štetan za naše tijelo.



U čemu se tretman, kojeg opisujete u blogu, razlikuje od svih ostalih?

Prva razlika je u tome da ga ne prodajem ja, te mi je (u financijskom smislu) svejedno, kupuju li ga ljudi, ili ne. Sama sam ga otkrila sasvim slučajno tijekom surfanja po stranim internetskim stranicama, gdje ga je pohvalio veliki broj žena, koje su imale sličan problem kao i ja - da im se koža na trbuhu nakon poroda objesila, a istovremeno su se udebljale. Zbog bebe su imale i manje vremena (i volje) za vježbu i kuhanje zdravih obroka, pa je tako mali problem brzo postao ozbiljan problem.



>> Kliknite ovdje i pogledajte trenutno najbolji blog o mršavljenju <<



Ali ipak - ljudi vas tada još nisu poznavali, kako ste stekli njihovo povjerenje?

I ovdje vas moram razočarati, ne znam odgovor ni na to pitanje. Mislim da se radi o tome, što sam jednostavno iskreno opisala svoje iskustvo te ga dokumentirala i slikama, jer me je muž slikao telefonom, da smo kasnije mogli vidjeti jesam li uspjela.



Kao obična blogerica sam jedna od njih - susjeda koja je uspjela učinkovito smršavjeti, a ne multimilijunsko poduzeće koje nameće svoje proizvode.



Budući da se radi o tretmanu koji je poznatiji u inozemstvu, pogotovo na sjeveru Europe - kako ste došli do njega?

Radilo se o slučajnosti, budući da su baš za vrijeme mog interesa za taj proizvod otvorili predstavništvo u Hrvatskoj, pa sam tako uspjela o proizvodu popričati sa savjetnicom o prehrani koja je zaposlena kod njih, a ona me uvjerila da proizvod zbilja vrijedi pokušati. Zatim sam ga naručila preko hrvatske internet trgovine te ga primila u roku od dva dana.



Što je bilo ono, što vas je kod tretmana uvjerilo? Dakle, odlučujući faktor da ste se odlučili baš za njega, a ne za koji drugi, budući na ogroman broj takvih proizvoda?

Prvenstveno mišljenja drugih korisnika koja su bila izvanredno pozitivna. Sasvim je sigurno na odluku utjecala činjenica da sam proizvod naručila u Hrvatskoj te o njemu popričala sa hrvatskim savjetnicima, a naposljetku i činjenica da su za proizvod ponudili garanciju u trajanju od 14 dana.

Dakle, ako proizvodom ne bi bila zadovoljna, mogla bih ga vratiti i dobiti svoj novac natrag. To je nešto što se usude napraviti samo oni koji vjeruju u svoj proizvod. Naime, proizvođač proizvoda je iznimno poznato englesko poduzeće koje je priznato na području kozmetike, a oni bi si teško priuštili mnoštvo nezadovoljnih kupaca, jer bi se sve to brzo saznalo.

>> Kliknite ovdje i pogledajte trenutno najbolji blog o mršavljenju <<



Na ovu odluku je utjecala i činjenica da se radi o prirodnom procesu, dakle bez bilokakve kemije, tableta ili čak operacija.



Mislite li da može ovim proizvodom smršavjeti tkogod ga pokuša?

Dakle, ja sam uspjela, pa su me vrlo brzo imitirale i kolegice koje su bile jako zadovoljne. Naravno, potrebno je biti svjestan da je svaki organizam drukčiji - neki uspiju prije, a neki kasnije. Neke su smršavjele više, neke manje, a većina je bila zbilja zadovoljnih te su me zato i nagovorile da o ovom iskustvu napišem blog koji je postao tako popularan.

Slično kao da ste me pitali, hoćete li smršaviti ako ćete svaki dan posjetiti teretanu. I u takvom slučaju neki smršave prije, a drugi kasnije, dok treći uopće ne smršave.

Ali ključno je to - ukoliko slijedite upute i ukoliko ste uporni, imate dokaz da pomoću ovog proizvoda možete uspjeti.



Što možete za kraj poručiti našim čitateljima?

Budite uporni i nemojte odustati. Znam kako se upravo sada osjećate jer sam bila i ja u takvoj situaciji - na rubu očaja. Borila sam se s mislima da se jednostavno pomirim time, da moje tijelo nikad više neće biti takvo kao prije. A ako bi odustala, to bi se sigurno i dogodilo.

Ovako sam rekla sama sebi da zbog par stotina kuna neću bankrotirati te da je najgore, što se može dogoditi, da proizvod neće biti učinkovit te da ću ga vratiti. Ali srećom, proizvod je bio učinkovit i to jako, zato ga ni u snovima ne bih vratila (smijeh). Pokušajte, neće vam biti žao...



I još nešto - dobrodošli na moj blog kojeg ste jako dobro prihvatili, a on glasi: http://www.kakosmrsaviti.eu/mrsavljenje-trbuh